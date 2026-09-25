Mùa thu dường như là thời điểm hoàn hảo để Kate Middleton phát huy thế mạnh thời trang của mình: Những bộ trang phục kín đáo, thanh lịch, có tính ứng dụng cao nhưng vẫn đủ tinh tế để tạo dấu ấn. Trong chuyến thăm Forward Trust tại Southend-on-Sea, Essex ngày 24/9, Vương phi xứ Wales tiếp tục xuất hiện với một công thức quen thuộc gồm blazer, quần âu và loafers, nhưng cách phối màu nâu trầm cùng họa tiết kẻ đặc trưng đã khiến tổng thể mang đậm không khí mùa thu.

Kate Middleton chọn blazer houndstooth cho ngày đầu thu

Trong sự kiện lần này, Kate Middleton diện một chiếc blazer họa tiết houndstooth của Max Mara, kết hợp cùng quần trousers màu nâu chocolate của Joseph và đôi penny loafers của Boden. Những gam màu nâu, chocolate và họa tiết kẻ khiến bộ đồ vốn rất quen thuộc trở nên phù hợp hơn với thời tiết đang chuyển lạnh.

Đây cũng là một trong những công thức thời trang dễ áp dụng nhất nếu muốn xây dựng phong cách công sở mùa thu. Thay vì phải mua cả một bộ đồ mới, chỉ cần một chiếc blazer có phom đứng, một chiếc quần âu màu trung tính và một đôi giày loafer là đã có thể tạo nên diện mạo chỉn chu.

Điểm hay trong cách Kate phối đồ nằm ở việc cô không sử dụng quá nhiều màu sắc. Blazer houndstooth tạo điểm nhấn, trong khi quần nâu và giày cùng tông giữ cho tổng thể không bị rối mắt. Đây là cách phối đặc biệt phù hợp với những người thích phong cách thanh lịch nhưng không muốn diện đồ công sở quá cứng nhắc.

Nếu muốn học theo công thức này, bạn có thể chọn blazer kẻ đen-trắng hoặc nâu-be, sau đó phối với quần nâu chocolate, be hoặc đen. Chỉ cần thay đổi màu sắc một chút, bộ đồ đã có thể phù hợp với nhiều hoàn cảnh từ đi làm, gặp khách hàng đến những buổi gặp gỡ cuối tuần.

Đôi penny loafers quen thuộc tiếp tục được Kate ưu ái

Một chi tiết đáng chú ý khác trong bộ đồ là đôi penny loafers của Boden. Đây vốn là kiểu giày thường xuyên xuất hiện trong tủ đồ của Kate Middleton và tiếp tục được cô lựa chọn trong lần xuất hiện này. Theo Town & Country, phiên bản màu “oxblood” mà Kate từng sử dụng hiện đã hết hàng, trong khi mẫu giày vẫn có các lựa chọn màu sắc khác.

Loafers có một ưu điểm lớn: Chúng tạo cảm giác lịch sự hơn giày sneaker nhưng thoải mái và dễ ứng dụng hơn nhiều kiểu giày cao gót. Khi đi cùng quần âu, mẫu giày này giúp bộ trang phục giữ được nét chuyên nghiệp mà không quá trang trọng.

Đặc biệt, những đôi loafer màu nâu chocolate, burgundy hoặc đen rất dễ phối với trang phục mùa thu. Chúng có thể đi cùng quần jeans, quần âu, chân váy midi hoặc thậm chí là một chiếc váy liền đơn giản. Với những người đang muốn xây dựng tủ đồ công sở tối giản, một đôi loafer có phom đẹp gần như là món đồ đáng đầu tư. Nó có thể được sử dụng trong nhiều mùa và không quá phụ thuộc vào xu hướng.

Công thức blazer quần âu loafer: Đơn giản nhưng khó lỗi mốt

Một trong những điều khiến phong cách của Kate Middleton được chú ý là cô thường xuyên sử dụng lại những công thức trang phục quen thuộc thay vì liên tục chạy theo xu hướng. Lần này cũng vậy.

