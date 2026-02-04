Khách Việt lặn lội sang tận Hàn Quốc để thử món đặc sản hot trên phim, nhưng "đời không như mơ"

Những năm gần đây, du lịch kết hợp "đu trend phim ảnh" đang trở thành trào lưu của không ít bạn trẻ Việt. Từ các quán cà phê, con phố quen thuộc trên màn ảnh cho đến những món ăn xuất hiện trong phim Hàn, tất cả đều có sức hút rất riêng. Và câu chuyện của Hà Thư - một vị khách Việt có chuyến đi Hàn Quốc "đu trend" - cũng bắt đầu từ chính niềm đam mê đó.

Hà Thư vốn là "fan cứng" của phim Hàn. Trong rất nhiều bộ phim cô từng xem, món cua ngâm tương (ganjang gejang) xuất hiện với tần suất dày đặc: nhân vật ăn ngon lành, chấm nước sốt rồi trộn cơm, gương mặt ai cũng đầy mãn nguyện. Điều này khiến cô tò mò không thôi và quyết tâm phải thử bằng được khi có dịp đặt chân tới Hàn Quốc.

"Mình thấy trong phim họ ăn rất ngon, thậm chí còn kiểu nghiện luôn nên rất tò mò", Hà Thư chia sẻ.

Và rồi, trong chuyến du lịch cùng nhóm bạn, cô đã tìm đến một quán chuyên bán cua ngâm tương tại Busan - món được xem là "tinh hoa ẩm thực" của xứ kim chi. Thế nhưng, trái với kỳ vọng ban đầu, trải nghiệm thực tế lại khiến Hà Thư không khỏi ngỡ ngàng.

"Ôi, mình quá sốc khi ăn thử. Dù cua sống đã được ngâm tương và gia vị đặc trưng của họ rồi, nhưng mình vẫn không ngờ là khó ăn đến vậy. Chắc do mình không hợp rồi!", cô nói.

Theo Hà Thư, phần thịt cua mềm, lạnh, mang vị mặn ngọt đặc trưng của nước tương, nhưng cảm giác ăn cua sống vẫn khiến cô khá "chật vật". Sau vài miếng thử ăn trong sự cố gắng, Hà Thư đành chấp nhận sự thật rằng món ăn đình đám này không hợp khẩu vị của mình - đơn giản vì cô không phải người quen ăn đồ sống.

Cua ngâm tương là món ăn truyền thống lâu đời của Hàn Quốc, được làm từ cua sống tươi, ngâm trong nước tương pha cùng tỏi, gừng, ớt và các loại gia vị khác trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày. Khi ăn, thực khách thường tách mai cua, trộn phần gạch và nước sốt với cơm trắng - là cách thưởng thức được nhiều người Hàn yêu thích.

Tuy nhiên, với những du khách lần đầu trải nghiệm hoặc không quen ăn hải sản sống, món ăn này dễ trở thành "cú sốc vị giác". Mùi vị đặc trưng, kết cấu mềm lạnh của cua cùng cảm giác đang ăn đồ sống khiến không ít người e dè. Chính vì vậy, dù được ca ngợi là đặc sản trứ danh, cua ngâm tương vẫn được xếp vào nhóm món "kén người ăn".

Câu chuyện của Hà Thư nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ cộng đồng mạng. Nhiều người thừa nhận cũng từng háo hức thử món ăn này vì phim Hàn, nhưng sau đó phải bỏ dở vì không quen. Một số khác lại cho rằng, những món đặc sản như cua ngâm tương cần thời gian làm quen, và không phải ai cũng có thể thích ngay từ lần đầu.

Qua trải nghiệm của Hà Thư, có thể thấy rằng không phải món ăn nào lên phim cũng sẽ "ngon như mơ" ngoài đời thực. Đôi khi, chính sự khác biệt về khẩu vị và thói quen ăn uống lại tạo nên những kỷ niệm dở khóc dở cười trong mỗi chuyến đi - nhưng cũng là điều khiến hành trình trở nên đáng nhớ hơn.