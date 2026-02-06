Tiếp tục cập nhật...

2 đối tượng chuẩn bị rất kỹ khi thực hiện vụ cướp

Liên quan việc bắt giữ 2 đối tượng cướp ngân hàng ở Gia Lai hôm 19/1, vào 10 giờ sáng nay, ngày 6/2, tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai cũ (ở 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo cung cấp thông tin chi tiết.

Việc bắt giữ 2 tên cướp Ngân hàng Vietcombank - Phòng Giao dịch Trà Bá được Công an tỉnh Gia Lai thông tin vào tối 5/2, sau gần 18 ngày xảy ra vụ án. Danh tính 2 nghi phạm là Phạm Anh Tài, 36 tuổi, ở phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi và Lê Văn Ân, 35 tuổi, ở phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi.

Cơ quan điều tra nhận định, các đối tượng thực hiện vụ cướp có kế hoạch chi tiết, rất manh động, liều lĩnh và có kỹ năng sử dụng vũ khí quân dụng. Tất cả việc lựa chọn nơi gây án, chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án, cũng như lên phương án tiêu hủy đồ vật tránh sự truy xét của công an đều có kế hoạch rõ ràng. Diễn biến vụ cướp rất nhanh gọn, chỉ trong khoảng 5 phút.

Cụ thể, bọn chúng chọn phòng giao dịch có lượng giao dịch lớn, vị trí thuận lợi cho việc tẩu thoát. Từ địa bàn Kon Tum cũ, cả hai nhiều lần xuống TP Pleiku khảo sát thực tế, theo dõi thời điểm đông khách, hoạt động của nhân viên và vị trí lắp đặt camera.

2 nghi phạm cướp ngân hàng mới bị bắt - Ảnh: Tiền Phong

Để thực hiện gây án, 2 đối tượng chuẩn bị súng, phương tiện di chuyển, quần áo che chắn và xây dựng phương án rút lui, tiêu hủy vật chứng sau khi gây án.

Chiều 19/1, Tài và Ân mang theo súng đến phòng giao dịch Trà Bá. Khoảng 15h52, bọn chúng xông vào uy hiếp nhân viên và khách hàng, yêu cầu giao tiền.

Chỉ trong thời gian ngắn, hai nghi phạm chiếm đoạt gần 1,9 tỷ đồng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường theo lộ trình đã tính toán từ trước.

Theo thông tin trên VnExpress, sau khi gây án, Tài và Ân rời Gia Lai vào TP HCM để tìm cách tẩu tán tài sản. Tại đây, hai người hạn chế tiếp xúc với người quen, thường xuyên thay đổi nơi ở để tránh bị phát hiện.

Một thời gian sau, Lê Văn Ân quay về Quảng Ngãi sinh sống như bình thường nhằm che giấu việc tham gia vụ cướp. Trong khi đó, Phạm Anh Tài tiếp tục lẩn trốn, di chuyển qua nhiều địa phương, không có nơi cư trú cố định.

Camera ghi lại hình ảnh 2 đối tượng bỏ trốn

Theo cơ quan điều tra, việc tách nhau lẩn trốn được hai người tính toán nhằm gây khó khăn cho công tác truy xét.

Được biết, Tài còn khai nhận có liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra vào tháng 8/2018 tại Kon Tum (cũ) khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng và đối tượng đang trốn lệnh truy nã.

Về địa điểm bắt giữ báo Người lao động cho hay, 2 nghi phạm cướp bị bắt tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Bộ Công an gửi thư khen các đơn vị địa phương

Ngày 05/02/2026, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen biểu dương chiến công xuất sắc của các đơn vị trong vụ bắt giữ 02 đối tượng cướp ngân hàng tại tỉnh Gia Lai. Cụ thể, thư khen các đơn vị: Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Viện Khoa học hình sự; Công an tỉnh Gia Lai; Công an tỉnh Quảng Ngãi; Công an Thành phố Hồ Chí Minh; Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Bắc Ninh.

Trong thư nêu rõ, ngày 19/01/2026, 02 đối tượng sử dụng súng cướp hơn 1,8 tỷ đồng tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai, tỉnh Gia Lai gây hoang mang, phẫn nộ trong dư luận Nhân dân.

Mặc dù thông tin đặc điểm nhận dạng đối tượng hạn chế, phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội và đối phó với Cơ quan điều tra của đối tượng rất tinh vi nhưng với tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, vất vả, nguy hiểm, ngày 05/02/2026, Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp điều tra, làm rõ, bắt giữ 02 đối tượng gây án, thu giữ 04 khẩu súng và cùng nhiều vật chứng của vụ án.

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của các đơn vị, địa phương trong phối hợp triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Thông tin diễn biến vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Công an tỉnh Gia Lai trước đó cho hay, lúc 16h00’ ngày 19/01/2026, 2 đối tượng mặc trang phục áo khoác và đội mũ bảo hiểm màu xanh của Grab, sử dụng xe mô tô nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen biển số giả là 77G1-313.12, mang theo một túi xách màu xanh vào khu vực quầy giao dịch của Phòng Giao dịch Ngân hàng Vietcombank Trà Bá.

Cả 2 dùng vật giống súng ngắn, khống chế các nhân viên giao dịch làm cho các nhân viên ngân hàng hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó, 2 đối tượng vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỷ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng. Cơ quan Công an xác định đặc điểm đối tượng gây án là nam giới từ 18 đến 40 tuổi, 1 đối tượng cao khoảng 1,65m, nói giọng miền Nam; đối tượng còn lại cao khoảng 1,68m, nói giọng miền Trung.

Thời điểm vụ cướp xảy ra

Đến ngày 25/1, sau nỗ lực điều tra, Cơ quan Công an đã phát hiện phương tiện gây án tại một mương cạn dùng dể dẫn nước chữa cháy trong khu vực đồi thông thuộc Khu Công nghiệp Diên Phú, cách hiện trường xảy ra vụ cướp khoảng 05km về hướng Tây - Nam.

Tang vật là chiếc xe Exciter, màu vàng đen biển số giả 77G1-313.12 mà 02 tên cướp sử dụng gây án được chôn trong một cái hố dưới mương.