Jung Hae In bất ngờ lộ diện, có động thái đầu tiên sau nghi vấn "săn gái trẻ" tại hộp đêm

Trong những ngày qua, Jung Hae In trở thành tâm điểm bàn tán với nghi vấn là khách quen, thường xuyên "săn gái trẻ" tại hộp đêm trong vụ Lee Sun Kyun dùng ma túy. Kênh YouTube Viện Garo Sero còn tiết lộ những tin nhắn của Jung Hae In với nữ quản lý hộp đêm Madam K (Kim Nam Hee). Chủ đề "Jung Hae In là khách quen hộp đêm" nhanh chóng leo top hot search Weibo và nhận được lượng tương tác khủng.

Sau 2 ngày im hơi lặng tiếng, phía tài tử Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi đã có động thái đầu tiên. Cụ thể, nam diễn viên đi dự 1 sự kiện vào ngày 7/12 với vẻ ngoài rất rạng rỡ và tươi tắn. Trên trang cá nhân, Jung Hae In đăng loạt ảnh trong sự kiện cùng lời cảm ơn nhiếp ảnh gia. Có thể nói rằng Jung Hae In vẫn hoạt động như bình thường, hoàn toàn không bị tin đồn làm ảnh hưởng.

Giữa nghi vấn là khách quen hộp đêm, Jung Hae In lộ diện tại 1 sự kiện ở Seoul

Nam diễn viên xuất hiện với diện mạo điển trai và vô cùng rạng rỡ

Sau đó, nam diễn viên đám đăng loạt ảnh sự kiện lên trang cá nhân và gửi lời cảm ơn nhiếp ảnh gia

Ban đầu, người hâm mộ bàng hoàng trước tin đồn Jung Hae In đến hộp đêm tai tiếng "săn gái trẻ". Nhưng sau đó, fan dần chuyển hướng tin nam diễn viên trong sạch và tin đồn trên chỉ là "tin vịt".

Trên thực tế, hoàn toàn không có phương tiện truyền thông uy tín nào tại Hàn Quốc đưa thông tin này. Chỉ có duy nhất kênh YouTube Viện Garo Sero đưa tin, tuy nhiên đây không phải nguồn đáng tin cậy. Kênh YouTube này từng bị nhiều ngôi sao khởi kiện vì đưa thông tin sai lệch. Những người điều hành kênh cũng từng bị cảnh sát triệu tập để điều tra.

Jung Hae In bị tố là khách quen...

... của hộp đêm trong vụ Lee Sun Kyun dùng ma túy

Kênh YouTube công bố tin nhắn của Jung Hae In và nữ quản lý hộp đêm, trong đó thông báo nam diễn viên sẽ đến vào lúc 1-2h. Nữ quản lý cho biết thời điểm đó vắng khách nên sẽ có những cô gái xinh đẹp dành cho Jung Hae In

