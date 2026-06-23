Kết quả chung cuộc Hoa hậu và Nam vương Di sản Văn hoá Việt Nam 2026

Đêm chung kết Miss & Mister Heritage Culture Vietnam 2026 (Hoa hậu & Nam vương Di sản Văn hóa Việt Nam 2026) đã chính thức khép lại, để lại những dư âm bùng nổ trong lòng công chúng mến mộ nghệ thuật và văn hóa.

Với chủ đề "Khám phá vẻ đẹp, văn hóa và thiên nhiên của Việt Nam" (Discover Viet Nam’s Charm, Culture and Nature Beauty), cuộc thi đã hoàn thành sứ mệnh lan tỏa những giá trị di sản quý báu thông qua ba tiêu chí cốt lõi: Bảo tồn – Tôn vinh – Lan tỏa.

Trải qua các vòng thi gay cấn, Ban giám khảo đã đưa ra những quyết định khó khăn để chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất: Hoa hậu Di sản Văn hóa Việt Nam 2026 Lê Thị Đan Tâm (Khánh Hòa) và Nam vương Di sản Văn hóa Việt Nam 2026: Trần Trí Trung (Vĩnh Long).

Đương kim Hoa hậu Di sản Văn hóa Việt Nam 2026 sinh năm 2003, quê quán: Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ). Cô tốt nghiệp ngành Dược học tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt.

Đương kim Nam vương Di sản Văn hóa Việt Nam 2026 Trí Trung sinh năm 1998, quê quán: Vĩnh Long. Anh tốt nghiệp chuyên ngành diễn viên kịch - điện ảnh.

Kết quả chung cuộc bảng Nam đã nhận được sự đồng thuận cao từ cả Hội đồng Chuyên môn lẫn khán giả: Á vương 1 Trần Đức Trung, Á vương 2 Lưu Đặc Phong, Á vương 3 Nguyễn Hoàng Huân, Á vương 4 Nguyễn Đoàn Gia Tuấn và Đại sứ Di Sản Văn Hóa Phạm Minh Quân.

Bên cạnh đó, các giải thưởng Á hậu cũng đã được trao cho những cá nhân có màn thể hiện ấn tượng: Á hậu 1 Nguyễn Xuân Tâm, Á hậu 2 Lê Trần Anh Thư, Á hậu 3 Lý Kim Ngân và Á hậu 4 Phạm Đinh Như Ý.

Không chỉ là một sân chơi nhan sắc thông thường, Miss & Mister Heritage Culture Vietnam 2026 khẳng định vị thế khác biệt khi đặt tiêu chí bảo tồn, lan tỏa các giá trị di sản và văn hóa truyền thống lên hàng đầu. Suốt hành trình từ các vòng sơ khảo đến đêm chung kết, các thí sinh đã cùng BTC đi qua nhiều vùng đất, tham gia các dự án nhân ái và các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống sâu sắc.

Trong đêm chung kết, các thí sinh đã có những màn trình diễn, kết hợp hài hòa giữa nét đẹp hình thể hiện đại và tinh thần văn hóa dân tộc thông qua các phần thi trang phục truyền thống, trang phục áo dài và trang phục dạ hội.

Sự thành công của đêm chung kết là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa BTC và Viện Tài chính - Kế toán (Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM). Dưới sự dẫn dắt của Trưởng BTC Vũ Trọng Hiền, cùng đội ngũ chuyên môn đầy tâm huyết như Giám đốc đối ngoại – Trưởng BGK Huỳnh Phạm Hoàng Yến, Đạo diễn sân khấu Thái Học và Giám đốc thời trang Huy Doãn, chương trình đã mang đến một không gian văn hóa nghệ thuật mãn nhãn.

Cuộc thi Miss & Mister Heritage Culture Viet Nam 2026 đã khép lại, nhưng tinh thần “Bảo tồn – Tôn vinh – Lan tỏa” sẽ tiếp tục được viết tiếp bởi những gương mặt trẻ đầy nhiệt huyết. Đây chính là minh chứng sống động cho tình yêu văn hóa dân tộc của thế hệ trẻ Việt Nam trong dòng chảy hiện đại.