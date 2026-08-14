Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989, được biết đến với vai trò diễn viên, giảng viên thiết kế thời trang và doanh nhân. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô hiện giảng dạy tại một trường đại học ở TP.HCM.

Tháng 6/2024, Midu kết hôn với doanh nhân Minh Đạt. Sau khi về chung một nhà, cô nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên ông xã, từ đi du lịch, tận hưởng cuộc sống vợ chồng đến cùng nhau vun vén tổ ấm. Hình ảnh Midu trong hôn nhân vì thế thường gắn với sự nhẹ nhàng, kín đáo và khá bình yên.

Xinh đẹp, học giỏi, có sự nghiệp riêng và hiện có cuộc sống hôn nhân được nhiều người ngưỡng mộ, Midu cũng khiến không ít khán giả tò mò về một khía cạnh rất đời thường: cô có biết nấu ăn không? Bởi trên mạng xã hội, nữ diễn viên hiếm khi xây dựng hình ảnh “nữ công gia chánh” hay khoe những mâm cơm tự nấu. Tuy nhiên, nhìn lại những nội dung Midu từng chia sẻ, có thể thấy cô không phải người xa lạ với căn bếp.

Một trong những tư liệu rõ nhất về khả năng bếp núc của Midu xuất hiện vào năm 2020, khi cô có khoảng ba tuần ở một homestay tại Đà Lạt trong thời gian giãn cách xã hội. Rời nhịp sống thường ngày ở TP.HCM, Midu duy trì lịch sinh hoạt khá thong thả: dậy sớm, uống trà, tập thể dục, ra vườn hái rau rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

Đây không chỉ là một vài khoảnh khắc “check-in” trong căn bếp. Qua những vlog và hình ảnh được chia sẻ thời điểm đó, Midu trực tiếp chuẩn bị nhiều món ăn tại nhà như canh khoai mỡ, gà chiên bột, rau xào.... Các thao tác nấu nướng của cô khá thuần thục, cho thấy Midu không quá xa lạ với việc bếp núc. Cô cũng từng chia sẻ rằng khi sống ở thành phố, công việc bận rộn khiến mình hiếm khi có thời gian tự nấu ăn, nên khoảng thời gian ở Đà Lạt trở thành dịp để cô thỏa sức vào bếp.

Sau nhiều ngày tự tay chuẩn bị các bữa ăn, chính Midu cũng hào hứng nhận ra mình trở nên “đảm đang và khéo léo hơn”. Không chỉ nấu ăn trong nhà, buổi tối cô còn cùng bạn bè quây quần, đốt lửa nấu nướng, đàn hát và tận hưởng nhịp sống chậm rãi giữa Đà Lạt.

Midu cũng từng có dịp thể hiện khả năng bếp núc trước máy quay. Đầu năm 2020, cô tham gia tập 8 của chương trình "Vào bếp đi con" cùng Quốc Trường. Hai người cùng chuẩn bị món bánh xèo miền Tây.

Trong chương trình, Midu chủ động vào bếp thay vì chỉ ngồi chờ món ăn. Cô phụ trách một số công đoạn sơ chế, chuẩn bị rau củ và hỗ trợ Quốc Trường trong quá trình làm món. Một số bài viết thời điểm đó nhận xét Midu khá khéo tay và linh hoạt khi phụ giúp việc bếp núc.

Năm 2021, Midu tiếp tục xuất hiện trong mùa 3 của "Muốn ăn phải lăn vào bếp" do Trường Giang thực hiện. Ở tập 17, cô là khách mời của chương trình, cùng Trường Giang trải nghiệm các hoạt động ăn uống và thử thách tại Đà Lạt.

Qua những lần xuất hiện trên các chương trình về ăn uống, hình ảnh Midu trong căn bếp vì thế khá nhất quán: cô không phải người thường xuyên đứng ra đảm nhận toàn bộ việc nấu nướng, nhưng không vụng về hay ngại vào bếp, đồng thời có thể tham gia các công đoạn chuẩn bị và chế biến món ăn.

Ngoài những lần vào bếp khá rõ ràng, Midu cũng từng chia sẻ một số món ăn và thức uống cô tự chuẩn bị tại nhà trong quá trình giữ dáng. Vợ thiếu gia Minh Đạt từng chia sẻ lựa chọn canh bắp cải như một món ăn tại nhà khi muốn giảm cân, bên cạnh nước ép cần tây.

Từ những lần xuất hiện trong các chương trình như "Vào bếp đi con", "Muốn ăn phải lăn vào bếp" cho đến giai đoạn sống ở Đà Lạt, Midu cho thấy cô không xa lạ với chuyện bếp núc.

Việc Midu hiếm khi đăng tải những bữa cơm tự nấu cũng khiến khả năng này không phải một phần hình ảnh được cô khai thác thường xuyên trên mạng xã hội. Tuy nhiên, qua những lần hiếm hoi vào bếp được ghi lại, có thể thấy Midu khá quen tay với những món ăn gia đình và không ngại tự chuẩn bị bữa ăn.