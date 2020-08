Kết quả MTV VMAs 2020: Lady Gaga và BTS chiếm trọn spotlight, Ariana Grande gom nhanh 4 giải, riêng Billie Eilish trắng tay

Sáng ngày 31/8 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải MTV Video Music Awards 2020 (MTV VMAs 2020) đã được tổ chức tại Trung tâm Barclays nằm ở quận Brooklyn của thành phố New York. MTV VMAs 2020 đánh dấu lần đầu tiên một lễ trao giải tổ chức trở lại theo cách truyền thống thay vì phải tổ chức online như nhiều sự kiện khác suốt hơn nửa năm qua.

Host của VMAs năm nay chính là nữ ca sĩ, diễn viên Keke Palmer. Chưa hết, tuy được tổ chức giữa tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng VMAs 2020 vẫn "trưng trổ" rất nhiều hình ảnh mãn nhãn với một loạt màn trình diễn hoành tráng của Lady Gaga và Ariana Grande, Miley Cyrus, Doja Cat, The Weeknd, BTS,…

MTV Video Music Awards 2020 đã chính thức khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Theo danh sách đề cử đã được thông vào cuối tháng 7, Lady Gaga và Ariana Grande chính là hai nghệ sĩ chiếm trọn tâm điểm VMAs 2020 với 9 đề cử có tên cho mỗi người, chủ yếu với bản hit Rain On Me - ca khúc đạt vị trí Quán quân Billboard Hot 100 và là một đối thủ cực mạnh so với các bài hát khác. Bám sát họ là Billie Eilish và The Weeknd cũng gây bất ngờ khi được đề cử 6 hạng mục cho mỗi người. Cùng điểm qua các chủ nhân của bốn giải thưởng quan trọng nhất và những hạng mục hấp dẫn khác tại MTV VMAs 2020 nhé!

Lady Gaga chiếm trọn spotlight, đại thắng với 5 cúp Moon Man

Lady Gaga và Ariana Grande được coi là nhân vật "cây đinh" của VMAs năm nay khi đã thổi bùng và khuấy động bầu không khí của buổi lễ với màn trình diễn Rain On Me. Chính vì thế, Gaga cũng không thể nào trượt mất 1 trong 4 giải thưởng quan trọng nhất.

Lady Gaga đã giành chiến thắng ở 4 hạng mục gồm Artist of the Year (Nghệ sĩ của năm), Song of the Year (Bài hát của năm), Best Collaboration (Màn hợp tác xuất sắc nhất) và Best Cinematography (Quay phim xuất sắc nhất) cho ca khúc Rain On Me.

Lady Gaga chính là cái tên chiếm sóng mạnh mẽ tại mùa giải năm nay.

Rain On Me sở hữu chất nhạc mang phong cách khá hoài niệm, gợi nhớ đến một track từ album The Fame Monster, hoàn toàn có đủ tố chất và tiềm năng để trở thành ca khúc chuyên dành cho các bữa tiệc tùng của mùa hè năm nay. Vừa căng tràn năng lượng, vừa mang đến sự hoài niệm, sự kết hợp tuyệt vời giữa cũ và mới chính là những từ ngữ chính xác nhất khi nói về Rain On Me.

Xuất hiện tại VMAs năm nay, Lady Gaga diện những bộ cánh tuân thủ nghiêm túc trước tình hình dịch bệnh phức tạp.

Ca khúc do Bloodpop, Boys Noize đồng sáng tác, MV được đạo diễn bởi Robert Rodríguez. Gọi là MV nhưng thực ra Rain On Me gần như chỉ là màn dance battle giữa Lady Gaga và Ariana Grande. Ấy thế, MV Rain On Me vẫn thu hút người xem một cách lạ thường.

MV Rain On Me - Lady Gaga và Ariana Grande.

Năm nay, Lady Gaga còn mang đến một màn trình diễn siêu hoành tráng.

Lady Gaga tại lễ trao giải MTV VMAs 2020.

