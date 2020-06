Bắt được nghi phạm dùng súng bắn vỡ hàm đại ca giang hồ đất cảng

Thông tin trên VTC News, sáng nay (22/6), đại diện Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) cho biết, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng phối hợp Công an quận Hồng Bàng đã bắt giữ được nghi phạm nổ súng bắn người trọng thương tại quán trà hoa cúc ngày 14/6.

Nghi phạm gây án được xác định là Vũ Quốc Long (SN 1969, trú tại phường Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng). Sau 1 tuần gây án và bỏ trốn, nghi phạm bị bắt giữ tại Hà Nội.

Sáng 22/6, lực lượng chức năng đã dẫn giải nghi phạm tới phố Phan Bội Châu - địa điểm xảy ra vụ nổ súng ngày 14/6 để thực nghiệm hiện trường, thông tin trên Lao động cho biết.

Nghi phạm thực nghiệm lại hiện trường vụ nổ súng.

Tại hiện trường, rất đông lực lượng công an đã có mặt để bảo đảm an toàn, trật tự. Nghi phạm sau đó đã thực hiện lại hành vi ngồi trên ô tô chĩa nòng súng ra ngoài bắn ông Lợi, Zing đưa tin.

Được biết loại súng mà nghi phạm dùng để bắn ông Lợi thuộc loại tự chế có giảm thanh, nòng dài. Nghi phạm ngồi trên ôtô gắn biển số giả, nguồn tin trên cho biết thêm.

Như trước đó đã đưa tin, vào lúc 7h54 ngày 14/6, ông L. (50 tuổi, trú tại phường Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng) đang ngồi uống nước cùng một phụ nữ tên V. tại khu vực trước cửa nhà số 17 Phan Bội Châu thì nghe tiếng súng nổ. Sau đó ông L. phát hiện bị thương ở vùng mặt và bị chảy máu. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu, sau đó chuyển đến bệnh viện 108 Hà Nội để phẫu thuật do vết thương quá nặng.

Quán trà nơi ông L. bị bắn trọng thương.

Hình ảnh từ camera cho thấy, nghi phạm ngồi trong xe ô tô 4 chỗ nhãn hiệu Hyundai i10. Khi cửa kính sau mở, người này chĩa súng để bắn vào ông L. đang ngồi uống trà.

Theo thông tin trên Thanh Niên, ông L. được biết đến là một người có “số má” ở Hải Phòng và từng một số lần bị bắn. Năm 2008, ông L. còn bị tạt a xít và phải ra nước ngoài phẫu thuật.