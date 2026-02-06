Ngày 6/2, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo cung cấp thông tin vụ cướp ngân hàng gây xôn xao dư luận những ngày qua. Hai đối tượng cướp tại ngân hàng vừa bị bắt giữ là Phạm Anh Tài (SN 1990, biệt danh là Tài đen) và Lê Văn An (SN 1993, cùng trú phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

Tại họp báo, báo VnExpress dẫn thông tin từ Công an cho biết, từ động cơ thiếu tiền chi tiêu cá nhân, Phạm Anh Tài (còn gọi là Tài “Đen”) và Lê Văn Ân đã bàn bạc, thống nhất kế hoạch thực hiện một vụ cướp ngân hàng. Theo cơ quan điều tra, hành vi này không mang tính bộc phát mà được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, từ việc lựa chọn mục tiêu đến phương án tẩu thoát.

Hình ảnh Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp đấu tranh với 2 đối tượng do Bộ Công an cung cấp:

Chọn địa điểm thuận lợi, khảo sát kỹ lưỡng trước khi ra tay

Theo báo Dân Trí, hai đối tượng thống nhất nhắm đến phòng giao dịch Trà Bá trên đường Trường Chinh (TP Pleiku) – nơi có lượng giao dịch lớn và vị trí giao thông thuận lợi. Từ địa bàn Kon Tum cũ, cả hai nhiều lần xuống Pleiku để quan sát thực tế, theo dõi thời điểm đông khách, hoạt động của nhân viên ngân hàng và hệ thống camera an ninh.

Song song với việc khảo sát, các đối tượng chuẩn bị súng, phương tiện di chuyển, quần áo che kín nhằm tránh nhận diện, đồng thời xây dựng kế hoạch rút lui và tiêu hủy vật chứng sau khi gây án.

Chiều 19/1, Tài và Ân mang theo súng đến phòng giao dịch Trà Bá. Khoảng 15h52, hai người bất ngờ xông vào bên trong, dùng vũ khí uy hiếp nhân viên và khách hàng, buộc giao nộp tiền.

Trước sự đe dọa trực tiếp, nhân viên ngân hàng buộc phải làm theo yêu cầu. Chỉ trong khoảng 60 giây, hai nghi phạm đã chiếm đoạt gần 1,9 tỷ đồng, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường theo lộ trình được tính toán sẵn, khiến nhiều người chứng kiến hoảng loạn và hoạt động giao dịch bị gián đoạn.

Chia nhau lẩn trốn nhằm đánh lạc hướng truy xét

Sau khi gây án, cả hai rời Gia Lai vào TP.HCM để tìm cách tẩu tán tài sản. Trong thời gian này, các đối tượng hạn chế tiếp xúc với người quen, liên tục thay đổi chỗ ở nhằm tránh bị phát hiện.

Theo tờ Người lao động, một thời gian sau, Ân quay về Quảng Ngãi sinh sống như bình thường để che giấu hành vi phạm tội, trong khi Tài tiếp tục di chuyển qua nhiều địa phương, không có nơi cư trú cố định. Theo cơ quan điều tra, việc tách nhau lẩn trốn là thủ đoạn nhằm gây khó khăn cho công tác truy xét.

Thời điểm bắt giữ 2 nghi phạm. Ảnh: Bộ Công an

Phá án từ dấu vết camera và thông tin truy nã đặc biệt

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có sử dụng vũ khí, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và công an nhiều địa phương triển khai truy xét trên diện rộng. Lực lượng chức năng trích xuất camera an ninh, dựng lại lộ trình di chuyển của nghi phạm, đồng thời rà soát các đối tượng từng có tiền án, tiền sự liên quan đến vũ khí tại Gia Lai và Quảng Ngãi.

Khi đủ tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án đã đồng loạt bắt giữ Tài và Ân, khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm. Cơ quan điều tra thu giữ 4 khẩu súng ngắn, 46 viên đạn, khoảng 1kg đạn chì, gần 930 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Bắt giữ Tài và Ân. Ảnh: CACC

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, Phạm Anh Tài còn khai nhận hành vi giết người xảy ra tối 5/8/2018 tại một quán bar trên đường Nguyễn Huệ, TP Kon Tum (Kon Tum cũ). Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.