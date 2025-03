Jun Ji Hyun đóng phim của đạo diễn ''Train to Busan"

Bộ phim kể về một đợt bùng phát virus bí ẩn khiến một tòa nhà bị phong tỏa, những người bị nhiễm bệnh sẽ biến đổi theo cách không thể đoán trước.

Tròn 1 thập kỷ Jun Ji Hyun mới quay trở lại màn ảnh rộng, kể từ bộ phim ăn khách Assassination (2015), tác phẩm giúp cô thắng Nữ chính xuất sắc nhất của giải thưởng điện ảnh Chuông Vàng năm 2015.

Ngoài Jun Ji Hyun, Colony còn quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng như: Ji Chang Wook, Koo Kyo Hwan, Shin Hyun Been, Kim Shin Rock và Go Soo. Đây là lần đầu tiên Jun Ji Hyun, Ji Chang Wook và Go Soo hợp tác với đạo diễn Yeon Sang Ho. Koo Kyo Hwan, Shin Hyu Bin và Kim Shin Rock đã từng làm việc với ông trong Parasyte: The Grey (2024), bộ phim sắp ra mắt Revelations và Hellbound của Netflix.

Sau một một thời gian tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh, Jun Ji Hyun tái xuất với những dự án hấp dẫn (Ảnh: soompi)

Colony bắt đầu bấm máy vào tháng 3, ngày phát hành vẫn chưa được tiết lộ. "Tôi đã chuẩn bị rất lâu cho dự án lần này với mong muốn mang đến cho khán giả những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Với những diễn viên và ekip rất tài năng, tôi đang phấn khích để bắt tay vào quá trình quay phim. Hy vọng mọi người sẽ quan tâm và chờ đợi bộ phim sắp tới", đạo diễn Yeon Sang Ho cho biết.

Ngoài việc quay phim Colony, trong năm nay bộ phim truyền hình Tempest của Jun Ji Hyun đóng chung với Kang Dong Won sẽ ra mắt trên Disney+. Cô vào vai một nhà ngoại giao từng là đại sứ Hoa Kỳ, kết hợp cùng một lính đánh thuê tinh nhuệ (Kang Dong Won) để truy tìm sự thật về vụ ám sát có động cơ chính trị. Sau những dự án không gây được tiếng vang, Tempest được kỳ vọng sẽ giúp Jun Ji Hyun và Kang Dong Won lấy lại phong độ.