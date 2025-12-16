RHYDER và JSOL mang mini concert 45 phút đẳng cấp đến Thủ đô

Không để khán giả Hà Nội chờ đợi lâu, GENfest presents MBillion xác nhận cặp đôi được ví như “kẻ tám lạng, người nửa cân” về độ đầu tư và chiêu trò sân khấu – JSOL và RHYDER – sẽ chính thức góp mặt trong đêm diễn 17/1 sắp tới. Sau thành công rực rỡ tại TP.HCM, lễ hội âm nhạc đa giác quan này tiếp tục mang tinh thần bùng nổ ấy ra Bắc, với lời hứa hẹn về những mini concert được dàn dựng chỉn chu, mang đậm dấu ấn cá nhân của từng nghệ sĩ.

Nếu JSOL đại diện cho sự biến hóa khó đoán và tư duy sân khấu giàu kịch tính, thì RHYDER lại là bảo chứng cho năng lượng bùng nổ, chất ngông và tinh thần của thế hệ nghệ sĩ trẻ dám thử, dám khác. Việc công bố hai cái tên này cùng lúc được xem là nước đi “cao tay” của ban tổ chức, khi mang đến hai màu sắc đối lập nhưng bổ trợ hoàn hảo cho tổng thể đêm diễn.

RHYDER kiến tạo thế giới hậu tận thế, dẫn dắt cảm xúc bằng tư duy kể chuyện sân khấu

Mở màn cho loạt thông báo gây chú ý là RHYDER – cái tên đang giữ nhiệt lượng khủng nhất trên bản đồ trình diễn hiện nay. Sau set diễn được đánh giá cao tại TP.HCM, nam rapper xác nhận sẽ mang trọn vẹn thế giới “hậu tận thế” rực lửa của mình ra Hà Nội. Được xây dựng theo concept album TRAP với hai tông màu cam – đen chủ đạo, sân khấu của RHYDER hiện lên như một hành trình thị giác và cảm xúc, nơi âm nhạc dẫn lối khán giả đi qua những mảng sáng – tối đầy đối lập.

Không dừng lại ở sự bùng nổ, RHYDER cho thấy chiều sâu nội tâm qua cách biên tập tiết mục thông minh. Điểm nhấn nghệ thuật đáng nhớ nhất chính là khoảnh khắc piano lơ lửng giữa không trung – nơi không gian đang cuộn trào bỗng chốc lắng lại, nhường chỗ cho cảm xúc thăng hoa bên những phím đàn. Sự tương phản giữa dữ dội và tĩnh lặng, giữa lửa và nước, đã trở thành “chữ ký” sân khấu giúp RHYDER giữ trọn sự chú ý của khán giả suốt 45 phút trình diễn.

Chính tư duy kể chuyện mạch lạc, biết tạo cao trào và khoảng lặng đúng lúc khiến màn tái xuất của RHYDER tại GENfest presents MBillion Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở ra những lớp lang cảm xúc mới, với nhiều chi tiết sân khấu vẫn đang được giữ kín như một ẩn số hấp dẫn.

JSOL mang trọn “vũ trụ mèo hồng” đến Hà Nội: hoành tráng và không cắt gọt

Trái ngược với thế giới hậu tận thế gai góc của RHYDER, JSOL lại mang đến một màu sắc hoàn toàn khác với “vũ trụ mèo hồng” đã từng gây sốt tại TP.HCM. Mức độ đầu tư của nam ca sĩ được thể hiện qua những con số ấn tượng: 4 tuần chuẩn bị liên tục, 38 vũ công, 2 người mẫu và hệ thống 11 đạo cụ khổng lồ được thiết kế riêng.

Điểm đặc biệt trong tư duy dàn dựng của JSOL nằm ở cách anh khắc họa khoảnh khắc chuyển giao giữa hai giai đoạn sự nghiệp. Với lợi thế sáng tạo nội dung từ Trí Son Media, nam ca sĩ đã tạo nên cú “ngã giả” đầy kịch tính trên sân khấu, trước khi tái sinh bằng những bước catwalk dứt khoát, mang tính biểu tượng. Chính cú twist này đã giúp các tiết mục của JSOL nhanh chóng lọt top tìm kiếm và tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ.

Đáp lại sự mong chờ của khán giả miền Bắc, JSOL xác nhận sẽ mang nguyên đai nguyên kiện toàn bộ quy mô sân khấu này đến GENfest presents MBillion Hà Nội. Từ hệ thống đạo cụ như bóng hơi, lon thức ăn mèo khổng lồ cho đến sàn cát Love Sand, tất cả sẽ được tái hiện trọn vẹn, đảm bảo trải nghiệm nghe – nhìn đạt chuẩn concert.

Điều khiến người hâm mộ tò mò nhất vẫn nằm ở những kịch bản sân khấu mang “thương hiệu” Trí Son Media. Liệu cú “giả té” từng gây bão có được tái hiện, hay JSOL và ê-kíp sẽ tiếp tục tung ra những cú twist mới dành riêng cho khán giả Thủ đô? Câu trả lời vẫn đang được giữ kín.

MBillion – nơi 45 phút đủ để kể trọn một thế giới nghệ sĩ

Sự góp mặt của RHYDER và JSOL tiếp tục khẳng định tinh thần mà GENfest presents MBillion theo đuổi. Là Sub IP đầu tiên trong hệ sinh thái GENfest, MBillion được định vị như tổ hợp mini concert, nơi mỗi nghệ sĩ sở hữu trọn vẹn 45 phút để kể câu chuyện album của riêng mình thông qua âm nhạc, hình ảnh và tương tác trực tiếp với người hâm mộ.

Với thông điệp “Make Moments. Move Culture”, MBillion không chỉ đánh dấu bước chuyển mình theo hướng quốc tế hóa, mà còn tôn vinh bản sắc văn hóa fandom Việt. Lightstick, khẩu hiệu và những màn fanchant đồng thanh không còn là phần phụ, mà trở thành linh hồn của đêm diễn.

Bên cạnh sân khấu chính, khu vực triển lãm riêng biệt mở cửa từ 10 giờ sáng cũng là điểm nhấn khác biệt. Tại đây, khán giả có thể bước vào không gian mô phỏng concept album, sưu tầm vật phẩm độc quyền và tìm kiếm cơ hội gặp gỡ thần tượng. Sự giao thoa giữa nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ chính là mảnh ghép hoàn chỉnh, tạo nên vũ trụ cảm xúc mang tên GENfest presents MBillion tại Hà Nội.



