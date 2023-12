Bị tố đến hộp đêm "săn gái trẻ", phía Jung Hae In có phản ứng khiến fan hoang mang

Vào tối ngày 5/12, kênh YouTube Viện Garo Sero bất ngờ tiết lộ Jung Hae In là khách quen của hộp đêm trong vụ Lee Sun Kyun dùng ma túy. "Madam K (Kim Nam Hee)" - nữ quản lý hộp đêm kiêm nhân tình của Lee Sun Kyun cũng có mối liên hệ với Jung Hae In. Viện Garo Sero còn hé lộ những tin nhắn của Jung Hae In với Kim Nam Hee vào ngày 1/9, nội dung là nam diễn viên sẽ đến hộp đêm lúc 1-2h sáng.

Nam thần Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi còn bị cáo buộc đến hộp đêm vào nửa đêm, rạng sáng hoặc những hôm vắng khách để “săn gái trẻ”. Dù vậy, Viện Garo Sero để ngỏ khả năng tài tử dùng ma túy. Ngay lập tức nghi vấn này đã khiến netizen chấn động. Thậm chí, chủ đề "Jung Hae In là khách quen hộp đêm" còn leo top hot search Weibo và nhận được lượng tương tác khủng.

Jung Hae In bị tố là khách quen...

... của hộp đêm trong vụ Lee Sun Kyun dùng ma túy

Kênh YouTube công bố tin nhắn của Jung Hae In và nữ quản lý hộp đêm, trong đó thông báo nam diễn viên sẽ đến vào lúc 1-2h. Nữ quản lý cho biết thời điểm đó vắng khách nên sẽ có những cô gái xinh đẹp dành cho Jung Hae In

Nam diễn viên cũng có mối quan hệ thân thiết với cháu gái của Kim Nam Hee

Chủ đề "Jung Hae In là khách quen hộp đêm" lập tức chiếm sóng mạng xã hội Weibo

Nhiều netizen choáng váng trước nghi vấn này bởi trước giờ Jung Hae In có hình tượng đẹp, không vướng scandal. Tuy nhiên nhiều người tỏ ý ngờ vực bởi đây mới là tin đồn chưa được kiểm chứng. Bên cạnh đó, Viện Garo Sero là kênh YouTube tai tiếng, từng bị nhiều ngôi sao khởi kiện vì đưa thông tin sai lệch.

Hiện tại, công ty quản lý của Jung Hae In chưa lên tiếng về nghi vấn này. Động thái im lặng của tài tử khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang và sốt ruột.

Bê bối ma túy của Lee Sun Kyun (Ký Sinh Trùng) là chủ đề nóng trong suốt thời gian qua. Được biết, nữ quản lý hộp đêm Kim Nam Hee chính là tình nhân của Lee Sun Kyun. Tài tử thừa nhận sử dụng ma túy nhưng là do bị Kim Nam Hee lừa. Cảnh sát cùng điều tra G-Dragon dựa trên lời khai của người phụ nữ này. Tuy nhiên sau đó, Kim Nam Hee đã thay đổi lời khai, khẳng định chưa từng nhìn thấy thủ lĩnh BIGBANG dùng ma túy.

Nữ quản lý Kim Nam Hee khai nhận...

... rằng Lee Sun Kyun và G-Dragon đã sử dụng ma túy. Nhưng sau đó, người này rút lời khai về G-Dragon

Nguồn: YouTube, Weibo