Blazer giúp phần thân trên có cấu trúc rõ ràng, quần âu tạo cảm giác thanh lịch, còn loafer làm tổng thể bớt nghiêm túc. Ba món đồ kết hợp với nhau tạo nên một bộ trang phục vừa phù hợp với môi trường làm việc vừa đủ thoải mái cho những lịch trình phải di chuyển nhiều.

Nếu muốn bộ đồ trông trẻ trung hơn, có thể thay quần âu bằng jeans ống đứng và giữ nguyên blazer cùng loafer. Nếu muốn nữ tính hơn, chỉ cần đổi quần thành chân váy midi. Còn với những người thích phong cách tối giản, áo len mỏng cổ tròn hoặc áo sơ mi trắng bên trong blazer là lựa chọn gần như không bao giờ lỗi thời.

Điều quan trọng là tỷ lệ trang phục. Một chiếc blazer vừa vai, quần có độ dài phù hợp và đôi giày không quá nặng nề sẽ giúp tổng thể gọn gàng hơn. Đây cũng là lý do công thức tưởng như đơn giản lại có thể tạo cảm giác sang trọng.

Kate Middleton tiếp tục giữ cách sử dụng trang sức tương đối tiết chế. Cô đeo khuyên tai Cartier Trinity, vòng cổ của Laura Lombardi cùng bộ nhẫn quen thuộc, trong đó có nhẫn đính hôn sapphire nổi tiếng và một chiếc nhẫn eternity sapphire kết hợp kim cương.

Thay vì sử dụng nhiều món trang sức để tạo điểm nhấn, Kate lựa chọn những món đồ quen thuộc, có giá trị nhận diện cao và giữ chúng ở mức vừa phải. Cách này đặc biệt phù hợp với bộ đồ vốn đã có họa tiết houndstooth. Nếu blazer hoặc trang phục đã có họa tiết, việc tiết chế phụ kiện sẽ giúp tổng thể trông sang hơn. Một đôi khuyên tai nhỏ, đồng hồ hoặc dây chuyền thanh mảnh là đủ để hoàn thiện diện mạo.

4 món đồ có thể học từ công thức mùa thu của Kate Middleton

Không nhất thiết phải sở hữu những món đồ giống hệt Kate Middleton mới có thể áp dụng phong cách này. Công thức của cô thực tế có thể được rút gọn thành 4 món cơ bản.

Một là blazer họa tiết kẻ. Houndstooth, kẻ caro nhỏ hoặc kẻ ô màu trung tính đều có thể tạo điểm nhấn cho trang phục.

Hai là quần âu màu nâu. Chocolate brown, camel hoặc nâu đất đều là những màu rất hợp mùa thu và dễ kết hợp với áo trắng, kem, be, đen.

Ba là loafers. Một đôi loafer da màu nâu hoặc đen có thể kết hợp với cả trang phục công sở lẫn trang phục đời thường.

Bốn là trang sức tối giản. Không cần quá nhiều phụ kiện, chỉ một vài món có thiết kế tinh tế là đủ để bộ đồ trở nên hoàn chỉnh.

Điểm đáng học nhất từ Kate Middleton có lẽ không nằm ở giá tiền của từng món đồ mà ở cách xây dựng một công thức có thể mặc đi mặc lại. Một chiếc blazer đẹp, một chiếc quần vừa vặn và một đôi giày phù hợp có thể tạo thành nền tảng cho rất nhiều bộ đồ khác nhau.

Trong khi xu hướng thời trang liên tục thay đổi, những công thức như blazer quần âu loafers vẫn giữ được sức hút nhờ tính thực tế. Và với mùa thu, chỉ cần chuyển bảng màu sang nâu chocolate, caramel, burgundy hoặc xanh olive, diện mạo quen thuộc lập tức có thêm cảm giác mới mẻ.

Kate Middleton một lần nữa cho thấy thời trang công sở không nhất thiết phải cầu kỳ. Chỉ cần phom dáng đẹp, màu sắc hài hòa và vài món đồ cơ bản được lựa chọn kỹ, một bộ trang phục đơn giản cũng có thể tạo cảm giác thanh lịch và sang trọng.