Tiết lộ góc khuất của showbiz: Mỹ nhân 55 tuổi vẫn bị tú bà gạ gẫm đi 'tiếp rượu' đại gia để đổi hàng hiệu

Cách đây không lâu, nữ diễn viên Dương Ngọc Mai khiến nhiều người chú ý khi tiết lộ một câu chuyện xảy ra vài năm trước, thời điểm cô đã bước sang tuổi 55. Theo Dương Ngọc Mai, một người phụ nữ lạ tự nhận là "người trung gian" bất ngờ liên lạc, ngỏ ý mời cô tham dự một "bữa tiệc của giới nhà giàu".

Người này cho biết có một đại gia đã ngưỡng mộ Dương Ngọc Mai từ lâu, chỉ cần cùng dùng bữa là có thể dễ dàng kiếm thêm tiền, mua hàng hiệu. Thậm chí, đối phương còn đề cập đến khoản hoa hồng sẽ được hưởng nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Nhận ra bản thân đang bị đem ra định giá như một món hàng, nàng mỹ nhân sinh năm 1965 lập tức từ chối và chặn liên lạc. Tuy nhiên, cảm giác bị xúc phạm khiến cô nhiều ngày không thể nguôi ngoai. Với nữ diễn viên, những lời đề nghị như vậy không phải chuyện xa lạ, bởi trong hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, cô đã chứng kiến và trải qua không ít góc khuất của làng giải trí.

Sự nghiệp lao đao vì từ chối quy tắc ngầm

Dương Ngọc Mai từng giành ngôi vị Á hậu 3 cuộc thi Hoa hậu châu Á năm 1990 và còn gây ấn tượng với khán giả qua vai cô gái chia bài trong bộ phim kinh điển Thần Bài của Châu Nhuận Phát.

Dù chỉ xuất hiện trong thời lượng không nhiều, nhân vật của Dương Ngọc Mai vẫn để lại dấu ấn đặc biệt. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong Trà Lầu Long Phụng và đảm nhận vai bạn gái của Châu Tinh Trì. Với danh hiệu Á hậu, lại còn được gọi là "bạn gái Châu Tinh Trì" nên nhiều người tin rằng nàng mỹ nhân này sẽ nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng.

Thế nhưng, con đường của người đẹp xứ Cảng Thơm lại không diễn ra như kỳ vọng. Sau thành công của Thần Bài, nhiều cơ hội tìm đến với cô nhưng không ít lời mời đi kèm những điều kiện khó chấp nhận.

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, có đạo diễn bóng gió rằng chỉ cần trở thành bạn gái của ông, vai nữ chính sẽ thuộc về cô. Lần khác, một nhà sản xuất nắm trong tay vai phản diện quan trọng của một bộ phim quy mô lớn đã thẳng thừng yêu cầu Dương Ngọc Mai qua lại với mình để đổi lấy vai diễn.

Không chấp nhận đánh đổi, Dương Ngọc Mai từng chủ động đề nghị giảm cát-xê xuống chỉ còn 1/3 với mong muốn được chứng minh bằng thực lực. Tiếc rằng, điều mà những người kia quan tâm không phải diễn xuất hay sự chuyên nghiệp của cô.

Hiểu rõ "luật chơi" ấy, Dương Ngọc Mai lựa chọn từ chối. Chính sự cứng rắn này khiến cơ hội đóng phim của cô ngày càng ít đi. Từ một diễn viên nhận được nhiều lời mời, cô dần chỉ xuất hiện trong các vai phụ. Dù diễn xuất được đánh giá cao, nữ diễn viên vẫn không thể tỏa sáng như nhiều mỹ nhân cùng thời. Tuy vậy, Dương Ngọc Mai chưa từng hối hận về quyết định của mình, cô cho rằng bản thân thà mất cơ hội còn hơn đánh đổi lòng tự trọng.

Lận đận tình duyên sau khi bị bạn trai bỏ rơi

Sự nghiệp không thuận lợi, ngay đến cả đường tình duyên của Dương Ngọc Mai cũng không êm đềm. Nàng mỹ nhân Bằng Chứng Thép từng có mối tình kéo dài suốt 13 năm với người đàn ông hơn cô 12 tuổi. Trong khi cô luôn mong muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc thì đối phương lại cho rằng hôn nhân chỉ là một tờ giấy và không thích có con. Nhiều lần thất vọng như vậy nhưng Dương Ngọc Mai vẫn lựa chọn ở lại.

Biến cố xảy ra khi bạn trai mắc bệnh ung thư. Trong khoảng thời gian khó khăn nhất, Dương Ngọc Mai không rời đi mà tận tâm chăm sóc. Vào ngày phẫu thuật, cô thậm chí quỳ cầu nguyện nhiều giờ bên ngoài phòng mổ, mong người yêu bình an vượt qua cửa tử.

Ca phẫu thuật thành công, nhưng người đàn ông ấy lại dần thay đổi. Sau khi hồi phục, ông thường xuyên ra ngoài vui chơi, lạnh nhạt với cô. Điều khiến nữ diễn viên đau đớn nhất là việc người đàn ông mà cô hết lòng chăm sóc lại chọn nói lời chia tay đúng ngày cha cô qua đời. Cú sốc kép khiến Dương Ngọc Mai rơi vào khủng hoảng, mất gần 2 năm mới có thể bước ra khỏi khoảng thời gian tăm tối ấy.

Hiện tại, nữ diễn viên 6x đã cùng mẹ chuyển sang Đại Lục sinh sống và tận hưởng chuỗi ngày bình yên. Mặc dù từng chịu nhiều tổn thương, Dương Ngọc Mai vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm được một nửa phù hợp. Cô từng thử đến trung tâm mai mối nhưng thất vọng vì cảm giác giống như đang đi tìm việc làm khi mọi thông tin cá nhân đều được trưng bày công khai.

Điều khiến Dương Ngọc Mai dở khóc dở cười là dù nhiều lần khẳng định không thích yêu người kém tuổi, cô vẫn nhận được không ít lời tỏ tình từ các chàng trai ngoài 20 tuổi. Tuy nhiên, Dương Ngọc Mai đều khéo léo từ chối vì không muốn bước vào một mối quan hệ chênh lệch quá lớn.

Không trở thành minh tinh hàng đầu và cũng chưa có một gia đình trọn vẹn, nhưng sau tất cả, điều khiến Dương Ngọc Mai cảm thấy thanh thản nhất chính là chưa bao giờ đánh đổi phẩm giá để lấy hào quang. Với cô, đó mới là điều đáng quý nhất sau hơn 3 thập kỷ bước chân vào làng giải trí.