Kẻ bạo hành bé gái hơn 2 tháng tuổi ở Lâm Đồng đối diện hình phạt nào?

Vụ án bé gái hơn 2 tháng tuổi tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) bị người tình của mẹ bạo hành đang khiến dư luận xã hội những ngày gần đây đặc biệt phẫn nộ.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ phường 2, TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi giết người. Thương được xác định là người đã bạo hành cháu N.N.T.C. (sinh ngày 25/2/2023, ngụ phường 3, TP Đà Lạt) phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Trần Hoài Thương - kẻ bạo hành cháu bé hơn 2 tháng tuổi.

Trả lời PV VTC News, luật sư Nguyễn Văn Tứ - Đoàn luật sư TP Đà Nẵng cho biết, hành vi của Trần Hoài Thương rất tàn nhẫn, mất tính người nên việc bắt khẩn cấp để xử lý hình sự là cần thiết.

Theo quan điểm của luật sư Nguyễn Văn Tứ, đây là vụ việc nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, cơ quan chức năng sẽ sớm làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Đến nay, Thương đã thừa nhận nhiều lần đánh đập cháu bé khiến nạn nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, tổn thương não, đa chấn thương, gãy tay, xương đùi.

Cụ thể, Thương đã thực hiện chuỗi hành vi dùng tay đánh, tát mạnh vào đầu, mặt cháu C.; dùng núm vú giả, đặt vào miệng cháu C. rồi dán băng keo quanh miệng để cháu không khóc; dùng tay lắc cháu C. thật mạnh,... dẫn đến hậu quả là cháu C. gãy xương cẳng tay trái và tay phải, gãy xương đùi cả 2 chân, chấn thương sọ não... Chuỗi hành vi trên được Thương thực hiện nhiều lần, tàn bạo.

Nạn nhân chỉ là trẻ sơ sinh, cơ thể còn rất yếu ớt và rất dễ bị tổn thương, mọi tác động vật lý lên cơ thể đều có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Trần Hoài Thương là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết và nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm và có khả năng cao sẽ dẫn đến hậu quả cái chết cho cháu bé nhưng vẫn cố ý thực hiện. Do đó, hành vi bạo hành của Trần Hoài Thương đối với một đứa bé mới chỉ hơn 2 tháng tuổi cần phải lên án gay gắt và xử lý nghiêm theo đúng quy định tại Bộ luật hình sự (BLHS) 2015.

Hành vi trên của Thương có đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” theo điều 123 BLHS. Điều 123 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định người thực hiện hành vi giết người dưới 16 tuổi sẽ phải đối diện với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. "Như vậy, với hành vi giết người đối với người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ, Thương có thể phải đối diện với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình", luật sư Nguyễn Văn Tứ thông tin.

Luật sư Tứ cũng cho rằng hành vi phạm tội của Trần Như Thương đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ về thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và xâm phạm tính mạng con người và đặc biệt tính mạng trẻ em, là người yếu thế không những được Hiến pháp, pháp luật bảo vệ mà còn được các Công ước quốc tế quyền trẻ em bảo vệ mà Nhà nước CHXHCN Việt Nam tham gia ghi nhận, bảo vệ.

Theo luật sư Nguyễn Văn Tứ, hành vi của Trần Hoài Thương cần phải lên án gay gắt và xử lý thật nghiêm.

Liên quan tới vụ án, mẹ của cháu C. là Nguyễn Phúc Hồng Ân (22 tuổi, ngụ phường 3, TP Đà Lạt) cũng bị triệu tập để điều tra. Song, sau khi xác định rõ nhân thân, lai lịch và xét đến tính nhân văn, cơ quan công an đã cho gia đình bảo lãnh Ân về nhà để chăm sóc cháu C. đang điều trị tại bệnh viện.

Với trường hợp của Nguyễn Phúc Hồng Ân, Ân đã nhiều lần chứng kiến con mình bị người tình bạo hành song đã không can ngăn hay báo cho cơ quan chức năng kịp thời. Theo luật sự Nguyễn Văn Tứ, với hành vi này, cơ quan chức năng cũng cần xem xét trách nhiệm đối với Nguyễn Phúc Hồng Ân với vai trò đồng phạm giúp sức về mặt tinh thần cho Thương thực hiện hành vi phạm tội.

"Thời gian qua, liên tiếp các vụ trẻ em bị bạo hành một cách dã man được phát hiện. Đến nay lại thêm vụ việc của bé C., điều này cho thấy tình trạng báo động về việc trẻ em bị bạo hành, mà đáng buồn hơn là kẻ gây ra nỗi đau cho các bé lại chính là cha, mẹ ruột cùng người tình của họ. Vụ việc lại một lần nữa cho thấy trẻ em có nguy cơ bị bạo hành, bị xâm hại bất kỳ nơi đâu kể cả trong trường hợp vẫn đang trong sự quản lý, giáo dục của cha mẹ", luật sư Nguyễn Văn Tứ cảnh báo.

Như VTC News đưa tin, tối 20/5, cháu C. được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Cháu bé nhập viện trong tình trạng hôn mê, tổn thương não, đa chấn thương, gãy tay, xương đùi.

Tại bệnh viện, mẹ của bệnh nhi khai cháu bé bị cô gần nhà đánh cách đây một tuần. Tuy nhiên, thấy bé gái bị thương bất thường, lãnh đạo bệnh viện đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt đã tới bệnh viện thăm cháu bé và yêu cầu phía công an làm rõ sự việc. Công an TP Đà Lạt sau đó xác định bé gái nhập viện do bị bạo hành và nghi can trong vụ việc là Trần Hoài Thương.

Cháu C. đang được điều trị tại bệnh viện.

Tại cơ quan điều tra, Trần Như Thương khai nhận, từ khi Ân đưa cháu C. về chung sống với mình tại nhà trọ, Thương đã nhiều lần hành hạ cháu bé sau khi đã sử dụng ma túy đá. Thương nhiều lần dùng tay đánh vào vùng mặt, đầu, tay chân cháu bé khiến nạn nhân bị thương nặng.

Đỉnh điểm, 1h sáng 20/5 vừa qua, sau khi sử dụng ma túy đá ở phòng trọ, Trần Như Thương sốc nách cháu bé lên để hành hạ bằng cách dùng tay giật rung lắc mạnh. Lần này, cháu C. bị chấn thương rất nặng, hôn mê sâu. Lo sợ cháu C. chết, Trần Như Thương đã đưa cháu bé lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu rồi bỏ trốn.