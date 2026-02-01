Khách Tây gọi tô bún 35k ở Việt Nam được tặng kèm cả 1 khu vườn, rồi vỡ lẽ ra 1 chân lý chỉ có ở người bản địa

Ẩm thực Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế thường hiện lên với những bát phở nghi ngút khói hay những chiếc bánh mì giòn rụm đầy ắp nhân. Thế nhưng, có một trải nghiệm "gây sốc" theo cách cực kỳ thú vị mà hầu như du khách nào cũng bắt gặp khi ngồi vào một quán ăn bản địa: sự xuất hiện của những đĩa rau sống khổng lồ.

Mới đây, một đoạn video của vị khách Tây tổng hợp khi đặt đồ ăn và đi ăn ở quán Việt Nam đã nhận được rất nhiều lượt tương tác vì một nhận xét đầy hóm hỉnh. Khi bát bún vừa được bưng ra hay đồ ăn vừa giao tới, đi kèm theo đó là một đĩa rau tươi rói, chất cao như núi với đủ loại sắc màu. Vị khách này đã không giấu nổi sự kinh ngạc và đính kèm dòng chú thích khiến ai nấy đều bật cười: "Một điều khi order đồ ăn ở Việt Nam chính là bạn sẽ nhận được một khu vườn".

Khách Tây bất ngờ trước các loại rau được kèm trong các món ăn

Sự ngỡ ngàng này hoàn toàn có cơ sở, bởi ở nhiều quốc gia phương Tây, rau xanh thường là món gọi thêm với mức giá không hề rẻ. Thế nhưng tại Việt Nam, dù bạn vào một nhà hàng sang trọng hay chỉ ngồi ở một quán vỉa hè, đĩa rau ấy luôn là một phần mặc định, một sự hào phóng không cần đong đếm.

Người Việt ăn món nước không chỉ để thưởng thức vị ngọt của xương hầm hay cái dai của sợi bún, mà còn để tận hưởng sự tươi mát của những loại rau gia vị. Tùy vào từng món ăn mà "khu vườn" ấy lại biến hóa khôn lường. Đó có thể là những sợi bắp chuối bào mỏng trắng ngần, rau muống chẻ xanh mướt, hay những nhành húng quế, kinh giới, ngò gai thơm nức mũi. Thậm chí với những món như bún riêu hay bún bò, thực khách còn được thưởng thức cả rau diếp cá, xà lách và những lát giá đỗ giòn tan.

Người này còn tổng hợp những lần được các hàng quán cho rau ăn cùng các món

Với du khách nước ngoài, việc phân biệt và biết cách ăn từng loại rau này giống như một cuộc khám phá văn hóa đầy thú vị. Họ học cách ngắt từng lá húng, cách dìm đống rau vào nước dùng nóng hổi để tận hưởng hương vị hòa quyện. Chính cái sự "tươi và nhiều" ấy đã làm thay đổi hoàn toàn định kiến về một bữa ăn nhanh ngoài đường phố.

Dưới phần bình luận của video, cư dân mạng quốc tế cũng bày tỏ sự thích thú trước văn hóa ăn rau của người Việt: “Cả một thế giới đầy ắp các loại mì, canh, rau củ, tất cả những thứ đó bao gồm mọi thứ, đó là lý do tại sao ẩm thực Việt Nam là tuyệt vời nhất”, “Hoàn toàn đồng ý!! Nhiều rau quá nhưng không có gì phải phàn nàn cả”. Ngay cả cư dân mạng Việt cũng chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về việc ăn rau: “Nếu bạn chỉ ăn thịt thôi thì sẽ rất ngán, hồi nhỏ, tôi ko biết ăn rau, càng lớn thì thấy nếu kết hợp rau với thịt rồi chấm với nước sốt các loại thì thấy rất ngon. Người Việt Nam nhờ có nước mắm và mắm các loại nên giải quyết được vấn đề ăn rau”.

Nhiều du khách khác cũng vô cùng thích thú trước sự hào phóng của các hàng quán Việt Nam

Khoảnh khắc vị khách Tây nhìn vào "khu vườn" trên bàn ăn và thốt lên lời khen ngợi chính là minh chứng cho thấy sự quyến rũ của ẩm thực Việt đôi khi đến từ những điều giản đơn nhất. Một đĩa rau xanh mướt không chỉ làm đẹp thêm bát bún, mà còn vẽ nên hình ảnh một đất nước trù phú, mến khách và luôn biết cách chăm chút cho từng bữa ăn của mỗi người lạ ghé qua.

Ảnh: Two Peas Aboard