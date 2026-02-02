Clip khách Tây tụng kinh làu làu khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @hoanghai)

Đoạn clip đang nổi trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai người đàn ông phương Tây tham gia nghi lễ tại chùa. Họ vẫn mặc đồ du lịch, tay cầm tờ kinh, chăm chú tụng làu làu không thua gì những người mặc áo chàm đứng xung quanh.

Hình ảnh thú vị này khiến clip thu hút hàng triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt yêu thích và hàng chục nghìn bình luận. Dân mạng thích thú bình luận một cách hài hước rằng chính mình là người Việt mà còn không tụng kinh được thông thạo như hai khách Tây: "Xem đi xem lại đoạn clip mà vẫn thấy dễ thương quá chừng. Nhìn hai anh ấy cầm tờ kinh tụng nhiệt tình mà mình thấy người ta còn chăm đi chùa hơn mình nữa".

"Không phải 'nhập gia tùy tục' mà là 'nhập gia tùy dùng'. Ai rủ đi đâu bảo làm gì cũng đi liền, không hề nao núng"; "Tập trung hơn cả tôi. Trước mẹ bảo đọc kinh đi tôi thì toàn lẩn lẩn ra sân vườn chơi"; "Dù vẫn còn nhiều chỗ ngọng nhưng sự nỗ lực của các anh quá xứng đáng được ghi nhận. Là tôi thì lăn ra ngủ lâu, ngáp ngắn, ngáp dài rồi"...

Mai Chi bình luận: "Mình đi chùa về kể gặp hai anh Tây đứng đọc kinh, nhập tâm không thua gì các Phật tử, khéo chẳng ai trong gia đình tin mất. Trong khi mình còn đang mải mê tìm trang thì hai bác đã tụng xong cả bài, đúng là đẳng cấp tu hành này đã đạt đến cảnh giới không phân biệt quốc tịch luôn rồi".

Nhiều cư dân mạng còn tưởng tượng cảnh hai vị khách này về lại phương Tây: "Tôi đang tự hỏi không biết lúc về nước và ngồi kể lại chuyến du lịch cho gia đình thì hai anh sẽ giải thích thế nào về việc mình vừa đi chùa, vừa tụng kinh như gió. Chắc chắn bạn bè sẽ tưởng hai anh vừa trải qua một khóa tu cấp tốc, chứ đi chơi kiểu gì mà lại thuộc lòng cả sớ kinh kệ thế này thì ai mà tin cho nổi", Huyền Anh bình luận.

Sau khi tụng kinh xong, hai vị khách Tây còn cúi đầu hành lễ. (Ảnh chụp màn hình)

Mỹ Huyền viết: "Nghĩ đến cảnh hai anh chàng về quê nhà rồi ngồi biểu diễn lại màn tụng kinh cho hàng xóm xem mà tôi không thể nhịn được cười. Hy vọng hai anh không quên luôn tiếng mẹ đẻ sau chuyến đi này, bởi vì nhìn cái cách họ say sưa đọc kinh thì có vẻ như tâm hồn họ đã hoàn toàn thuộc về những ngôi chùa ở Việt Nam mất rồi".

Công Anh hài hước: "Chắc là hai anh phải quay clip lại làm bằng chứng, chứ kể chuyện đi chơi Việt Nam mà lại thành thạo nghi lễ tâm linh hơn cả người bản xứ thì đúng là một cú sốc văn hóa cực lớn cho người thân ở nhà".

Ngoài ra, không ít dân mạng hiến kế đưa hai vị khách Tây đi trải nghiệm các loại hình văn hóa khác ở Việt Nam để phát huy tối đa năng lực của các anh. "Hướng dẫn viên có thể đưa hai vị khách Tây này đi trải nghiệm ngay bộ môn hát xẩm hoặc hát chèo cho đủ bộ combo văn hóa. Với cái đà tụng kinh trôi chảy như thế này thì tôi tin rằng chỉ cần vài buổi tập trung cao độ, hai anh hoàn toàn có thể trở thành những nghệ sỹ biểu diễn cực kỳ chuyên nghiệp", An Thái bình luận.

Thanh Tùng viết: "Tôi nghĩ nên đưa hai anh đi tham gia các buổi đọc hò vè hoặc đối đáp giao duyên ở miền Tây để xem giới hạn ngôn ngữ thực sự nằm ở đâu. Nếu hai vị khách này có thể chinh phục được cả những câu hò lắt léo hay những bài vè dài dằng dặc, thì chắc chắn chúng ta nên trao bằng khen".