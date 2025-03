Jo In Sung và “Á hậu bị Samsung ruồng bỏ” cạch mặt vì bức ảnh liên quan tới Song Joong Ki - Lee Min Ho

Sáng 4/3, tờ Sports Seoul đưa tin, Jo In Sung đã chính thức chấm dứt hợp đồng độc quyền với công ty quản lý NS ENM sau 13 năm gắn bó. Được biết, "Á hậu bị Samsung ruồng bỏ" Go Hyun Jung cũng trực thuộc công ty này. Từ đây, tin đồn tình ái của Jo In Sung - Go Hyun Jung bất ngờ gây chú ý trở lại trên các diễn đàn mạng xã hội xứ kim chi. Được biết, nghi vấn Jo In Sung - Go Hyun Jung hẹn hò xuất hiện rầm rộ nhất vào thời điểm năm 2015 khi các trang báo tại Hàn đăng tải bức ảnh nghi 2 ngôi sao có mặt ở sân bay sau chuyến du lịch riêng cùng nhau. Minh tinh họ Go đã lên tiếng bác bỏ tin yêu Jo In Sung, còn khẳng định Lee Min Ho - Song Joong Ki cũng đi cùng và xuất hiện ở sân bay ngày hôm đó nhưng báo Hàn không chụp lại.

1 nguồn tin thân cận tiết lộ với Sports Seoul rằng Jo In Sung - Go Hyun Jung đã cạch mặt nhau sau tin đồn hẹn hò hồi năm 2015: "Trông bề ngoài Go Hyun Jung có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra cô ấy là người rất nhạy cảm. Tin đồn hẹn hò khiến tâm lý nữ diễn viên bị ảnh hưởng nặng nề. Trong khoảng 4-5 năm qua, Go Hyun Jung đã hạn chế gặp riêng Jo In Sung. Go Hyun Jung - Jo In Sung không còn gửi xe cà phê mỗi khi đối phương quay phim mới. 2 diễn viên cũng không còn tham dự các buổi chiếu VIP phim điện ảnh của nhau. Họ thậm chí còn hủy theo dõi đối phương trên mạng xã hội".

Nguồn tin thân cận tiết lộ, Jo In Sung - Go Hyun Jung đã cạch mặt nhau sau tin đồn hẹn hò cách đây 9 năm

Hình ảnh Jo In Sung - Go Hyun Jung xuất hiện ở sân bay Nhật Bản hồi năm 2015 đã khiến tin đồn 2 ngôi sao hẹn hò xuất hiện rầm rộ khắp cõi mạng

Về hình ảnh nói trên, nữ minh tinh họ Go đã lên tiếng làm rõ qua 1 talk show YouTube hồi đầu năm ngoái: "Có 1 bức ảnh chụp chúng tôi đi với nhau ở sân bay. Sự thật là Song Joong Ki, Lee Min Ho cũng đi cùng nhưng chỉ có chúng tôi bị chụp ảnh"

Thì ra Lee Min Ho, Song Joong Ki cũng xuất hiện cùng Jo In Sung - Go Hyun Jung tại sân bay cách đây 9 năm. Nói cách khác, tin đồn Jo In Sung - Go Hyun Jung hẹn hò và đi du lịch riêng với nhau chỉ là "tin vịt"

Trên thực tế, tin đồn Go Hyun Jung - Jo In Sung yêu đương đã râm ran từ cách đây 20 năm sau màn hợp tác ăn ý của 2 nghệ sĩ ở bộ phim mang tên Spring Day. Tới năm 2012, Jo In Sung có động thái ngầm bác bỏ nghi vấn hẹn hò trong lần làm khách mời trên chương trình Go Show (đài SBS) với tuyên bố: "Thú thực, chị Go Hyun Jung không phải hình mẫu lý tưởng của tôi". Qua đó, nghi vấn Jo In Sung hẹn hò đàn chị hơn 10 tuổi dần lắng xuống, nhưng chỉ 3 năm sau đó, tin đồn lại xuất hiện tràn lan trở lại vì bức hình ghi lại màn xuất hiện của cặp đôi màn ảnh tại sân bay Nhật Bản.

Tin đồn Go Hyun Jung hẹn hò tài tử họ Jo lần đầu xuất hiện cách đây 20 năm

Jo In Sung (bên trái) ngầm phủ nhận yêu Go Hyun Jung qua 1 chương trình truyền hình cách đây 13 năm

Jo In Sung nổi tiếng trên toàn châu Á qua các tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh ăn khách như Cổ Điển (2003), Ngọn Gió Đông Năm Ấy (2013), It's Okay, That's Love (2015)...

Trong khi đó, Go Hyun Jung được công chúng yêu mến nhờ vai chính trong loạt phim "làm mưa làm gió" trên màn ảnh như Nữ Hoàng Seon Deok, Mask Girl, Daemul... Nữ diễn viên từng kết hôn với Chung Yong Jin - phó Chủ tịch tập đoàn Shinsegae kiêm cháu trai người sáng lập tập đoàn Samsung Lee Byung Chul - vào năm 1995. Nhưng cuộc hôn nhân này đã lấy đi của cựu Á hậu nhiều nước mắt. Cô buộc phải từ bỏ sự nghiệp diễn xuất trong nhiều năm, bị nhà chồng đối xử tệ và cuối cùng là mất quyền nuôi con sau ly hôn, còn bị ngăn cản tái xuất showbiz. Trải qua thời gian dài chật vật, Go Hyun Jung mới lấy lại được vị thế trong giới giải trí.

Jo In Sung sở hữu lượng fan đông đảo trên toàn châu Á sau nhiều tác phẩm gây tiếng vang