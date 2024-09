Tài tử Jo In Sung bức xúc vì mẹ lấy cớ gây sốc giục anh sinh con

Nói đến các "ông chú cực phẩm" vẫn còn độc thân của showbiz Hàn, Jo In Sung là 1 trong những cái tên nổi bật. Là tài tử vạn người mê nhưng Jo In Sung vẫn lẻ bóng một mình ở tuổi 43. Và người lo lắng nhất cho đời sống tình cảm của nam diễn viên chính là mẹ của anh. Vào ngày 9/9, Jo In Sung đã có những chia sẻ về đời tư trên chương trình YouTube của Shin Dong Yup. Ngôi sao Moving tâm sự: "Mẹ tôi nói tôi phải có con để sau này còn có người bầu bạn. Nhưng tôi nghĩ làm sao có thể làm bạn với con mình cơ chứ?". Thậm chí mẹ của tài tử còn "khát" cháu đến nỗi nói rằng nếu Jo In Sung có con rơi ở đâu thì hãy mang về nhà đi. Jo In Sung phải giải thích với mẹ rằng: "Mẹ ơi nếu chuyện đó xảy ra thì con sẽ gặp rắc rối lớn đấy, tên của con sẽ xuất hiện trên các bản tin". Cha mẹ anh cũng liên tục giục hỏi con trai "Con không kết hôn hay là không thể kết hôn?".

Mẹ của Jo In Sung "khát" cháu đến nỗi nói rằng nếu anh có con rơi ở đâu thì hãy mang về nhà

Câu chuyện của Jo In Sung đã khiến các khách mời bật cười. Về vấn đề hôn nhân, tài tử 43 tuổi cho biết: "Tôi hài lòng với cuộc sống độc thân. Dù có hẹn hò hay không, tôi vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi không đặt nặng chuyện mình phải kết hôn. Tôi nói đùa với bạn bè rằng có lẽ tôi sẽ là người đầu tiên chuyển đến viện dưỡng lão. Đó có thể là lựa chọn tốt”.

Khi MC Shin Dong Yup hỏi Jo In Sung có đang hẹn hò không, tài tử cho biết anh từng hẹn hò nhưng mọi chuyện không đi đến đâu. Jo In Sung tỏ ra lo lắng về khả năng có bạn gái trong tương lai: "Có những lúc tôi cảm thấy hơi tự ti với tư cách 1 người đàn ông. Tôi có khả năng gặp gỡ những người kém tuổi. Nhưng liệu tôi có thể cạnh tranh được không? Tôi đang già đi và nếu không còn nổi tiếng, liệu phụ nữ trẻ tuổi có thích tôi không?".

Jo In Sung giờ vẫn độc thân

Nói về chuyện hẹn hò công khai duy nhất của Jo In Sung, khán giả nghĩ ngay đến "tiểu tam" Kim Min Hee. Tháng 3/2013, Jo In Sung và nữ diễn viên Kim Min Hee công khai hẹn hò sau khi bị trang tin Dispatch tung ảnh. Đây cũng là mối tình công khai duy nhất trong sự nghiệp của tài tử sinh năm 1981. Tuy nhiên, sau 1 năm bên nhau, cặp đôi tuyên bố "đường ai nấy đi" trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Dù vướng nhiều tin đồn tình ái nhưng sau mối tình tan vỡ với Kim Min Hee, Jo In Sung vẫn chưa công khai hẹn hò thêm lần nào nữa. Trong khi đó, Kim Min Hee giờ đây vẫn trung thành với mối tình với Hong Sang Soo mặc kệ bị "ném đá" vì là tiểu tam phá hoại gia đình vị đạo diễn 64 tuổi này.

Kim Min Hee là bạn gái công khai duy nhất của Jo In Sung

Nguồn: Allkpop