Đạo diễn James Cameron: 'Hiệu ứng của Marvel không là gì so với Avatar phần 2'

Đạo diễn James Cameron đã có buổi phỏng vấn với Comic Book nhằm quảng bá cho bộ phim sắp tới Avatar: The Way of Water. Phần 2 của bom tấn hiện đang là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong giới điện ảnh. Trong buổi phỏng vấn, vị đạo diễn tỏ ra vô cùng tự hào khi nhắc về những kỉ xảo điện ảnh trong bộ phim của mình.

"Tôi chỉ muốn nói trược thôi, tôi không có định nói xấu Marvel hay DC đâu nhé", mặc dù nói vậy nhưng ngay sau đó, đạo diễn James Cameron đã so sánh hiệu ứng hình ảnh của Marvel với phần 2 Avatar.

(Ảnh: Syfy)

"Rõ ràng là những bộ phim chuyển thể từ truyện tranh đang có thế mạnh trong ngành công nghiệp này. Làn sóng kĩ thuật đi lên giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, cho bạn những bộ phim chất lượng cao hơn", đạo diễn nói tiếp, "Đội ngũ của chúng tôi tại WETA Effects là tuyệt nhất. Ý tôi là Industrial Light & Magic cũng làm rất tốt nhưng nếu nói tới việc biểu cảm trên khuôn mặt của phim dùng kĩ xảo thì... Thanos của Marvel ? Làm ơn đi. Nếu bạn xem Avatar: The Way of Water, bạn sẽ thấy Marvel không là gì cả".

Để ra mắt phần 2 của Avatar, James Cameron đã mất tới 13 năm hoàn thành. Nguyên nhân là do ông có yêu cầu cao và cần thực hiện nhiều chuyến thám hiểm đại dương trong vài năm để nghiêm túc thực hiện chân thật nhất cho phim lần này. Hơn nữa, quá trình viết kịch bản (4 kịch bản khác nhau) cũng tốn thêm nhiều năm nữa.

(Ảnh: Disney)

Ở thời điểm hiện tại, sau buổi công chiếu sớm, àng loạt những lời khen ngợi đã được dành cho đạo diễn đại tài James Cameron và bộ phim. Các nhà phê bình đều khẳng định phần phim mới thậm chí còn xuất sắc hơn phần đầu tiên.

Trước đó, giới phê bình dự đoán Avatar: The Way of Water có khả năng thu về doanh thu "khủng" - 135 triệu USD - chỉ sau 3 ngày đầu mở màn tại thị trường nội địa Mỹ. Đây là một con số doanh thu tham vọng, đặc biệt là trong thời kỳ hậu COVID-19 hiện nay.



Sau hơn một thập kỷ chờ đợi, cuối cùng người hâm mộ cũng có thể theo dõi tiếp câu chuyện của gia đình Sully từng "làm mưa làm gió" trong Avatar phần đầu tiên. Đây cũng là nguyên nhân khiến phần 2 được kì vọng lập kì tích doanh thu tại các phòng vé. Trước đó, phần phim đầu tiên ra mắt vào năm 2009 đã thu về 77 triệu USD trong 3 ngày mở màn tại Mỹ.



Avatar: The Way of Water sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 16/12/2022.