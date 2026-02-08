Khách Tây gói bánh chưng, nhảy sạp, đập niêu ở bờ biển Đà Nẵng

Anh Mark Johnson - du khách đến từ Anh - chia sẻ đây là lần đầu tiên anh được tự tay gói bánh chưng và cảm nhận không khí Tết cổ truyền của người Việt. “Tôi rất ấn tượng với cách người Việt gìn giữ truyền thống gia đình và cộng đồng trong dịp Tết. Việc cùng nhau gói bánh, trò chuyện và chia sẻ mang lại cảm giác rất ấm áp”, anh Mark nói.