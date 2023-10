"Đất rừng phương Nam" có đủ sức gia nhập “câu lạc bộ phim trăm tỷ” sau hàng loạt tranh cãi?

Chưa đầy 1 tháng nữa, Đất rừng phương Nam phiên bản điện ảnh sẽ chính thức ra rạp toàn quốc. Đây là dự án được kỳ vọng sẽ chấm dứt chuỗi ngày ảm đạm của phim Việt suốt nhiều tháng qua. Tuy nhiên, theo dõi các diễn đàn điện ảnh kể từ khi tác phẩm được hé lộ, nhiều câu hỏi được đặt ra về khả năng thành bại của bộ phim này.

Huỳnh Hạo Khang đóng bé An trong Đất rừng phương Nam bản điện ảnh.

Thêm một bom tấn trăm tỷ của điện ảnh Việt?

Với việc được đầu tư khủng và quy tụ một ekip hùng hậu, Đất rừng phương Nam hứa hẹn trở thành một bom tấn tại phòng vé. Sức hút của dự án đến ngay từ nguyên tác tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Giỏi. Bộ truyện được xem là tác phẩm gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Tiểu thuyết được nhận xét như truyền tải một cách chính xác và trọn vẹn cái “hồn Nam bộ”, về cả thiên nhiên và con người nơi đây. Nhiều nhân vật trong truyện như cậu bé An, chú Võ Tòng, dì Tư Béo ghi dấu ấn đậm nét với độc giả.

Phiên bản truyền hình ra mắt năm 1997 cũng rất thành công, được ví như một tác phẩm thuộc tầm kinh điển. Nội dung chính của tác phẩm kể về bé An mồ côi mẹ, lưu lạc về phương Nam để đi tìm cha. Tại vùng đất này, cậu gặp những mảnh đời lầm than dưới ách áp bức của địa chủ, thực dân. Tuy điều kiện sống cực khổ, người dân nơi đây vẫn luôn sống trong sự đùm bọc và yêu thương lẫn nhau.

Phiên bản truyền hình Đất phương nam ra mắt năm 1997.

Bản điện ảnh Đất rừng phương Nam đánh dấu sự hợp tác của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cùng với những tên tuổi lớn trong làng điện ảnh như nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan, đạo diễn hình ảnh Diệp Thế Vinh, giám đốc âm nhạc Đức Trí. Dự án có vốn đầu tư hơn 40 tỷ đồng, quy tụ sự tham gia của nhiều ngôi sao như Trấn Thành, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Tiến Luật, Mai Tài Phến, Tuấn Trần… Nghệ sĩ Vinh Sơn - đạo diễn bản truyền hình - tham gia với vai trò cố vấn sản xuất.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng được xem là một trong những nhà làm phim xuất sắc nhất tại Việt Nam hiện nay. Ông đứng sau nhiều dự án từng lập kỷ lục doanh thu phòng vé như Mỹ nhân kế (2013), Em là bà nội của anh (2015). Đồng thời, đây cũng là nhà làm phim giàu kinh nghiệm trong việc thực hiện các tác phẩm chuyển thể và remake của làng điện ảnh Việt. Nguyễn Quang Dũng từng rất thành công với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất của Tháng năm rực rỡ (2018), Tiệc trăng máu (2020).

Hiệu ứng lan tỏa của Đất rừng phương Nam cũng đến từ dàn sao đình đám tham gia dự án. Ngoài tuyến nhân vật nhí hầu hết là những cái tên mới, dự án quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Trấn Thành, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Tiến Luật… Bên cạnh đó còn có những diễn viên triển vọng của làng điện ảnh như Mai Tài Phến, Tuấn Trần, Băng Di.

Thách thức trước cái bóng quá lớn của nguyên tác

Dù có nhiều lợi thế khi chuyển thể từ tác phẩm kinh điển, ekip Đất rừng phương Nam cũng đối mặt không ít thử thách. Điều khiến nhiều khán giả nghi ngại nhất là liệu bộ phim có vượt qua được cái bóng quá lớn của nguyên tác và phiên bản truyền hình từng rất thành công. Các dự án remake, chuyển thể bao giờ cũng đầy thử thách, nhất là khi làm lại một huyền thoại trong tâm khảm nhiều khán giả. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng từng chia sẻ sự quan tâm của đông đảo công chúng vừa là cái lợi, vừa tạo áp lực cho ông khi thực hiện dự án này.

Thách thức lớn của ekip vẫn là việc phải truyền tải đúng cái “hồn Nam bộ” của nguyên tác lên màn ảnh rộng. Phiên bản truyền hình từng làm khá thành công trong việc này khi đem tới những thước phim giàu tính chân thực về con người và thiên nhiên miền Tây đầu thế kỷ 20.

Xóm chợ nổi trong phim điện ảnh Đất rừng phương Nam.

Ngay khi công bố những hình ảnh đầu tiên, bản điện ảnh của Đất rừng phương Nam đã tạo ra nhiều tranh cãi. Trailer đã hé lộ nhiều thước phim về cảnh đẹp miền Tây như vườn cò, rừng ngập mặn hiện diện. Đại cảnh chợ nổi quay tại rừng tràm Trà Sư (An Giang) cũng xuất hiện rất hoành tráng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng phim có nhiều góc quay đẹp, ấn tượng nhưng tạo cảm giác xa lạ, không ra được chất miền Tây xưa. Một số còn cho rằng ekip quá lạm dụng việc chỉnh màu dẫn đến hình ảnh bị giả tạo.

Khâu tạo hình và phục trang cũng gây nhiều tranh cãi. Nhiều nhân vật bị nhận xét ăn mặc quần áo quá sạch sẽ, là lượt, không phù hợp với hoàn cảnh sống cơ cực. Một trong những trường hợp gây tranh cãi bậc nhất trong phim là Bác Ba Phi do Trấn Thành thủ vai. Tạo hình của nhân vật ngay lập tức bị so sánh với phiên bản do nghệ sĩ Mạc Can đóng. Nhiều người cho rằng Trấn Thành còn quá trẻ để đóng vai này. Đồng thời, tạo hình của nhân vật nhận nhiều lời chê, đặc biệt là bộ râu giả.

Trấn Thành trong vai Bác Ba Phi.

Vai Võ Tòng do Mai Tài Phến đảm nhận cũng khiến nhiều người nghi ngại. Nhiều ý kiến cho rằng nam diễn viên không có ngoại hình phù hợp để đóng nhân vật này. Thậm chí, một số người còn nhận xét Mai Tài Phến quá đẹp trai và lãng tử, trái ngược với hình tượng Võ Tòng có phận bặm trợn, trải nhiều sương gió. Ở bản truyền hình năm 1997, nhân vật này từng được thể hiện rất thành công bởi nghệ sĩ Lê Quang.

Mai Tài Phến trong vai Võ Tòng.

Những tranh cãi này phần nào gây ảnh hưởng đến cảm nhận của khán giả về bộ phim. Tuy nhiên, với sức hút vốn có của nguyên tác và một ekip giàu kinh nghiệm, Đất rừng phương Nam nhiều khả năng vẫn sẽ có doanh thu ổn định khi ra rạp vào cuối tháng 10.

Sau khi tung ra những hình ảnh đầu tiên, nhiều khán giả cho biết hào hứng chờ đón dự án. Một số khen hình ảnh trong trailer đẹp và thơ mộng, hứa hẹn là một tác phẩm điện ảnh được làm chỉn chu, kỹ lưỡng.