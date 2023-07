Jung Kook tung MV "see tình" Han So Hee 7 ngày 1 tuần, phá đảo MXH với hình ảnh khoe múi siêu hot

Đúng 11 giờ trưa 13/7 (theo giờ Việt Nam), Jung Kook đã chính thức phát hành MV cá nhân đầu tay - Seven. Với sự tham gia diễn xuất của nữ diễn viên Han So Hee, Seven mang màu sắc nghệ thuật đặc biệt, câu chuyện được xây dựng tỉ mỉ, ẩn chứa nhiều ý nghĩa về thông điệp tình yêu Jung Kook muốn truyền tải. MV Seven đánh dấu màn ra mắt hoành tráng của em út BTS, nhanh chóng đạt kỷ lục lượt xem và con số tiếp tục tăng 1 cách chóng mặt.

MV Seven - Jung Kook

Về phần âm nhạc, Seven là bản phối bắt tai, dễ gây nghiện, được kết hợp giữa âm thanh guitar acoustic trầm ấm cùng giai điệu thuộc thể loại UK Garage (nhạc điện tử thịnh hành ở Anh những năm 90). Ca khúc truyền tải tình yêu đầy say đắm, lyrics có ý nghĩa mong muốn được dành tất cả các ngày trong tuần với người mình yêu. Giọng ca ngọt ngào của Jung Kook kết hợp với ver rap của Latto làm tăng thêm sức hút, khiến fan không ngừng replay Seven.

MV được quay tại L.A, với bối cảnh hoành tráng, phức tạp

Diễn xuất ấn tượng của Han So Hee và Jung Kook

Cái kết ngọt ngào của Seven

Đúng như ca từ bài hát, MV Seven khắc hoạ 7 ngày trong tuần, Jung Kook đều "see tình" nàng thơ Han So Hee. Lấy bối cảnh đường phố Los Angeles xa hoa nhưng không kém phần bụi bặm, Seven khắc hoạ nhiều cung bậc cảm xúc khi yêu. Diễn xuất của Han So Hee làm nổi bật nội dung câu chuyện, biến MV Seven thành thước phim nghệ thuật đúng nghĩa. Xây dựng 7 mẩu chuyện khác nhau về 7 ngày trong tuần của 1 cặp đôi, Jung Kook cùng Han So Hee phô diễn thần thái, biểu cảm ứng biến theo mạch chuyện từ tranh cãi với người yêu, ánh mắt si tình cho tới cái kết ngọt ngào đầy sâu lắng.

MV mới của Jung Kook cán mốc 1 triệu lượt xem chưa đến 10 phút

Ngay sau khi MV lên sóng, Seven lập tức trở thành "cơn lốc" âm nhạc mới. MV nhanh chóng thu về hơn 1 triệu lượt xem khi chưa đầy 10 phút. Con số vẫn tiếp tục tăng chóng mặt. Jung Kook liên tục được nhắc tới, trở thành chủ đề hot nhất MXH hiện tại. Anh chàng tung thêm hình ảnh mới quảng bá cho MV Seven, trong đó, bức ảnh nam idol cởi áo khoe body "hot 1000 độ" đang khiến dân tình đứng ngồi không yên.