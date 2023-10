Khán giả bất mãn vì Trấn Thành được ưu ái như nam chính ở "Đất rừng phương Nam": “Khao khát center đến thế à?"

Được ấn định ra mắt vào cuối tháng 10, Đất rừng phương Nam được khán giả đông đảo chú ý không chỉ vì phần nguyên tác nổi tiếng của Đoàn Giỏi, mà còn có dàn cast gồm nhiều cái tên nổi tiếng. Trong đó, tuy chỉ đóng vai phụ nhưng Trấn Thành vẫn chiếm trọn sự quan tâm, cũng như đối mặt với nhiều tranh cãi trong phim. Hiện tại, không ít ý kiến cho rằng Trấn Thành dường như đang được ekip ưu ái quá mức.

Trong poster quảng bá nhạc phim mới nhất của Đất rừng phương Nam , cả dàn diễn viên đều xuất hiện trong ảnh cùng nam ca sĩ chính là NSƯT Trọng Phúc. Thế nhưng điều khán giả chú ý là việc Trấn Thành đứng ở vị trí giữa, cao nhất trong dàn diễn viên. Điều này làm dấy lên nghi vấn từ cư dân mạng về việc phải chăng Trấn Thành được ưu ái, chẳng khác gì nam chính.

Hình ảnh mới nhất dành cho nhạc phim Đất Rừng Phương Nam, trong đó Trấn Thành đứng vị trí trung tâm, cao nhất trong dàn cast

Khán giả bất mãn vì Trấn Thành như nam chính Đất Rừng Phương Nam

Thực chất quan điểm này không chỉ xuất hiện ở phần hình ảnh nhạc phim lần này của Đất rừng phương Nam . Trước đó, Trấn Thành đã bị than phiền về việc "chiếm sóng" quá nhiều trong quá trình quảng bá Đất rừng phương Nam trên MXH. Anh đóng vai Bác Ba Phi có vai trò khá nhỏ trong phim, song được PR khá nhiều và sâu, thậm chí có nhiều bài đăng riêng và cả video hậu trường riêng. Trong video, Trấn Thành cũng thú nhận bản thân được đoàn phim ưu ái, cho hẳn một cảnh "one shot" riêng.

Bác Ba Phi của Trấn Thành có nhiều bài viết, hình ảnh quảng bá riêng

Khán giả cảm thấy khó hiểu khi vai Bác Ba Phi của Trấn Thành trong Đất rừng phương Nam có vai trò nhiều hơn so với bản truyền hình của Mạc Can năm xưa. Mặt khác, cũng có ý kiến cho rằng Trấn Thành còn giữ nhiều vai trò khác trong quá trình sản xuất phim như sản xuất, góp ý kịch bản và cả diễn xuất. Vì vậy, việc Trấn Thành trở thành tâm điểm để quảng bá phim cũng không quá khó hiểu, và đây không phải trường hợp đầu tiên mà nhân vật phụ được chú ý hơn trong một bộ phim. Mặc dù vậy, khán giả vẫn mong rằng đây là hành trình của bé An, và bé An phải là điểm sáng của dự án.

Sau cùng, chính chất lượng phim sẽ là điều có thể giữ chân khán giả. Bỏ qua những tranh cãi gần đây, nhiều khán giả vẫn mong đợi Đất rừng phương Nam sẽ thành công về doanh thu, vực dậy mảng phim Việt chiếu rạp trong năm nay. Phim ra rạp ngày 20/10/2023.