Sáng 6/2, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin công khai bắt giữ thành công 2 kẻ cướp Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Gia Lai, có địa chỉ 133 Trường Trinh, phường Hội Phú vào chiều 19/1/2026 trước đó.

Cụ thể: Phạm Anh Tài (Biệt danh: Tài đen, Sinh năm 1990); Lê Văn Ân (Sinh năm 1991) cùng trú tại thôn 8, xã Đắk Cẩm, tỉnh Kon Tum. Hai tên cướp ngân hàng này lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa phận phía Tây tỉnh Quảng Ngãi.

Đặc biệt nguy hiểm khi Phạm Anh Tài là kẻ đang bị Công an tỉnh Kon Tum (cũ) khởi tố về tội Giết người và ra quyết định truy nã bị can từ năm 2018.

Phạm Anh Tài (áo đỏ) và Lê Văn Ân tại Cơ quan Công an

Theo quyết định truy nã, Tài có liên quan đến vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quán bar Window, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, cũ, nay là phường Kon Tum vào đêm 5/8/2018.

Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn, ẩu đả tại quán bar, khiến 2 người tử vong và 2 người khác bị thương nặng. Sau khi gây án, đối tượng Tài bỏ trốn và lẩn trốn nhiều năm qua.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin trước đó, khoảng 16h ngày 19/1, 2 đối tượng nam giới mặc áo giống xe ôm công nghệ (Grab) xông vào một phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng trên đường Trường Chinh.

Tại đây, chúng dùng vật có hình dạng giống súng đe dọa nhân viên, cướp đi khoảng 1,8 tỷ đồng rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Hiện trường vụ cướp ngân hàng Vietcombank tại Gia Lai.

Một tuần sau, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy là phương tiện 2 tên cướp ngân hàng dùng để lưu thông, bị chôn tại khu rừng thông giáp ranh Khu công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng), cách hiện trường khoảng 5km.

Khi chôn chiếc xe, các đối tượng đã dùng những tấm ván ghép lại để che miệng hố và phủ thêm chiếu cũ, lá cây nhằm ngụy trang.

Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân trên đường tẩu thoát

Hơn 15 ngày qua, Công an tỉnh Gia Lai đã nỗ lực phối hợp, triển khai nhiều biện pháp truy bắt các đối tượng liên quan. Đến chiều 5/2/2025, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã bắt được 2 tên cướp ngân hàng Vietcombank với số tiền khoảng 1,8 tỷ đồng.

Cùng ngày, cả 2 nghi phạm nói trên đã được di lý về Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò liên quan trong vụ án.