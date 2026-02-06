Sáng 6-2, Công an tỉnh Gia Lai đã trao quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an, UBND tỉnh Gia Lai cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ nhóm cướp ngân hàng Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá.

Tại đây, thông tin về hành trình trốn chạy của 2 đối tượng cướp ngân hàng đã được tiết lộ. Theo đó, chiều 19-1, hai đối tượng sử dụng súng cướp gần 1,9 tỉ đồng tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai rồi tẩu thoát đến khi bị bắt giữ vào ngày hôm qua 5-2.

Công an tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Bộ Công an và UBND tỉnh Gia Lai khen thưởng những đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ nhóm cướp ngân hàng

Các đối tượng gây ra vụ cướp được xác định là Phạm Anh Tài (còn gọi "Tài đen", SN 1990, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1993, trú xã Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên Tài đã rủ Ân đi cướp ngân hàng.

Sau khi lựa chọn được địa điểm gây án, hai đối tượng đã di chuyển từ địa bàn phường Kon Tum xuống địa bàn TP Pleiku (cũ), tỉnh Gia Lai, để nghiên cứu địa hình, địa vật, nghiên cứu cung đường gây án và tẩu thoát.

Song song với đó, các đối tượng cũng chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án, cũng như lên phương án tiêu hủy đồ vật, phương tiện gây án để tránh sự truy xét của cơ quan công an.

Đối tượng Phạm Anh Tài khi bị bắt giữ - Ảnh chụp màn hình

Sau khi gây án và cướp được số tiền lớn, hai đối tượng đã trốn vào địa bàn TP HCM để tẩu tán tài sản cướp được. Sau đó, đối tượng Lê Văn Ân về nhà tại tỉnh Quảng Ngãi để sinh sống như bình thường, riêng đối tượng "Tài đen" tiếp tục trốn cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ.

Khám xét thu giữ tại nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra tạm giữ 4 khẩu súng (loại súng ngắn, chưa xác định chủng loại; 46 viên đạn, khoảng 1kg đạn chì); khoảng 930 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án.

Hiện nay, Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an TP HCM điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.