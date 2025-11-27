Mới đây, CNN - kênh truyền hình uy tín bậc nhất thế giới - đã đưa tin về câu chuyện anh hùng của người nông dân Hoàng Văn Thiện, 45 tuổi, ở xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk, khi cứu sống một nạn nhân mắc kẹt giữa lũ dữ bằng drone. Đăng kèm đoạn video ghi lại hình ảnh của sự việc, CNN cho biết:

"Một nông dân bị mắc kẹt do mực nước lũ dâng cao đã được cứu sống bằng drone tại Việt Nam sau khi các lực lượng chức năng xác định thuyền không thể vượt sông an toàn. Hiện nay, đất nước này đang hứng chịu mưa lớn kéo dài, lũ lụt và sạt lở đất..."

Đoạn clip CNN đăng tải

Theo thông tin từ địa phương, sáng 21/11, nhận tin báo, chính quyền xã Ea Ô đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện anh Phạm Văn Trường, 43 tuổi, bị mắc kẹt gần cầu C7. Tuy nhiên, chiếc thuyền cứu hộ duy nhất của xã quá nhỏ, không thể tiếp cận nạn nhân. Trước tình huống cấp bách, lực lượng chức năng đã nhờ đến anh Hoàng Văn Thiện sử dụng drone gia đình có tải trọng 100 kg, vốn chuyên dùng để sạ lúa và phun thuốc trừ sâu, để thực hiện cuộc cứu hộ.

Anh Thiện buộc dây thừng và gắn áo phao vào bụng drone rồi điều khiển thiết bị ra sông. Dưới mưa xối xả và gió giật mạnh khiến drone chao đảo, anh vẫn tiếp cận và thả áo phao cùng nước uống cho nạn nhân, sau đó quay về thay pin trước khi thực hiện bước tiếp theo.

Chỉ vài phút sau, drone quay trở lại với phao tròn nối dây thừng. Khi anh Trường trèo lên phao và bám chắc dây, anh Thiện điều khiển drone nương theo dòng nước, từ từ “lai dắt” nạn nhân vào bờ. Cuộc giải cứu kéo dài khoảng 40 phút và kết thúc thành công, ghi nhận hành động dũng cảm và nhanh trí của người nông dân.