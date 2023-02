Khán giả tranh cãi vì phim kinh dị Việt vừa ra rạp: Chủ đề đậm mùi tấn công phụ nữ, diễn xuất có cứu lại được?

Khán giả bình luận:

- Mình có một câu hỏi là thông điệp của phim xoay quanh việc "người mẹ phá thai sẽ bị quả báo" hả mọi người? Mình xem trailer mà thấy có mùi tư duy lên án phụ nữ cũ kĩ nhưng không dám kết luận nên thắc mắc ấy.

- Ủa, sao nghe mùi tư duy cũ rích đổ lỗi lên phụ nữ trong việc phá thai vậy. Không dám kết luận vì dù sao cũng không xem phim, nhưng nếu là thế thật thì chê rất nhiều nhé!

- Lê Phương diễn ổn nhất dàn, còn lại không ấn tượng lắm.

- Nhiều thiếu sót nhưng thôi xem cũng được, có vài cảnh hù doạ thú vị.

- Chắc tuỳ thế giới quan mỗi người, bản thân mình thấy phim ổn.

- Kỹ xảo khó xem.