Đặc biệt, tại MTV VMAs 2020, Lady Gaga còn nhận được giải thưởng TriCon Award cho những đóng góp to lớn cho âm nhạc trong suốt một thập kỷ qua. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho những cống hiến nổi trội của giọng ca Poker Face.

Lady Gaga xuất hiện lộng lẫy tại MTV VMAs 2020.

Ariana Grande "ăn ké" cũng thu về tận 4 chiến thắng

Nếu như MTV VMAs 2019 không có xuất hiện của Ariana thì năm nay, nữ ca sĩ đã quyết định tham gia màn trình diễn cùng người chị thân thiết Lady Gaga. Tuy tất cả đề cử năm nay của Ariana đều nhờ vào màn hợp tác với các nghệ sĩ khác nhưng giọng ca 7 rings cũng sương sương giành lấy 4 chiến thắng với Song of the Year (Bài hát của năm), Best Collaboration (Màn hợp tác xuất sắc nhất), Best Cinematography (Quay phim xuất sắc nhất) cho ca khúc Rain On Me và Best Music Video From Home (MV thực hiện tại nhà xuất sắc nhất) với MV Stuck with U hợp tác cùng Justin Bieber.

Đúng là Ariana, sản phẩm của mình thì thường xuyên thất thủ đến khi "ăn ké" lại rinh giải ồ ạt.

Ariana với màn trình diễn Rain On Me.

BTS xuất sắc gom hết 4/4 đề cử tại MTV VMAs 2020

Năm nay BTS nhận tổng cộng 3 đề cử cùng với MV ON là Best Pop, Best Group và Best K-Pop. Ngoài ra, MV ON còn thu về một đề cử Best Choreography (Biên đạo xuất sắc nhất) dành cho biên đạo Son Sung Deuk. Trong số các đề cử, giải "nặng kí" nhất với BTS chính là hạng mục Best Pop (MV nhạc Pop xuất sắc nhất), cũng là một trong những hạng mục được khán giả chú ý rất nhiều chỉ sau 4 giải thưởng chính của đêm. Đáng chú ý nhất, cả 3 đề cử dành cho BTS đều được các chàng trai nhà Big Hit xuất sắc giành chiến thắng. Riêng ở hạng mục Best Kpop, BTS đã vượt qua những cái tên EXO, MONSTA X, Red Velvet,...

Chưa dừng lại ở đó, Best Choreography (Biên đạo xuất sắc nhất) cũng đã "gọi tên" MV ON, nâng tổng số giải thưởng của BTS tại VMAs 2020 lên 4 giải.

BTS với màn trình diễn ca khúc mới Dynamite.

BTS phát biểu khi nhận chiến thắng đề cử Best Kpop. (Nguồn: Twitter).

MV ON được đầu tư công phu với những cảnh quay ngoài trời. Câu chuyện của BTS mở đầu với khung cảnh tang tóc trên thảo nguyên rộng lớn, và dường như 7 chàng trai là một trong những người duy nhất còn tồn tại, và họ đấu tranh để đem lại sự sống cho mảnh đất này. MV có nhiều cảnh quay đầy tính biểu tượng như Jin thả chú chim bồ câu vốn bị thương và được anh chăm sóc, Jungkook bị trói và bỏ chạy,... Hình ảnh 7 thành viên nhảy múa trong ánh lửa giữa đêm tối cũng gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác.

MV ON – BTS

Doja Cat giành giải Nghệ sĩ mới của năm

Với một năm hết sức bùng nổ, MTV VMAs 2020 đã gọi tên Doja Cat tại đề cử PUSH Best New Artist (Nghệ sĩ mới của năm). Doja Cat tên thật là Amalaratna Zandile Dlamini, sinh ngày 21/10/1995. Năm 2020 được xem là khoảng thời gian bùng nổ nhất trong sự nghiệp của nữ rapper khi siêu hit Say So trở nên viral khắp toàn cầu. Với phần giai điệu mang đậm màu sắc retro hòa cùng giọng hát du dương của Doja Cat, thử thách nhảy trên nền nhạc Say So đã thu hút đông đảo giới trẻ tham gia trên khắp các MXH.

Doja Cat tại MTV VMAs 2020.

