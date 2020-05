Kẻ phá hỏng phim "Thanh Trâm Hành" của Dương Tử đã bị lộ, nữ diễn viên ê chề vì lời chê bai quá béo

Những hình ảnh mới của Dương Tử khi diện trang phục nữ tính quay phim truyền hình Thanh Trâm Hành vừa tung ra đã gây náo loạn CBiz. Diện chiếc váy hồng và trang điểm theo phong cách cổ trang, Dương Tử gợi nhớ đến hình ảnh Cẩm Mịch ở Hương mật tựa khói sương đình đám.

Ngoài ra, những bức ảnh Dương Tử che chắn người bằng khăn rồi vội vàng di chuyển trên trường quay cũng thu hút sự chú ý. Nhiều người mang hình ảnh này ra chế giễu, chê bai Dương Tử là quá béo, không thể đọ nhan sắc với Dương Mịch hay Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh - những người cũng quay phim cổ trang như Dương Tử.

Tạo hình áo hồng của Dương Tử bị lộ trước đó.

Mới đây, Sohu tiếp tục có bài đăng gọi thẳng kẻ thù phá hỏng bộ phim Thanh Trâm Hành của Dương Tử chính là gương mặt tròn của cô. Sohu đánh giá rằng Dương Tử là 1 diễn viên tốt, cô có lượng fan hùng hậu luôn hết mình ủng hộ thần tượng.

Sohu cho rằng chính gương mặt quá béo của Dương Tử sẽ là kẻ thù giết chết vai diễn mỹ nữ trong phim cổ trang mới.

Tuy nhiên, trong số những ngôi sao đang nổi tiếng ở thời điểm hiện tại, Dương Tử là người hiếm hoi luôn bị chê quá béo so với kỳ vọng. Tạng người thấp bé lại thêm mặt tròn, cánh tay to, bờ vai nhiều thịt, đôi chân không mấy thon thả khiến Dương Tử thường xuyên bị chỉ trích. Dù Dương Tử đã tuân theo chế độ giảm cân nghiêm ngặt nhưng khổ thân cô nàng, cứ hớ hênh một chút là bị chụp ngay khoảnh khắc to béo kém xinh.

Dương Tử với khoảnh khắc lộ gương mặt đầy đặn.

Hình ảnh Dương Tử che chắn bằng khăn lông rồi lộ mặt tròn đang được cư dân mạng chia sẻ với nhiều bình luận không tốt. Do hình ảnh này không được photoshop nên khuyết điểm của Dương Tử bị phơi bày ra hết.

Dương Tử bị chê vì có mặt tròn, cánh tay nhiều thịt, không thon gọn như các mỹ nhân khác.

Và đây là ảnh đã qua photoshop xinh đẹp của Dương Tử.

Thanh Trâm Hành là dự án được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình ăn khách cùng tên. Phim lấy bối cảnh đời Đường, nội dung xoay quanh một nữ thám tử tài giỏi là Hoàng Tử Hà, vì muốn làm việc nghĩa mà chẳng ngại dấn thân vào nguy hiểm.



Vào thời điểm này, xã hội phong kiến còn nặng nề quan niệm trọng nam khinh nữ, để điều tra phá án, tìm ra chân tướng sự việc, không ít lần nữ thám tử gặp phải tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Trong quá trình hành hiệp trượng nghĩa, Hoàng Tử Hà đã cải trang thành 1 tiểu thái giám có thân phận thấp kém.