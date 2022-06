Johnny Depp thông báo ra mắt album hậu thắng kiện

Mới đây, Johnny Depp đã thông báo sẽ cho ra mắt album cùng nghệ sĩ Jeff Beck. Album sẽ được mang tên 18 và ra mắt vào ngày 15/7 tới. Trước đó, nam diễn viên cũng đã bắt đầu tour diễn tại Anh cùng với nghệ sĩ này

Nói về sự kết hợp lần này, Jeff Beck chia sẻ về người bạn của mình - Johnny Depp. "Tôi chưa từng hợp tác với một nghệ sĩ sáng tạo nào như anh ấy trong nhiều năm liền. Anh ấy là nhân tố chính trong album lần này. Tôi hi vọng mọi người có thể đón nhận anh một cách nghiêm túc trong vai trò nghệ sĩ bởi vẫn thật khó để một số người chấp nhận sự thật rằng Johnny Depp có thể hát rock n roll", Jeff Beck nói.

(Ảnh: CHRISTIE GOODWIN)

Đáp lại lời của Jeff Beck, ngôi sao Cướp biển vùng Caribe chia sẻ: "Thật vinh dự khi được chơi và viết nhạc cùng Jeff, một trong những nghệ sĩ vĩ đại thực sự. Jeff cũng là người mà giờ đây tôi có được vinh dự gọi là anh trai của mình".

Ngoài album 18, cả hai cũng hứa hẹn cho ra mắt một MV cho ca khúc mang tên This is a Song for Mis Hedy Lamarr.

Johnny Depp đã trở thành khách mời bất ngờ 2 lần liên tiếp trong các buổi hòa nhạc của Jeff Beck trong thời gian phiên tòa tạm nghỉ. Nhiều người cho rằng nam diễn viên 58 tuổi đang có ý định quay lưng lại với Hollywood để tập trung vào âm nhạc hơn, đặc biệt là khi anh từng khẳng định âm nhạc mới chính là tình yêu đầu tiên của anh. Tuy nhiên, theo nguồn tin của People, Johnny Depp sẽ không từ bỏ sự nghiệp diễn xuất.

"Sự nghiệp điện ảnh đã là mọi thứ của anh ấy trong nhiều năm qua. Anh ấy yêu âm nhạc nhưng diễn xuất mới là cuộc sống của anh ấy", nguồn tin chia sẻ, "Anh ấy không thể ngồi một chỗ và không làm gì khi sự thật là sự nghiệp đang bị ảnh hưởng. Johnny nghĩ rằng phán quyết của tòa án rất công bằng, do đó anh mong có thể hồi phục lại sự nghiệp của mình".