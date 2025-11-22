Chân dung người đàn ông dùng drone tải trọng 100kg kéo nạn nhân từ dòng nước xiết vào bờ

Ngày 21/11, thông tin từ Công an xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa phối hợp với người dân, dùng drone cứu người bị lật thuyền khi đi đánh cá.

Theo thông tin trên Vietnamnet, sáng 21/11, nhận được tin báo, chính quyền xã Ea Ô đã tổ chức tìm kiếm, phát hiện anh Phạm Văn Trường (43 tuổi) đang mắc kẹt tại khu vực gần cầu C7, xã Ea Ô.

Theo thông tin trên VnExpress, do chiếc thuyền cứu hộ duy nhất của xã quá nhỏ, không thể tiếp cận nạn nhân. Cơ quan chức năng đã đề nghị anh Hoàng Văn Thiện, 45 tuổi, sử dụng chiếc drone tải trọng 100 kg chuyên dùng để sạ lúa, phun thuốc trừ sâu của gia đình để ứng cứu.

Anh Thiện buộc dây thừng, gắn áo phao vào bụng drone rồi lái ra phía sông. Mưa xối xả, gió giật mạnh khiến thiết bị bay chao đảo. Sau khi tiếp cận và thả được áo phao, nước uống xuống vị trí người gặp nạn, anh điều khiển drone quay về thay pin trước khi trở lại để cẩu người.

Vài phút sau, chiếc drone quay lại với phao tròn nối dây thừng. Chờ nạn nhân trèo lên phao và bám chắc dây, anh Thiện nín thở điều khiển thiết bị nương theo dòng nước, từ từ "lai dắt" anh Trường vào bờ. Cuộc giải cứu diễn ra trong 40 phút.

"Lúc nạn nhân chạm bờ, chân tay run rẩy, da dẻ tái bệch nhưng còn sống, tôi mới dám thở phào", anh Thiện kể.

Anh Hoàng Văn Thiện, 45 tuổi, ở xã Ea Ô đang điều khiển drone cứu người, sáng 21/11. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngay sau đó, UBND xã Ea Ô đã cho sử dụng drone để đưa anh Trường ra vùng an toàn và chuyển đến Trạm Y tế xã Ea Ô theo dõi, chăm sóc.

Trước đó, chiều ngày 20/11, anh P.V. Trường (SN 1981) và H.V. Anh (SN 1980) cùng trú Thôn Thanh Sơn, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk đã dùng thuyền để đi đánh cá trên sông Krông Pắc đoạn thuộc địa phân xã Ea Ô.

Do trời mưa to, nước chảy xiết nên thuyền bị lật. Đến 22h cùng ngày thì gia đình không liên lạc được nên đã báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo Công an xã Ea Ô đã phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm.

Sau khi phát hiện anh P.V. Trường đang bị mắt kẹt trong lũ tại khu vực gần Cầu C7, xã Ea Ô, người dân và Công an xã đã dùng máy bay không người lái hỗ trợ, cứu được anh Trường rồi đưa đến Trạm Y tế xã Ea Ô để theo dõi, chăm sóc.

Riêng ông H.V. Anh hiện đang mất tích, các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.