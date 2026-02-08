Khách Tây gói bánh chưng, nhảy sạp, đập niêu ở bờ biển Đà Nẵng Duy Quốc, 13:01 08/02/2026 Chia sẻ Thích0 Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhiều du khách quốc tế hào hứng hòa mình vào không khí Tết cổ truyền Việt Nam thông qua các hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian bên bờ biển Đà Nẵng. Dân mạng cười xỉu khi xem clip du khách Tây đến chùa đọc kinh làu làu Khách Tây gọi tô bún 35k ở Việt Nam được tặng kèm cả 1 khu vườn, rồi vỡ lẽ ra 1 chân lý chỉ có ở người bản địa Khách Tây phát cuồng khi thử đặc sản Thanh Hoá nhưng điều dân mạng chú ý lại là cách ăn của anh Theo ghi nhận, những ngày này, khu vực công viên Biển Đông (TP. Đà Nẵng) trở nên sôi động với sự tham gia của đông đảo người dân và du khách quốc tế. Nhiều du khách tỏ ra thích thú khi lần đầu trực tiếp tìm hiểu phong tục Tết Việt, từ gói bánh tét, làm mứt truyền thống đến thưởng thức các món ăn dân dã ngày xuân. Ảnh: Duy Quốc. Người dân và du khách hào hứng tham gia các hoạt động vui xuân mang đậm bản sắc dân gian như nhảy sạp, đập niêu, hô hát bài chòi, vẽ chân dung, biểu diễn âm nhạc đường phố…, tạo nên không khí rộn ràng, ấm áp giữa không gian biển Đà Nẵng. Anh Mark Johnson - du khách đến từ Anh - chia sẻ đây là lần đầu tiên anh được tự tay gói bánh chưng và cảm nhận không khí Tết cổ truyền của người Việt. “Tôi rất ấn tượng với cách người Việt gìn giữ truyền thống gia đình và cộng đồng trong dịp Tết. Việc cùng nhau gói bánh, trò chuyện và chia sẻ mang lại cảm giác rất ấm áp”, anh Mark nói. Không gian “Tết làng chài” được dựng bằng tre, nứa mộc mạc, tái hiện sinh động hình ảnh Tết vùng biển miền Trung. Nhiều du khách nước ngoài thích thú tham quan, chụp ảnh. Được biết, chương trình “Xuân yêu thương 2026” do Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức, diễn ra từ ngày 6 đến 10/2, nhằm mang đến không gian vui xuân đậm bản sắc truyền thống cho người dân và du khách trong dịp đầu năm mới. Ông Nguyễn Đức Vũ - Trưởng BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng - cho biết, chương trình “Xuân yêu thương 2026” được tổ chức nhằm đưa Tết truyền thống đến gần hơn với người dân và du khách. Thông qua các hoạt động trải nghiệm như gói bánh chưng, bánh tét, làm mứt cổ truyền hay trò chơi dân gian, ban tổ chức mong muốn tạo sự gắn kết giữa người dân và du khách, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch biển Đà Nẵng gắn với đời sống văn hóa làng chài. Theo Tiền Phong Copy link 02/07/2026 18:17 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/khach-tay-goi-banh-chung-nhay-sap-dap-nieu-o-bo-bien-da-nang-post1819205.tpo Mâm cúng ông Công ông Táo của "nàng dâu hào môn" Đỗ Hà có món ăn cực đặc biệt: Không chỉ đẹp mà còn chan chứa may mắn, yêu thương Chia sẻ Thích0 khách tây gói bánh chưng