Hình ảnh một cô gái trẻ nhỏ nhắn, xinh đẹp vững vàng sau vô-lăng chiếc xe tải 34 tấn, rong ruổi từ TP HCM ra các tỉnh chịu thiên tai, khiến nhiều người vừa ngạc nhiên vừa xúc động.

Nguyễn Thị Thùy Duyên cùng chuyến hàng cứu trợ được vận chuyển miễn phí đến miền Trung

Cô gái ấy là Nguyễn Thị Thùy Duyên (25 tuổi; trú xã Biển Hồ, Gia Lai) – một tài xế không chỉ gắn bó với nghề lái xe mà còn dùng chính đam mê để phục vụ cộng đồng.

Chinh phục “người bạn khổng lồ” 34 tấn

Chiều 23-11, tại điểm tiếp nhận hàng cứu trợ ở Dĩ An (tỉnh Bình Dưỡng cũ, nay thuộc TP HCM), giữa không khí khẩn trương phân loại và xếp hàng, chiếc xe tải 34 tấn của Duyên nổi bật. Cô gái từ phố núi Gia Lai xuống TP HCM nhận hàng cứu trợ, rồi chở thẳng ra miền Trung trao tận tay bà con đang chống chọi mưa lũ.

Duyên chia sẻ: "Ở xã Biển Hồ, người dân cũng kêu gọi quyên góp, mình dùng phương tiện của mình để chở hàng. Lượng hàng vừa đủ một nửa thùng xe, mình liền lái xuống TP HCM tiếp tục nhận thêm để chuyến xe đầy đủ. Mưu sinh thì làm lúc khác, còn người dân miền Trung lúc này rất cần hỗ trợ. Giúp bà con vượt qua khó khăn còn hạnh phúc hơn việc kiếm tiền."

Nữ tài xế trẻ Nguyễn Thị Thùy Duyên thường xuyên ngồi sau vô lăng xe tải để vận chuyển hàng đi khắp cả nước

Vóc dáng nhỏ nhắn nhưng Duyên nhanh chóng làm chủ "người bạn khổng lồ" 34 tấn với đầu xe tím nổi bật, trên ca-pô là hình rồng uốn lượn cùng nhân vật nữ truyện tranh kiếm hiệp.

Từ những chuyến đi theo anh trai chở hàng thuê, Duyên mê cảm giác ngồi trong cabin, vượt đèo dốc và ôm trọn mỗi cung đường dài. Chỉ sau vài lần tập lái thử, cô quyết tâm theo nghề một cách nghiêm túc. "Mình có cái duyên với nghề này" - Duyên cười khi nhắc lại hành trình 4 năm gắn bó với vô-lăng.

Khoảng 80%–90% thời gian trong tháng, Duyên ở trên xe. Những chuyến đi ngắn vài ngày từ Gia Lai vào TP HCM, cô chạy một mình; những chuyến dài cả chục ngày thì gia đình phân công người đi cùng. Thỉnh thoảng, Duyên đi cùng chồng, nhưng chủ yếu vẫn đồng hành với các anh trong nhà.

Mẹ Duyên nhớ lần đầu con gái bộc lộ đam mê: "Lúc ấy vừa lo vừa tự hào. Những đêm đầu tiên Duyên cầm lái, mình không chợp mắt nổi, cứ theo dõi định vị, tim thắt lại mỗi khi con sắp đổ dốc. Con gái lại cười: Mẹ ngủ đi, con làm được mà!".

Những chuyến xe cứu trợ đầy nhân văn

Xe tải của Duyên chở đủ loại nông sản và hàng hóa, từ Gia Lai đi khắp cả nước. Một tháng, cô ngủ trên xe khoảng 25 ngày, sinh hoạt ngay trên cabin rộng rãi, tiện nghi. Khi gặp sự cố như nổ lốp hay chạm gốc cây, Duyên tự thay hoặc nhờ hỗ trợ để hành trình không gián đoạn.

Mỗi chuyến chở hàng, Duyên đều tranh thủ tận hưởng những cảnh đẹp trên đường.

Công việc lái xe giúp Duyên kết nối nhiều người trên đường, từ đồng nghiệp đến người dân địa phương. Cô tuân thủ Luật Giao thông, chăm sóc xe kỹ lưỡng, coi đó là trách nhiệm với chính mình và người thân.

Với Duyên, những chuyến xe không chỉ là mưu sinh mà còn là hành trình chia sẻ, giúp bà con miền Trung vượt qua khó khăn. "Mình mong các bạn trẻ, đặc biệt là nữ giới, dám sống với đam mê và dấn thân vào những việc ý nghĩa. Những chuyến xe cứu trợ này không chỉ giúp đỡ người khác mà còn giúp mình trưởng thành hơn" - cô nói.

Hình ảnh cô gái Gen Z nhỏ bé nhưng vững vàng sau vô-lăng là minh chứng cho sức mạnh của ý chí, đam mê và lòng nhân ái. Giữa bão lũ miền Trung, những chuyến xe cứu trợ miễn phí của Nguyễn Thị Thùy Duyên không chỉ mang hàng hóa đến tay người dân mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ: Tuổi trẻ dám nghĩ, dám làm và sống trọn vẹn với những gì mình tin tưởng.