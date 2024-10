'Joker 2' gây sốc nhưng vẫn bị chê dữ dội

Joker 2: Điên có đôi (Tựa quốc tế: Joker: Folie à Deux) được nhiều chuyên trang đánh giá là bom tấn đáng chờ đợi nhất dịp cuối năm nay. Bởi lẽ, tác phẩm là hậu truyện của Joker (2019) – từng gây tiếng vang khi thắng hai giải Oscar và hốt hơn một tỷ USD toàn cầu.

Dự án được đầu tư với mức kinh phí lên đến 200 triệu USD, cùng sự góp mặt của ngôi sao Lady Gaga , hứa hẹn thổi tung phòng vé khi ra mắt.

Đáng tiếc, phim lại nhận nhiều đánh giá tiêu cực từ giới phê bình lẫn khán giả vì nội dung còn hạn chế, chưa thể vượt mặt tác phẩm tiền nhiệm về độ sâu.

Nội dung quá đơn giản

Chuyện phim nối tiếp những sự kiện ở phần đầu. Để trả giá cho những tội ác đã phạm phải, Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) – tức Joker – bị giam giữ tại bệnh viện Arkham chờ ngày xét xử .

Tại đây, hắn vô tình gặp được một bệnh nhân khác là Harleen Quinzel (Lady Gaga) và dần nảy sinh tình cảm với cô.

Trong phần hai, Joker (Joaquin Phoenix) bất ngờ tìm thấy tình yêu.

Harleen Quinzel – sau này trở thành Harley Quinn – được mô tả như một kẻ điên loạn không kém Joker. Cô cũng có quá khứ bi kịch khi lớn lên cùng khu phố với anh, sống cùng một người cha vũ phu và dần rơi vào con đường tù tội.

Chẳng những không e sợ, Quinzel còn ngưỡng mộ và có phần đồng cảm với tính cách điên loạn và những hành vi tội ác của Joker.

Nội dung Joker 2 không quá phức tạp, tập trung khai thác mối quan hệ giữa Joker và Harley Quinn. Chuyện tình này từng được khai thác qua nhiều sản phẩm văn hóa như truyện tranh, video game, hoạt hình… Trên màn ảnh rộng, khán giả cũng có dịp thấy Joker và Harley Quinn yêu nhau ra sao trong Suicide Squad (2016).

Nắm rõ điều đó, đạo diễn Todd Phillips chọn hướng đi hoàn toàn mới để kể lại câu chuyện. Anh kết hợp giữa yếu tố âm nhạc và giật gân tâm lý, từ đó nhào nặn chuyện tình kỳ lạ.

Kịch bản vẫn do Todd Phillips chấp bút cùng cộng sự quen thuộc Scott Silver. Bộ đôi tìm cách xây dựng Harley Quinn khác với nguyên mẫu một chút để phù hợp với thế giới họ tạo ra trong phần một. Nhân vật trưởng thành hơn và đàn bà hơn so với hình tượng trong truyện tranh.

Đáng tiếc, kịch bản có phần đơn giản, không có nhiều yếu tố bất ngờ để giữ chân khán giả. Các nhà làm phim cố gắng lãng mạn hóa mối quan hệ giữa hai nhân vật nổi tiếng điên loạn. Tình yêu của họ đậm tính bạo lực và nhuốm màu độc hại nên hơi khó cảm với khán giả đại chúng.

Một vài hình ảnh trong phim.

Bù lại, âm nhạc là điểm cộng trong phim. Tác phẩm có yếu tố nhạc kịch nhưng âm nhạc không dùng làm lời thoại mà chủ chủ yếu để diễn tả tâm lý nhân vật.



Các bài hát được sử dụng chủ yếu là những sáng tác jazz kinh điển như If You Go Away , True Love Will Find You in the End, For Once in My Life … do hai diễn viên chính Joaquin Phoenix và Lady Gaga thể hiện.

Trước khi Joker 2 ra mắt, Lady Gaga cũng tung ra album Harlequin lấy cảm hứng từ nhân vật do cô đảm nhận nhằm hâm nóng bộ phim.

Diễn xuất chưa thể cứu phim

Vai Joker từng giúp Joaquin Phoenix mang về tượng vàng Oscar đầu tiên ở hạng mục Nam chính xuất sắc. Tài tử thành công trong việc tạo ra một Joker riêng biệt, không chịu nhiều áp lực trước những diễn viên từng đóng nhân vật trước đó như Heath Ledger, Jack Nicholson, Jared Leto…

Lần này, Joaquin Phoenix không làm khán giả phải thất vọng khi đào sâu hơn về tâm lý, truyền tải được nỗi đau và sự cô đơn của Joker. Anh cũng nỗ lực làm mới vai diễn, thử sức với vũ đạo và giọng hát để tạo nên một tác phẩm trọn vẹn.

Sự tham gia của Lady Gaga trong vai Harley Quinn là yếu tố khiến Joker 2 được chờ đón. Giống bạn diễn Phoenix, ngôi sao ca nhạc cũng áp dụng kỹ thuật diễn nhập vai (method acting) để lột tả trọn vẹn tính cách kỳ quái của nhân vật.

Tuy nhiên, thời lượng Lady Gaga xuất hiện hơi ngắn so với khán giả kỳ vọng. Cô cũng không có nhiều cảnh nội tâm dữ dội và đôi lúc diễn biến cảm xúc hơi khó hiểu.

Joaquin Phoenix và Lady Gaga phối hợp ăn ý nhưng cũng không cứu được phim.

Joker 2 ra mắt vào thời điểm dòng phim siêu anh hùng đang thoái trào. Song, thành công của Deadpool & Wolverine giúp người hâm mộ có thêm hy vọng về một cú nổ mới tại phòng vé.

Tác phẩm ra mắt tại LHP Venice 2024 một tháng trước khi được phát hành rộng rãi. Phản ứng từ giới phê bình lẫn khán giả đều không tốt. Phim nhận chứng chỉ “Thối” trên Rotten Tomatoes với 33% bình chọn tích cực từ phía chuyên môn, điểm số trên IMDb chỉ ở mức 5.3/10.

Điểm số của Joker 2 gây sốc với nhiều người hâm mộ, nhất là những ai yêu mến phần đầu. Lý do khiến phim thất bại là vì kịch bản còn lỏng lẻo với nhiều tình tiết được xây dựng chóng vánh. Phần âm nhạc chiếm nhiều thời lượng khiến nội dung giảm độ sâu.

Cái kết của phim cũng gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng phim kết thúc lửng lơ, phá vỡ bầu không khí được xây dựng trước đó. Nhưng cũng có ý kiến đánh giá kết phim giàu cảm xúc, mang tính quyết định những gì sẽ xảy ra trong cuộc sống của Joker.

Nhìn chung, Joker 2 là một thử nghiệm chưa thành công của đạo diễn Todd Phillips. Ngay cả diễn xuất của Joaquin Phoenix và Lady Gaga cũng không thể cứu được một kịch bản có nhiều vấn đề.