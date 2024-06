Khán giả tranh luận show có Trấn Thành hot hơn NSND Tự Long

Tranh luận

Tối 29/6, Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi cùng lên sóng. Từ ngày công bố format, dàn cast, hai game show được cho là đối thủ. Việc cùng lên sóng vào khung giờ vàng 20h tối thứ bảy (Anh trai say hi phát trên HTV2, Chông gai chiếu ở VTV3) khiến khán giả của hai chương trình tranh cãi.

Show Anh trai say hi (tạm gọi Anh trai) do Trấn Thành làm host. Từ khi công bố, nam MC được nhận định là nhân tố "gánh" 30 anh trai phần lớn là nghệ sĩ trẻ.

Trong khi đó, Anh trai vượt ngàn chông gai (tạm gọi là Anh tài để phân biệt show Anh trai say hi) quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng, do format quy định chỉ mời nghệ sĩ trên 30 tuổi. Một số anh tài được cho là nhân tố hot gồm NSND Tự Long, Tuấn Hưng, cựu danh thủ Hồng Sơn, Bằng Kiều...

Bức ảnh so sánh tạo tranh luận trên mạng xã hội.

Sau hai tập lên sóng, Anh trai có lượng khán giả nhất định. Trong khi đó, Anh tài có màn ra mắt trên VTV3 lúc 20h. Khán giả đưa lên bàn cân so sánh show có Trấn Thành và chương trình có mặt NSND Tự Long.

Trong bài viết có chủ đề "Lượng người xem Anh trai say hi áp đảo Anh trai vượt ngàn chông gai khi chiếu cùng khung giờ" đang khiến khán giả tranh luận.

Theo bức ảnh chụp lúc 22h35, tập 3 của Anh trai có hơn 227.000 lượt xem, tập 1 show Anh tài có 34.000 lượt xem. Hai số liệu được ghi nhận dưới dạng "Công chiếu".

Theo khán giả chụp bức ảnh ghi nhận số lượng người xem, người này cho rằng Anh trai say hi đang chiếm ưu thế hơn vì phát sóng trước hai tập. Khán giả này cũng cho rằng Anh trai vượt ngàn chông gai chưa đủ cuốn hút.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả không đồng tình.

"Tôi xem Anh trai vượt ngàn chông gai trên VTV3 trước, xong mới xem đầy đủ trên YouTube", "Lượt xem công chiếu thấp do khán giả thích xem trực tiếp trên VTV3 trước", "Tệp khán giả đã khác rồi, Anh tài trên VTV3 lại chiếu sớm hơn, đừng so sánh thế", khán giả bình luận.

Dữ liệu do nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai (Anh tài) đưa ra.

Số liệu nào chuẩn?

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, Anh trai say hi phát đồng thời trên ba nền tảng HTV2, YouTube, nền tảng xem show riêng của công ty lúc 20h. Trong khi đó, Anh trai vượt ngàn chông gai được phát trên VTV3 lúc 20h.

Kênh YouTube chính thức của Anh tài phát sóng sau VTV khoảng 30 phút. Vì vậy, lượng xem công chiếu trên YouTube của Anh tài thấp hơn Anh trai say hi được khán giả cho là hợp lý.

Ghi nhận lúc 14h ngày 30/6, lượt xem của Anh trai say hi là 1,7 triệu lượt, trong khi đó show Anh tài là 659.000 lượt xem.

Nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai vừa công bố số liệu về top thảo luận trên mạng xã hội và tìm kiếm sau tập phát sóng đầu. Theo bảng xếp hạng chủ đề âm nhạc hot của SocialTrend, Anh tài đứng đầu với 17.800 lượt thảo luận. Anh trai say hi đứng thứ 4 với 12.300 lượt thảo luận, sau cả MV Rockstar và Đừng làm trái tim anh đau.

Dàn "trai đẹp" trong Anh trai say hi.

Dữ liệu của Anh trai vượt ngàn chông gai đứng thứ 2 trên Google Trends vượt chủ đề thảo luận về đám cưới của Midu. Lượng tìm kiếm trên Google của show Anh tài chỉ đứng sau từ khóa về trận bóng giữa Đức - Đan Mạch.

Hiện, khán giả tiếp tục tranh luận về hai game show cùng format chia đội và thi đối kháng.

Người xem cho rằng Anh trai chông gai chỉ phát sóng tập đầu. Khán giả chưa có cơ hội xem hết tài năng của 33 anh tài. Tuy nhiên, tập 1 được đánh giá đáng xem vì sân khấu được đầu tư mạnh, cá tính của 33 anh tài dần bộc lộ. Sự xuất hiện của NSND Tự Long, Tuấn Hưng dễ viral.

Đối đầu dàn anh tài gạo cội như NSND Tự Long, Bằng Kiều, Tuấn Hưng, danh thủ Hồng Sơn...

Trong khi đó, sau ba tập phát sóng, Anh trai say hi bị phản ánh nhiều luật chơi khó hiểu. Tập 3 vừa lên sóng tiếp tục bị đánh giá lê thê với thời lượng 3h25 phút chỉ để chọn đội. Luật chơi của show cũng khiến người xem khó hiểu.

Về Trấn Thành, nhân tố được cho là gánh 30 anh trai trẻ, đẹp lại khá mờ nhạt. Nam MC chỉ xuất hiện bên lề, ít được đề cập. Nhiều khán giả còn cho rằng Trấn Thành khó gánh nổi 30 anh trai khi show Anh tài xuất hiện, trực tiếp cạnh tranh.