Bị nữ minh tinh tố cáo quấy rối tình dục cách đây 20 năm, Katy Perry chính thức lên tiếng!

Sáng 14/4, tờ Yahoo News đưa tin, trên mạng xã hội mới đây, nữ diễn viên kiêm model nổi tiếng người Úc Ruby Rose vừa bất ngờ lên tiếng tố cáo Katy Perry vì hành vi quấy rối tình dục. Theo đó, Ruby đã lên án gay gắt Katy với giọng điệu không hề kiêng dè: “Katy Perry đã tấn công tình dục tôi tại hộp đêm Spice Market ở Melbourne (Úc). Ai mà quan tâm xem cô ta nghĩ gì cơ chứ”.

Ruby kể lại mọi chuyện diễn ra vào hôm cô bị nữ ca sĩ sinh năm 1984 quấy rối: “Katy bỗng cúi xuống, kéo nội y sang 1 bên rồi có hành động khiếm nhã cho đến khi mắt tôi mở trừng trừng và nôn thốc nôn tháo lên người cô ta”. Ruby cho biết bản thân chịu giữ im lặng vào thời điểm đó là vì Katy đã đồng ý giúp cô xin visa Mỹ.

Đồng thời, nữ minh tinh người Úc cho biết thêm mình bị tổn thương nặng nề sau khi bị đối phương quấy rối: “Mất gần 2 thập kỷ để tôi công khai nói ra mọi chuyện. Điều này cho thấy những tổn thương và việc bị tấn công tình dục gây ra tác động lớn đến mức nào. Việc mở lòng về chuyện bị phụ nữ lạm dụng tình dục dường như khó khăn hơn gấp 100 lần so với khi chia sẻ về những ‘kẻ săn mồi’ là nam giới”.

Chưa hết, Ruby còn tuyên bố vừa đến đồn cảnh sát trình báo vụ việc bị Katy quấy rối tình dục. Nữ diễn viên người Úc nhấn mạnh, có thể vụ việc đã hết thời hiệu khởi kiện song cô vẫn muốn thử xem cảnh sát có tiến hành điều tra dựa trên những lời kể của mình hay không.

Katy Perry vừa bất ngờ bị Ruby Rose cáo buộc có hành vi quấy rối tình dục. Ảnh: Pagesix

Trong diễn biến mới nhất, người đại diện đã chính thức đưa ra thông báo phủ nhận mạnh mẽ cáo buộc tấn công tình dục liên quan tới Katy Perry: “Những cáo buộc do Ruby Rose tung ra không chỉ hoàn toàn sai sự thật mà còn là những lời nói dối đầy liều lĩnh và nguy hiểm. Cô Rose từng vô số lần đưa ra các cáo buộc nhắm vào nhiều cá nhân khác, nhưng những tuyên bố của cô ta đều liên tục bị người trong cuộc bác bỏ mạnh mẽ”. Qua đó, phía Katy nhấn mạnh những phát ngôn của Ruby không đáng tin cậy do nữ diễn viên người Úc từng hết lần này tới lần khác vu khống người khác.

Katy vừa chính thức lên tiếng về cáo buộc tấn công tình dục nữ minh tinh người Úc Ruby Rose. Ảnh: Pagesix

Đây không phải lần đầu tiên Katy vướng ồn ào quấy rối tình dục đồng nghiệp. Còn nhớ hồi tháng 8/2019, nữ ca sĩ liên tiếp bị Josh Kloss - Tina Kandelaki tố cáo từng có những hành động thô tục, khiếm nhã với họ. Đầu tiên, Josh Kloss - nam chính MV Teenage Dream của Katy Perry đã lên tiếng tố nữ ca sĩ có hành vi tụt quần anh trong bữa tiệc đông người, khiến anh nhục nhã với toàn thể khách mời và bạn bè có mặt.

Sau đó đúng 2 ngày, nữ MC kiêm nhà sản xuất truyền hình người Georgia gốc Nga Tina Kandelaki “đổ thêm dầu vào lửa” với việc tố cáo Katy Perry đã cố lạm dụng tình dục cô. Tina tiết lộ, trong 1 buổi tiệc kín của giới giải trí, Katy đã giả vờ say xỉn, cố tình động chạm vào khu vực nhạy cảm của cô. Thậm chí, giọng ca Roar còn cố gắng ôm và cưỡng hôn Tina. Lý giải cho việc lên tiếng muộn màng, Tina cho biết cô vốn không định tiết lộ mọi chuyện. Tuy nhiên, Tina đã thay đổi ý định sau khi chứng kiến Katy làm điều tương tự với những nạn nhân khác, cưỡng ép họ thân mật và nhảy những điệu nhảy khêu gợi.

Tới năm 2020, Katy Perry mới chính thức lên tiếng về 2 cáo buộc tấn công tình dục nhắm vào mình, qua đó ngầm phủ nhận thông tin cô từng có hành động khiếm nhã với đồng nghiệp: “Chúng ta đang sống trong 1 thế giới mà ai cũng có thể nói bất cứ điều gì họ muốn. Tiêu đề tin tức cứ xuất hiện như vậy đấy, và chẳng hề có cuộc điều tra nào thực sự diễn ra để xác minh tính xác thực của tin tức. Lúc trước, tôi không lên tiếng phản hồi các cáo buộc là vì không muốn ‘thêm dầu vào lửa’. Tôi không đưa ra phản hồi về những điều người ta nói về mình, bởi nếu cứ chạy theo những chuyện như vậy thì có khi tôi sẽ phải dành cả đời để làm rõ đúng sai mất thôi. Điều đó làm tôi bị sao nhãng khỏi những chuyện có ý nghĩa hơn”.