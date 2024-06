3 sân khấu đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: Ấn tượng cả đường tiếng lẫn đường hình!

Tối 29/6, tập đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chính thức lên sóng trong sự trông đợi của khán giả. Tập hợp đầy đủ 33 Anh Tài, nhà sản xuất chương trình chính thức công bố cuộc đua bắt đầu, mở đầu bằng concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Chủ đề của Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 là Who Am I - Hãy gọi tôi là. Thông qua những màn trình diễn ở sân khấu ra mắt, 33 người đàn ông sẽ tự tự vẽ nên chân dung chân thực nhất của bản thân, để khẳng định mình với thế giới.

3 màn trình diễn thuyết phục, dàn dựng bài vở ấn tượng!

Luật chơi tại đêm diễn này 33 Anh Tài sẽ được Ban tổ chức phân chia chia thành 8 nhóm nhạc dựa trên các tiêu chí sự đồng điệu về dòng nhạc đang theo đuổi, hình ảnh hoặc câu chuyện. Số lượng thành viên mỗi nhóm không cố định, trong một nhóm, các thành viên sẽ lần lượt trình diễn tiết mục solo và cuối cùng cùng nhau thể hiện tiết mục nhóm. 33 Anh Tài có 48 giờ để cùng nhau tập luyện tiết mục solo và tiết mục nhóm trong 1 màn trình diễn. Mặc dù chỉ mới có 3 trên tổng cộng 8 nhóm thể hiện phần trình diễn của họ, nhưng không khó để thấy chất lượng của tập đầu tiên là đã ghi dấu ấn tích cực trong lòng khán giả đến mức nào!

Mặt cảm xúc của tập 1 cũng được xây dựng rất tốt khi chọn nhóm Anh Tài Huyền Thoại “chào sân” trước tiên gồm 4 cái tên Hồng Sơn, Bằng Kiều, Tự Long, Tuấn Hưng - họ lần lượt trình diễn các ca khúc Quả Táo Vàng, Hè Muộn, Tình Đất, Niềm Tin Chiến Thắng. Việc để ngay 4 cái tên đúng nghĩa “huyền thoại” mở màn như một cách chương trình khẳng định độ uy tín lẫn chất lượng của show. Cả 4 Anh Tài kỳ cựu mang đến cảm giác vừa hoài niệm lại vừa mới mẻ, ngay lập tức chinh phục cảm xúc của khán giả bởi đó là những cái tên vốn dĩ quá quen thuộc.

Tiết mục của nhóm Anh Tài Huyền Thoại

Cảm xúc của khán giả sau khi được “sưởi ấm” lập tức trở nên bùng nổ, đẩy lên mức cao nhất khi nhóm Nam Thần Rực Lửa của SOOBIN - Kay Trần - Cường Seven - Kiên Ứng xuất hiện. Không khó để thấy đây đang là sân khấu chiếm spotlight của tối nay khi cả 4 Anh Tài xuất hiện đúng chuẩn các “nam thần”, hát hay, nhảy đẹp, thần thái ngút trời,... SOOBIN - Cường Seven - Kiên Ứng cũng vốn thuộc tổ đội SpaceSpeakers nên không khó để ăn ý với nhau, Kay Trần cũng dễ dàng hòa nhập bởi phong cách tương đồng. Sau màn trình diễn Nước Hoa, netizen bùng nổ phản ứng thậm chí gọi thẳng tên 4 Anh Tài của team cho luôn suất debut không cần phải thi nữa, đủ biết sức ảnh hưởng lớn đến mức nào.

Tiết mục của nhóm Nam Thần Rực Lửa

Sau khi được “thắp lửa” bởi các Nam Thần Rực Lửa, khán giả một lần nữa trở về với bầu trờ kí ức cùng nhóm Anh Tài Sục Sôi của Phan Đinh Tùng - Thành Trung - Hoàng Hiệp. Phan Đinh Tùng gợi lại kỷ niệm của nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc khi tái hiện ca khúc Bởi Vì Anh Yêu Em. Không phải ca sĩ chuyên nghiệp nhưng MC Thành Trung vẫn thể hiện trọn vẹn phần trình diễn cá nhân với Chiếc Khăn Gió Ấm được phối mới, đậm chất rock. Anh Tài Đỗ Hoàng Hiệp khiến không khí đêm diễn rực cháy hơn bao giờ hết, phong cách trình diễn của một rockstar thực thụ làm cho khán giả không thể rời mắt. Trống Vắng được Đỗ Hoàng Hiệp làm mới, lạ tai nhưng vẫn thu hút bởi thần thái của một rocker lão làng thực thụ.

Tiết mục của nhóm Anh Tài Sục Sôi

Đường tiếng lẫn đường hình đều xuất sắc, NSX khắc phục hầu hết mọi khuyết điểm từ show Chị Đẹp!

Về tổng thể, âm nhạc của Slim V cùng các cộng sự từ SpaceSpeakers Group thực sự khó có chỗ nào chê, các bản phối thực sự đều vô cùng phù hợp với màu giọng và phong cách của từng nhóm Anh Tài: chất mộc mạc và đơn giản cho các Anh Tài Huyền Thoại, nhạc “căng đét” để các Nam Thần Rực Lửa bung hết sức,... SpaceSpeakers tiếp tục là một cái tên bảo chứng cho chất lượng âm nhạc chuyên nghiệp, đồng đều.

Có nhiều kinh nghiệm “chinh chiến” từ Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, tổ quay dựng của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai gần như đã khắc phục mọi nhược điểm của mùa đầu tiên. Các Anh Trai lên khung hình đều vô cùng chỉn chu, góc máy đẹp,... Được biết phía ekip sản xuất đã xây phim trường riêng để phục vụ công tác ghi hình thế nên không ngoa khi có thể nói sân khấu của show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai ngay từ tập 1 đã có không khí một concert thực thụ.

Sân khấu hoành tráng của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai khiến khán giả choáng ngợp!

Ngay từ khi ca khúc chủ đề của show - Hỏa Ca - lên sóng, netizen đã đồng loạt chấm 1-0 cho show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai trước đối thủ Anh Trai Say Hi. Tiếp tục tập 1 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lên sóng vượt mọi trông đợi của khán giả trong khi tập phát sóng tối nay của Anh Trai Say Hi lại rơi vào khoảng “tĩnh”, không phải đêm Livestage 1 thế nên truyền thông MXH lại càng áp đảo nghiêng về show “Chông Gai”. Có thể thấy Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đang ngày càng gây sức ép mạnh lên Anh Trai Say Hi, và cuộc đua này sẽ còn dài với rất nhiều điều thú vị chờ đón phía trước!