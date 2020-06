Kế hoạch "như phim" của đối tượng nổ súng bắn người tại quán trà hoa cúc

Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, ngày 21/6, Công an TP. Hải Phòng đã bắt được Vũ Quốc Long (SN 1969), trú tại phường Đông Hải 1 (quận Hải An) - là đối tượng dùng súng bắn trọng thương anh Tô Thắng Lợi (SN 1970), trú tại quận Lê Chân vào sáng 14/6 khi nạn nhân đang ngồi uống nước cùng bạn tại quán trà hoa cúc.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 7h45 ngày 14/6, khi anh Lợi đang ngồi uống nước với một phụ nữ tại dãy bàn trên vỉa hè giáp cửa số nhà 17 đường Phan Bội Châu, (quận Hồng Bàng), bất ngờ bị đối tượng đi xe ô tô màu bạc đỗ cạnh vỉa hè dùng súng bắn một phát vào vùng mặt. Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp và chuyển bệnh viện Quân đội 108 điều trị.

Quán trà hoa cúc - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.Huyền

Nhận được thông tin vụ việc, Ban giám đốc Công an Công an TP. Hải Phòng chỉ đạo các lực lượng: Phòng CSHS, Công an quận Hồng Bàng, phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra chỉ thu giữ được 3 dấu vết máu nghi của nạn nhân, ngoài ra không thu giữ được dấu vết liên quan đến đối tượng gây án.

Qua tìm hiểu về nạn nhân, cơ quan điều tra nhận thấy Tô Thắng Lợi (tức Lợi Nam) có 1 tiền án về tội đe dọa giết người, nhiều tiền sự và có quan hệ xã hội phức tạp. Đặc biệt, nạn nhân có thái độ không hợp tác với cơ quan điều tra, không cung cấp các mâu thuẫn, các mối quan hệ xã hội khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Nhận thấy vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, địa điểm xảy ra vụ án tại khu vực trung tâm thành phố gây hoang mang cho quần chúng nhân dân và nạn nhân không hợp tác với cơ quan điều tra. Trong khi đối tượng gây án manh động, liều lĩnh, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Chân dung đối tượng Vũ Quốc Long. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Qua nhiều ngày truy tìm, đến 7h sáng 21/6, lực lượng chức năng phát hiện Long đang ở trọ trên đường Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội). Ngay lập tức lực lượng tham gia phá án nhanh chóng lên đường, bắt giữ được đối tượng đang trốn tại địa bàn phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng).

Tại cơ quan điều tra, Long khai: Do xuất phát mâu thuẫn từ trước và nghi Lợi cho người theo dõi làm hại gia đình mình. Cho nên, cuối năm 2019, đối tượng mua một khấu súng bắn đạn hơi trên mạng xã hội với giá 25 triệu đồng. Khẩu súng này có kích thước khoảng 121cm gồm cả ống giảm thanh, lắp ống ngắm. Khi mua xong, đối tượng mang về nhà trọ trên đường Linh Đàm cất giấu và tập ngắm bắn.

Khẩu súng được Long mua với giá 25 triệu để gây án. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Đến khoảng tháng 4/2020, Long ra đường Tô Hiệu (quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) mua BKS số 15A - 409.23 đem về nhà cất giấu, chờ cơ hội thích hợp để xử lý Lợi.

Để thực hiện được ý đồ trên, đối tượng mất nhiều thời gian theo dõi và nắm được thói quen sinh hoạt của Lợi. Nhận thấy, nạn nhân thường ngồi uống nước tại trước cửa số nhà 17 Phan Bội Châu (phường Hoàng Văn Thụ) trong khi vị trí này là điểm đông người tập trung, phương tiện dễ dàng qua lại nên Long chọn quán trà hoa cúc để ra tay xử lý Lợi.

Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, ngày 13/6, Long thuê xe ô tô taxi Huyndai i10 màu bạc (được tháo mào và đồng hồ tính cước) BKS 30E - 331.25 tại Hà Nội. Tiếp đó, đối tượng mang theo súng, BKS15A - 409.23 để lên xe ô tô và chạy về Hải Phòng.

Đến khoảng 20h tối cùng ngày, Long điều khiển xe ô tô đi vào ngõ 202 Phương Lưu, phường Đông Hải 1 (quận Hải An) và dùng cờ lê tháo BKS 30E - 331.25, sau đó lắp BKS 15A - 409.23 vào xe ô tô rồi lên xe ngủ.

Đối tượng Long được đưa đến khu vực xảy ra sự việc để dựng lại hiện trường. Ảnh: TL

Khoảng 7h30 sáng 14/6, Long điều khiển xe ô tô đến quán trà hoa cúc (số 17 Phan Bội Châu), phát hiện Tô Thắng Lợi nên quay xe và dừng lại trước cửa số nhà 13 (cách chỗ Lợi ngồi khoảng 10m). Lúc này, đối tượng hạ ghế phụ ra phía sau, trèo ra ghế sau lấy súng có lắp nòng giảm thanh, lấy tấm che nắng mầu bạc giắt lên kính chắn gió để cho mọi người không nhìn thấy, hạ 3/4 kính phía sau bên phụ lái. Tiếp đó, Long ngồi quỳ tại ghế phụ lái, đưa nòng súng tỳ lên cửa kính hướng về anh Lợi đang ngồi và bắn một phát trúng vào mặt nạn nhân.

Sau khi bắn xong, Long vất súng ở phía ghế sau, kéo ghế về vị trí ban đầu, dỡ tấm chống nắng xuống rồi sang ghế lái điều khiển xe bỏ chạy về hướng nhà hát lớn TP. Hải Phòng và đi vào cuối ngõ 202 Phương Lưu. Tại đây, Long thay BKS xe ô tô, sau đó giấu súng, BKS giả tại nhà trọ (Phương Lưu, Đông Hải 1). Hoàn thành công việc, đối tượng đi về Hà Nội.

Qua kiểm tra tại phòng trọ, công an đã thu giữ tang vật gồm: 1 khấu súng dài 121cm (ống giảm thanh, ống ngắm; 210 viên đạn bằng kim loại hình nấm, đường kính đáy 0,3 cm, đạn dài 0,6 cm và 5 viên đạn kim loại mầu xám đen kích thước 0,8 X 0,3 cm); 2 BKS xe ô tô.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng tiếp tục điều tra làm rõ.