Xin chúc mừng Doja Cat!

Doja Cat gửi lời cảm ơn chân thành đến các fan khi nhận chiến thắng PUSH Best New Artist. (Nguồn: Twitter).

Ban đầu, Say So chỉ được phát hành với tư cách là track thứ 5 nằm trong album Hot Pink của Doja Cat mà thôi, tuy nhiên ngay sau khi ca khúc bất ngờ trở nên viral, ekip của nữ rapper quyết định gửi ca khúc đến các đài radio của nước Mỹ để trở thành một single chính thức.

Thừa thắng xông lên, Say So xuất sắc giành lấy vị trí Quán quân BXH Billboard Hot 100, giúp Doja Cat có #1 đầu tiên trong sự nghiệp. Riêng album Hot Pink cũng thu về khá nhiều nhận xét tích cực từ các trang phê bình âm nhạc. Hầu hết đều đánh giá cao khả năng sáng tác của Doja Cat, cũng như sự kết hợp hài hòa nhiều yếu tố âm nhạc đặc sắc, góp phần tạo nên một album cực cuốn hút.

Màn trình diễn của Doja Cat được đánh giá là điểm sáng nhất lễ trao giải năm nay.

BLACKPINK với chiến thắng MTV VMAs đầu tiên trong sự nghiệp

Ở hạng mục Song Of The Summer (Ca khúc dành cho mùa hè), BLACKPINK đã xuất sắc chiến thắng và giành lấy chiếc cúp Moon Man đầu tiên trong sự nghiệp.

Ca khúc How You Like That thuộc thể loại Hip-hop, thể hiện chất nhạc độc đáo và lôi cuốn của BLACKPINK. Đoạn đầu ca khúc khá êm đềm nhưng càng đến phần hook lại càng dồn dập, khiến người nghe đã tai với giai điệu catchy. Bên cạnh phần beat bắt tai, bài hát còn mang thông điệp của BLACKPINK rằng đừng để bị đe dọa hay chùn bước trước tình thế khó khăn mà hãy tiếp tục bay cao, tiến lên phía trước.

MV How You Like That đã chiêu đãi người xem cả một "bữa tiệc" âm nhạc lẫn hình ảnh vô cùng bắt tai, hút mắt. Tuy chỉ quay đóng hộp hoàn toàn nhưng nhờ sự đầu tư từ YG vẫn khiến khán giả trầm trồ vì loạt cảnh quay quá hoành tráng và cực mãn nhãn.

MV How You Like That – BLACKPINK.

The Weeknd chiến thắng 2 đề cử

Là nghệ sĩ sở hữu nhiều đề cử thứ 2 tại mùa giải MTV VMAs 2020, The Weeknd thu về hai chiến thắng là Best R&B (Ca khúc nhạc R&B hay nhất) và hạng mục quan trọng nhất Video of the Year (Video của năm) với MV Blinding Lights.

The Weeknd giành lấy chiến thắng quan trọng nhất Video của năm.

Đây được xem là giải thưởng thu hút sự quan tâm nhất qua mỗi mùa giải.

Blinding Lights - The Weeknd

Blinding Lights chủ yếu do The Weeknd viết cùng nhà sản xuất người Thụy Điển Max Martin. Ca khúc mang âm hưởng của thập niên 1980 đã được tạp chí Billboard đánh giá là một trong những bản nhạc hay nhất năm 2020 nhờ vào sự hấp dẫn hoài cổ mà nó mang lại cho người nghe.

The Weeknd tại MTV VMAs 2020.

Billie Eilish trượt "sạch sành sanh" tại MTV VMAs 2020

Đáng chú ý nhất, tương tự The Weeknd, Billie Eilish cũng là nghệ sĩ sở hữu đề cử nhiều thứ 2 tại mùa giải MTV VMAs 2020 nhưng cô nàng lại chẳng có lấy một giải thưởng bỏ túi. Thôi đành hẹn năm sau vậy, Billie nhé!

Đáng tiếc nhất tại MTV VMAs năm nay vẫn là Billie Eilish.

Tổng hợp các giải thưởng của MTV VMAs 2020

