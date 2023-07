Khai mạc Vòng Chung kết World Cup Nữ 2023: Thúc đẩy bình đẳng giới trong bóng đá

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 20/7 và kết thúc vào ngày 20/8 với tổng cộng 9 thành phố tham gia tổ chức ở Australia (5 thành phố) và New Zealand (4 thành phố).

World Cup Nữ 2023 là lần thứ 9 giải đấu được tổ chức, diễn ra tại hai quốc gia đồng chủ nhà là Australia và New Zealand.

Đây là lần đầu tiên giải đấu có 32 đội tuyển tham dự thay vì 24 như trước kia - lần đầu tiên sự kiện này đạt đến số lượng ngang bằng với bóng đá nam.

Tại Lễ Khai mạc, ca khúc chính thức của World Cup Nữ 2023 cũng đã vang lên trên sân Eden Park, mang trọn vẹn thông điệp của FIFA với tên gọi "Do it Again" (tạm dịch: Hãy hành động một lần nữa). Bài hát được thể hiện bởi hai ca sỹ Mallrat và Benee.

Hai nữ ca sỹ Mallrat và Benee (giữa) biểu diễn ca khúc chính thức của giải đấu "Do It Again" tại lễ khai mạc. (Nguồn: AFP)

Hai thập niên qua, FIFA cùng nhiều tổ chức trên thế giới mà đứng đầu là Liên hợp quốc đã phối hợp cùng nhau để nâng cao bình đẳng giới và các quyền của phụ nữ trên toàn cầu.

FIFA đã hành động bằng việc tăng gấp 4 lần tiền thưởng so với kỳ 2019 và toàn bộ tiền thưởng sẽ được chuyển trực tiếp cho các cầu thủ chứ không phân phối cho các liên đoàn quốc gia, nơi vẫn tồn tại các bất cập trong việc đối xử bình đẳng giữa nam và nữ.

Pháo hoa rực sáng tại lễ khai mạc World Cup nữ 2023 ở Auckland, New Zealand. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Với những gì đã và đang diễn ra, chưa từng có một sự kiện thế giới nào mà mang nhiều chủ đề xã hội, phụ nữ, quyền bình đẳng cũng như có sự tham gia của hàng chục tổ chức phi chính phủ nhiều như tại World Cup Nữ 2023.

Thúc đẩy bình đẳng giới trong bóng đá

Ngày 19/7, Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao Quyền cho Phụ nữ (UN Women) cho biết sẽ phối hợp với FIFA thúc đẩy bình đẳng giới trong bóng đá, ngăn chặn hành vi lăng mạ, phân biệt đối xử ở trong và ngoài sân cỏ trong thời gian diễn ra World Cup Nữ 2023.

Đây là lần đầu tiên Vòng Chung kết World Cup Nữ có 32 đội tuyển tham dự thay vì 24 như trước kia - lần đầu tiên sự kiện này đạt đến số lượng ngang bằng với bóng đá nam.



UN Women nhấn mạnh World Cup Nữ 2023 là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại Châu Đại Dương và cũng là lần đầu tiên được tổ chức đồng thời ở hai quốc gia.



UN Women cũng hợp tác với FIFA để chia sẻ hai lời thông điệp "Đoàn kết vì Bình đẳng giới" và "Đoàn kết chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ" tại World Cup Nữ 2023.

Hai thông điệp này sẽ được thể hiện qua băng tay của các đội trưởng, bảng đèn LED kỹ thuật số, các lá cờ lớn, màn hình lớn trong sân vận động và qua mạng xã hội.

Tổng Giám đốc Xero Valeria Walshe (trái) và Giám đốc điều hành FIFA World Cup Nữ 2023 Dave Beeche. (Nguồn: STUFF)

Sau 3 thập kỷ liên tục được tổ chức, World Cup Nữ đã phát triển đến mức chưa từng có, và không quá khi nói rằng "2023 là kỳ World Cup Nữ lớn nhất, hấp dẫn nhất từ trước đến nay".

Tại giải đấu năm nay, tiền thưởng cũng tăng lên đáng kể. Mỗi nữ tuyển thủ được nhận trực tiếp khoản tiền tối thiểu 30.000 USD, tối đa 270.000 USD nếu trở thành nhà vô địch thế giới.



Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho Vòng Chung kết

Trong những ngày vừa qua, bên cạnh công tác chuyên môn, các khâu chuẩn bị cho Đội tuyển Nữ Việt Nam trong lần đầu tiên tham dự Vòng Chung kết Giải vô địch Bóng đá Thế giới (World Cup Nữ) 2023 đang dần dần được hoàn tất theo quy định và tiêu chuẩn của Ban tổ chức giải đấu và Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, để đảm bảo các yêu cầu về hình ảnh và chất lượng các trận đấu, tối 19/7, đoàn cán bộ của FIFA đã có buổi kiểm tra các thiết bị, trang phục… sử dụng trong trận đấu.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự chuẩn bị rất kỹ của Đội tuyển Nữ Việt Nam, tạo điều kiện cho công việc kiểm tra diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Kết quả, toàn bộ các trang thiết bị và thông tin của Đội tuyển Nữ Việt Nam đáp ứng các quy định của FIFA để có thể sẵn sàng cho Vòng bảng Vòng Chung kết World Cup Nữ 2023.

Trước đó, FIFA đã cung cấp thiết bị để ban huấn luyện và các cán bộ hậu cần hoàn thiện việc gắn miếng dán tay áo lên trang phục thi đấu của cầu thủ. Cùng với đó, các thiết bị ghi hình kỹ thuật của đội cũng sẽ được gắn tem để phân biệt với các thiết bị của đơn vị truyền hình bản quyền.

Đội tuyển Nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc đấu với Đội tuyển Nữ Mỹ. (Nguồn: VFF)

Đặc biệt, tại Vòng Chung kết World Cup Nữ 2023, băng đội trưởng của các đội thi đấu sẽ được thiết kế riêng theo các chiến dịch cộng đồng được triển khai theo từng vòng đấu, nhằm lan tỏa và thúc đẩy các giá trị ý nghĩa về việc “Không phân biệt đối xử." Các cột cờ góc tại trận đấu cũng là những lá cờ riêng của từng đội với chữ ký của đội trưởng.



FIFA và Ban tổ chức giải đấu cũng chú trọng vấn đề an ninh, an toàn của các cầu thủ và thành viên đội tuyển trong thời gian diễn ra giải đấu.

Một cán bộ an ninh chuyên trách từ cơ quan cảnh sát địa phương được bố trí theo sát các hoạt động của đội tuyển, kết hợp cùng các nhân viên an ninh túc trực 24/7 tại các địa điểm như khách sạn, sân tập…

Với sự hỗ trợ của FIFA và sự chuẩn bị của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Đội tuyển Nữ Việt Nam đang được bố trí các điều kiện thuận lợi nhất để tập trung tập luyện, chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng tại bảng E Vòng Chung kết World Cup 2023 với các đối thủ là Đội tuyển Nữ Mỹ, Đội tuyển Nữ Bồ Đào Nha và Đội tuyển Nữ Hà Lan.

Trong ngày 20/7, Đội tuyển Nữ Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân vận động Fred Taylor Park.

Đây là buổi tập kín nhằm giúp Huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cộng sự quan sát và đưa ra quyết định về chiến thuật cho trận đấu đầu tiên tại Vòng Chung kết World Cup Nữ 2023, gặp nhà đương kim vô địch - Đội tuyển Mỹ vào ngày 22/7.

HLV Mai Đức Chung lập kỷ lục mới trong lịch sử World Cup

Ông Mai Đức Chung đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới với tư cách là Huấn luyện viên nhiều tuổi nhất tham dự World Cup.

Trên trang chủ, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) xác nhận "thuyền trưởng" của Đội tuyển Nữ Việt Nam lập kỷ lục ở World Cup (tính cả phiên bản của nam và nữ).

"Ông Mai Đức Chung của Đội tuyển Nữ Việt Nam, người vừa bước sang tuổi 73 tháng trước, sẽ trở thành huấn luyện viên lớn tuổi nhất trong lịch sử World Cup," FIFA thông báo.

Ông Mai Đức Chung là HLV nhiều tuổi nhất trong lịch sử World Cup (tính cả nam lẫn nữ). (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Kỷ lục cũ thuộc về Huấn luyện viên Otto Rehhagel thiết lập khi ông dẫn dắt đội tuyển Hy Lạp tham dự World Cup 2010.

"Ông ấy vượt xa Otto Rehhagel, người đã 71 tuổi 317 ngày khi dẫn dắt Đội tuyển Hy Lạp đối đầu Lionel Messi và Argentina tại Nam Phi 2010," FIFA cho hay.

Tại Vòng Chung kết World Cup Nữ 2023, Đội tuyển Nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của thầy Chung là một trong 8 đội lần đầu tham dự World Cup, cùng với Haiti, Maroc, Panama, Philippines, Bồ Đào Nha, Cộng hòa Ireland và Zambia.