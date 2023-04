Kết hợp 3 nguyên liệu dễ kiếm để làm nước uống thải độc, giảm cân hiệu quả

Một loại nước ép đơn giản mà bạn chỉ cần kết hợp 3 nguyên liệu có thể mua ở bất cứ đâu: rau mùi tây, táo và chanh. Đây là món nước ép chứa nhiều vitamin, chất xơ và khoáng chất cần thiết hỗ trợ bạn đào thải độc tố tích tụ trong cơ thể và "đánh bay" mỡ nội tạng, có tác dụng thanh lọc cơ thể và giúp bạn giảm cân.

Với những người không có vấn đề về sức khỏe và đang muốn ăn kiêng giảm cân thì có thể uống một cốc vào buổi sáng khi bụng đói trong 5 ngày sau đó nghỉ trong 10 ngày. Còn chần chờ gì nữa nếu bạn đang có ý định bắt đầu một chế độ ăn kiêng, hãy bắt tay vào mua nguyên liệu và làm món nước ép này ngay vào ngày mai!

Táo: 2 quả

Chanh vàng: 1 quả

Mùi tây: 30gr

Táo: Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học Oleo, nước ép táo có thể giúp đốt cháy chất béo nội tạng trong vài tuần nhờ tác động của Polyphenol có trong táo. Bên cạnh đó, các nhà khoa học thuộc Đại học Khoa học Y khoa Isfahan đã phát hiện ra chất Polyphenol trong táo có đặc tính chống béo phì. Ngoài ra, táo rất giàu Pectin - một loại chất xơ được phân hủy chậm trong cơ thể, giúp cảm thấy no lâu hơn. Vitamin C và chất chống oxy hóa trong nước ép táo có thể giúp cải thiện sức khỏe của da. Phytochemical và chất chống oxy hóa trong táo giúp giảm các triệu chứng hen suyễn, chống dị ứng và chống viêm.

Chanh: Là loại quả có nguồn vitamin vô cùng lớn, đặc biệt là Vitamin C, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng khác. Theo y học cổ truyền, chanh có vị chua, tính mát, có tác dụng giải khát, thanh nhiệt, lợi tiểu, giải độc. Theo y học hiện đại, do chanh rất giàu vitamin C và những chất chống ô xy hóa thuộc nhóm flavonoid (nhiều gấp 20 lần rau quả khác) nên có chức năng giải độc, bảo vệ thành mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tác hại của những gốc tự do để làm chậm sự lão hóa.

Mùi tây: Có chứa rất nhiều vitamin, chất khoáng như kali, sắt, protein, vitamin B2... rất tốt cho sức khỏe. Trong lá mùi tây có hàm lượng Flavonoid dồi dào giúp giảm cholesterol trong máu, thanh lọc máu. Nó cũng chứa nhiều Linalool và Borneol là hai chất rất tốt cho hệ tiêu hóa, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Lượng Vitamin C trong rau mùi tây nhiều hơn gấp đôi cà rốt, cà chua nên góp phần thúc đẩy trao đổi chất, hỗ trợ thanh lọc cơ thể. Cũng từ đó mà năng lượng được tiêu hao nhanh hơn.

Cách làm nước uống thải độc giảm cân:

Bước 1: Rau mùi tây rửa thật sạch, tách riêng phần lá và thân. Chanh vàng gọt vỏ, cắt đôi, bỏ hạt.

Mẹo nhỏ: Đối với chanh vàng bạn dùng dao cắt 2 phần đầu quả. Sau đó khía hình miếng cau dọc thân quả chanh. Làm như vậy bạn sẽ dễ dàng bóc bỏ được vỏ chanh bao gồm cả phần cùi để tránh thức uống có thể bị đắng khi chế biến.

Bước 2: Rửa táo thật sạch dưới vòi nước và loại bỏ hạt.

Mẹo nhỏ: Nếu nhà bạn có máy ép được nguyên quả thì bạn dùng dụng cụ tách lõi/ hạt để loại bỏ hạt táo. Trong trường hợp máy ép nhà bạn chỉ ép được miếng nhỏ thì hãy cắt táo thành hình miếng cau và loại bỏ hạt.

Bước 3: Cho táo, chanh, mùi tây theo thứ tự lần lượt vào máy ép trái cây và ép lấy nước. Sau khi ép xong, bạn rót ra cốc và hãy thưởng thức luôn để đảm bảo món nước giữ nguyên được chất lượng và các chất dinh dưỡng.

Thành phẩm món nước thải độc giảm cân:

Món nước ép thải độc giảm cân sau khi hoàn thành sẽ có màu xanh lá rất đẹp mắt và ngon miệng. Khi uống món nước thải độc giảm cân này ta sẽ cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ của rau mùi hòa cùng với vị ngọt tự nhiên của táo và chút vị chua chua kích thích vị giác của chanh.

Tùy khẩu vị mà bạn có thể khuấy thêm 1 ít mật ong, hay đường ăn kiêng vào nhé!

Mách bạn cách mua các loại quả tươi ngon:

Để chọn mua được những quả táo tươi ngon, bạn nên chọn quả có vỏ màu đỏ sậm đều màu,. Khi ngửi thì táo sẽ có mùi thơm thư giãn, dễ chịu. Hãy ưu tiện chọn những quả có kích thước vừa phải không quá to hay quá nhỏ.

Những quả táo tươi sẽ có phần cuống bám chặt vào thân quả, dùng tay búng nhẹ bạn sẽ nghe âm thanh to rõ, quả táo cứng, không bị dập hoặc có đốm đen/ vết xước trên thân quả.

Chọn mua chanh bạn nên chọn quả chanh nhỏ vừa phải, cầm chắc tay, căng mọng, có vỏ ngoài mỏng, bóng. Không nên chọn quả màu vàng xỉn, vỏ sần sùi hay bị đốm đen. Bấm tay vào vỏ có thể thấy tinh dầu bắn ra thơm nghĩa là chanh tươi ngon.