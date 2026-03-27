Tiểu Vy mặc váy hở vòng 1 sexy, visual đẹp phát sáng đứng kế Minh Hằng - Ngọc Trinh

Ngày 27/3, sự kiện thời trang diễn ra tại Thượng Hải nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ loạt gương mặt đình đám của Vbiz. Giữa dàn mỹ nhân lên đồ lộng lẫy, Hoa hậu Trần Tiểu Vy lại là cái tên được nhắc đến nhiều nhất nhờ màn xuất hiện vừa quyến rũ vừa nổi bật.

Tại sự kiện, Tiểu Vy lựa chọn thiết kế ôm sát với chất liệu xuyên thấu tinh tế giúp tôn lên vòng 1 gợi cảm. Phần thân váy sử dụng chi tiết ren tạo hiệu ứng "nửa kín nửa hở", vừa đủ sexy nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch.

Khoác ngoài là lớp áo lông nhẹ, vừa tăng điểm nhấn cho outfit vừa giúp tổng thể không bị quá gắt. Kiểu tóc xoăn nhẹ, layout makeup căng bóng càng làm nổi bật đường nét gương mặt - vốn đã là "vũ khí" mạnh nhất của nàng hậu.

Loạt ảnh và video trên thảm đỏ của Tiểu Vy nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt bình luận khen ngợi visual phát sáng đúng nghĩa. Đứng cạnh hai đàn chị Minh Hằng và Ngọc Trinh, Tiểu Vy không hề bị lép vế.

Trần Tiểu Vy sinh năm 2000, quê ở Hội An, Quảng Nam. Năm 2018, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam và trở thành một trong những hoa hậu trẻ nhất lịch sử cuộc thi. Ngay từ thời điểm đăng quang, Tiểu Vy đã gây chú ý mạnh nhờ nhan sắc nổi bật với đường nét hài hòa, gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ.

Sau khi đăng quang, Tiểu Vy đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2018 và lọt vào Top 30 chung cuộc. Tại cuộc thi này, cô còn ghi dấu ấn ở nhiều phần thi phụ, cho thấy hình ảnh một hoa hậu trẻ trung, năng động và tự tin trên sân khấu quốc tế.

Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy nhanh chóng trở thành một trong những mỹ nhân được nhắc đến nhiều nhất trong làng sắc đẹp. Nàng hậu liên tục được công chúng ưu ái gọi bằng những danh xưng ấn tượng như "Hoa hậu đẹp nhất Việt Nam" hay "Hoa hậu của các Hoa hậu". Năm 2022, Tiểu Vy còn hai lần được xướng tên ở hạng mục Best Face - Gương mặt của năm, cho thấy sức hút đặc biệt của nhan sắc này trong mắt giới chuyên môn lẫn khán giả.

Không chỉ gây chú ý trong nước, Tiểu Vy còn được chuyên trang sắc đẹp quốc tế Global Beauties đưa vào danh sách Top 50 Miss Grand Slam 2018 - bảng xếp hạng nhằm tìm ra cô gái đẹp nhất thế giới trong năm. Điều đáng nói là nàng hậu vẫn góp mặt trong danh sách này dù không sở hữu danh hiệu quốc tế nào.

Nhan sắc của Tiểu Vy được nhận xét mang sự giao thoa giữa nét hiện đại và vẻ đẹp Á Đông truyền thống. Gương mặt sắc sảo, ánh mắt cuốn hút cùng khuôn miệng thanh tú giúp cô tạo nên tổng thể hài hòa và dễ nhận diện. Chính vì vậy, trong một lần nhận xét về nàng hậu, bà Phạm Kim Dung từng dành lời khen đặc biệt khi gọi Tiểu Vy là nhan sắc ngàn năm có một.