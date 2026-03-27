JSOL, 52Hz và dàn mỹ nam “Tân Binh Toàn Năng” làm nên "bữa tiệc visual" khi hội ngộ tại sự kiện

Tối 20/3, sự kiện ra mắt bộ sưu tập thời trang Xuân 2026 của Marc Jacobs tại TP.HCM đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ loạt gương mặt trẻ nổi bật của showbiz Việt.





Không chỉ đơn thuần là buổi giới thiệu thiết kế mới, sự kiện còn mang đến “bữa tiệc visual” với sự xuất hiện của dàn mỹ nam đang được quan tâm, đặc biệt là các thành viên bước ra từ chương trình Tân Binh Toàn Năng.





JSOL





Gây chú ý ngay từ những khung hình đầu tiên là JSOL với phong cách Y2K trẻ trung, kết hợp áo khoác dáng crop cùng quần baggy và sneakers năng động.

52Hz





Trong khi đó, 52Hz tiếp tục chứng minh sức hút khi xuất hiện giữa vòng vây người hâm mộ, cho thấy độ nhận diện ngày càng tăng trên cả âm nhạc lẫn thời trang.

Saabirose trở thành tâm điểm sự kiện với style “giấu quần” gợi cảm từng làm mưa làm gió trong quá khứ của Marc Jacobs.





Các chàng trai từ Tân Binh Toàn Năng

Đáng chú ý, sự kiện còn có sự góp mặt của các thành viên nhóm UPRIZE những gương mặt trẻ được xem là đại diện tiêu biểu cho thế hệ “tân binh” đang định hình phong cách mới. Với loạt outfit khai thác denim, phom dáng oversized và tinh thần phi giới tính, nhóm mang đến hình ảnh vừa năng động vừa thời thượng, đúng với tinh thần của mùa mốt năm nay.





Không chỉ dừng lại ở thời trang, sự kiện còn trở thành nơi hội tụ của nhiều KOLs, influencer nổi bật như Saabirose hay Huang Long. Mỗi người một màu sắc, từ gợi cảm, phá cách đến lịch lãm tối giản, tất cả góp phần tạo nên bức tranh đa dạng về phong cách của giới trẻ hiện tại.

Điểm chung dễ nhận thấy là tinh thần tự do trong cách thể hiện bản thân. Không còn bị bó buộc trong khuôn mẫu, các nghệ sĩ trẻ thoải mái thử nghiệm, biến hóa với nhiều hình ảnh khác nhau từ Y2K bụi bặm, streetwear cá tính đến những bản phối mang hơi hướng high fashion.

Sự kiện lần này không chỉ là màn ra mắt một bộ sưu tập, mà còn phản ánh rõ xu hướng: thế hệ nghệ sĩ trẻ đang dần trở thành trung tâm của cuộc chơi thời trang. Họ không chỉ mặc đẹp, mà còn biết cách biến mỗi lần xuất hiện thành một tuyên ngôn cá tính, góp phần định hình diện mạo mới cho làng mốt Việt.