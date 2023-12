2. Arthdal Chronicles: The Sword of Aramun (Niên Sử Ký Arthdal: Thanh Gươm Của Aramun): Phim lên sóng ngày 9/9, với sự góp mặt của dàn sao hạng A Jang Dong Gun, Kim Ok Vin, Lee Joon Gi và Shin Se Kyung. Tác phẩm truyền hình là phần 2 của Arthdal Chronicles do Song Joong Ki đóng chính 4 năm trước. Phim kể về vùng đất thần thoại tên là Arth, các cư dân của Vương quốc cổ đại Arthdal với những câu chuyện truyền thuyết về Tagon (Jang Dong Gun), Eunseom (Lee Joon Gi), Tanya (Shin Se Kyung) và Taealha (Kim Ok Vin).