Đổi tên Mister Vietnam, tái định vị Nam vương Việt Nam ở tầm quốc gia

Sau nhiều năm hoạt động với dấu ấn rõ nét trên bản đồ sắc đẹp nam quốc tế, cuộc thi Mister Vietnam – Người mẫu nam Việt Nam chính thức điều chỉnh tên gọi thành “Nam vương Việt Nam”. Song song với sự thay đổi này, Nam vương Toàn cầu 2021 Danh Chiếu Linh được bổ nhiệm làm Trưởng Ban tổ chức, đánh dấu cuộc chuyển giao quyền lực đáng chú ý trong lịch sử cuộc thi.

Theo thông báo từ Công ty TNHH Đào tạo và Giải trí Leading Media đơn vị tổ chức, việc đổi tên không phải quyết định mang tính tức thời mà đã được chuẩn bị trong lộ trình dài hạn, bắt đầu từ trước Mister Vietnam mùa 2 (2024). Mục tiêu của sự điều chỉnh là tái định vị cuộc thi ở tầm vóc quốc gia, làm rõ hơn danh vị của người chiến thắng và đồng bộ với chuẩn mực quốc tế của các sân chơi nhan sắc dành cho nam giới.

Chuyên gia đào tạo người mẫu Phúc Nguyễn nhà sáng lập Mister Vietnam cho biết, khi xây dựng cuộc thi, ông luôn trăn trở trước thực tế người mẫu nam chưa được nhìn nhận đúng vị trí so với người mẫu nữ. Mister Vietnam ra đời nhằm khẳng định giá trị nghề nghiệp của người mẫu nam và tìm kiếm những đại diện đủ bản lĩnh chinh chiến quốc tế. Tuy nhiên, khi cuộc thi đã đạt độ chín về thương hiệu và thành tích, việc chuyển sang tên gọi Nam vương Việt Nam là bước phát triển tất yếu.

Chia sẻ về quyết định đổi tên, Danh Chiếu Linh cho biết danh hiệu “Mister Vietnam – Người mẫu nam Việt Nam” tôn vinh nghề người mẫu nhưng chưa thể hiện đầy đủ vai trò đại diện quốc gia. “Nam vương Việt Nam” vì vậy sẽ định vị rõ ràng hơn rằng người chiến thắng không chỉ là người mẫu, mà là gương mặt đại diện cho hình ảnh nam giới Việt Nam khi bước ra thế giới. Anh nhấn mạnh đây là bước đi chiến lược, kế thừa toàn bộ nền tảng và thành tựu của Mister Vietnam, chứ không phải sự thay đổi ngẫu nhiên.

Thực tế, Mister Vietnam đã xây dựng được vị thế vững chắc trên bản đồ sắc đẹp nam quốc tế khi liên tục giành các danh hiệu cao tại những cuộc thi hàng đầu như Mister Global, Mister International và Manhunt International. Những thành tích này góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia mạnh về sắc đẹp nam trên thế giới.

Cuộc đổi tên lần này cũng đồng thời đánh dấu cuộc chuyển giao thế hệ giữa chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn và Danh Chiếu Linh. Theo ban tổ chức, thương hiệu Mister Vietnam vẫn tồn tại độc lập nhưng sẽ “nhường đường” để Nam vương Việt Nam phát triển như phiên bản kế thừa và mở rộng trong tương lai. Các tiêu chí tuyển chọn, giá trị đào tạo và sứ mệnh cốt lõi của cuộc thi vẫn được giữ nguyên.

Hiện thương hiệu “Nam vương Việt Nam” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo quy định pháp luật. Với bộ máy điều hành mới và định hướng rõ ràng, ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi Nam vương Việt Nam sẽ sớm khởi động mùa tiếp theo, mở ra giai đoạn phát triển mới cho sân chơi sắc đẹp nam tại Việt Nam.