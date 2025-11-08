Jisoo (Lovelyz) và thành viên cùng nhóm Jiae vừa làm khách mời trên kênh YouTube của nam ca sĩ Shindong (Super Junior) vào hôm 5/11. Tới tối 7/11, 1 phân đoạn trong talk show bỗng trở thành chủ đề nóng gây bàn tán xôn xao trên mạng xã hội xứ củ sâm. Ở phân đoạn này, Jisoo (Lovelyz) khiến công chúng ngỡ ngàng khi bất ngờ tiết lộ cách thức cô qua mặt công ty quản lý để hẹn hò bí mật.

Theo lời Jisoo (Lovelyz), cô nhiều lần trốn công ty để ra ngoài đi chơi cùng bạn trai vào lúc 2 giờ sáng: "Phải đảm bảo rằng không bị đồng đội bắt gặp. Tôi giữ kín mọi chuyện về buổi gặp gỡ với bạn trai khi trong túi không có nhiều tiền. Nếu gặp nhau vào khoảng 2 giờ sáng, tôi và bạn trai sẽ cùng xuất hiện ở 1 nơi nào đó như Dongdaemun. 1 số gian hàng bán đồ ăn vào lúc đó vẫn còn mở cửa. Tôi và người yêu đi bộ xung quanh đó cho đến gần 7 giờ sáng (rồi mới trở về ký túc xá công ty). Chúng tôi đi bộ cho đến khi chân bị sưng hết cả lên. Chỉ đi bộ và nói chuyện mà thôi". Sở dĩ nữ ca sĩ phải hành động 1 cách cẩn mật, kín kẽ như vậy là bởi công ty chủ quản đặt ra nhiều quy tắc nghiêm ngặt liên quan tới chuyện hẹn hò của các thành viên nhóm Lovelyz.

Jisoo - thành viên nhóm Lovelyz (bên phải) gây choáng khi tiết lộ chuyện cô nhiều lần trốn quản lý để đi hẹn hò bí mật với người yêu

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen đồng loạt bày tỏ vẻ ngỡ ngàng trước việc Jisoo (Lovelyz) lại dám táo tợn qua mặt quản lý và công ty chủ quản để lén lút đi chơi đêm với bạn trai bí mật.

Jisoo sinh năm 1994, ra mắt cùng Lovelyz năm 2014. Ngay từ khi mới debut, cô đã vướng phải lùm xùm yêu đương đồng giới. Sau này, cảnh sát vào cuộc và chứng minh nữ ca sĩ bị vu oan. Thế nhưng, vụ ồn ào vẫn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp mỹ nhân 9X, khiến cô phải "đóng băng" hoạt động trong hơn 1 năm, thậm chí còn phải đi điều trị tâm lý. Bên cạnh ca hát, Jisoo (Lovelyz) còn tham gia đóng phim và làm streamer trên nền tảng AfreecaTV.

Jisoo (Lovelyz) sở hữu nhan sắc vô cùng cuốn hút nhưng vẫn chưa thể bật lên thành sao lớn trên bầu trời nghệ thuật

Đây không phải lần đầu tiên thần tượng Kpop dũng cảm thừa nhận hẹn hò bí mật và thậm chí còn công bố luôn cách thức nhằm thoát khỏi tầm ngắm của công ty quản lý. Sunny (SNSD) từng cho biết, chiêu thức mang theo 1 người thứ 3 trong cuộc hẹn hò bí mật vốn được sử dụng rất nhiều. Người thứ 3 ở đây không phải tiểu tam, sự có mặt của họ trong buổi hẹn hò chỉ đơn giản phục vụ mục đích đánh lạc hướng phóng viên và dư luận. Chẳng hạn như mang bạn thân nổi tiếng của mình đi chơi, idol có thể thông qua đó để thoải mái gặp gỡ với người tình.

Jisook (Rainbow) từng hé lộ cách thức idol hẹn hò ở ngoài mà không bị phát hiện. Theo lời nữ ca sĩ, để tránh mối nguy dù chỉ là nhỏ nhất, cô luôn mang theo... dụng cụ nhảy dây. Nữ ca sĩ cho biết, nếu chẳng may bị bắt gặp giữa buổi hẹn, cô sẽ giả vờ đang đi tập thể dục. Cách thức của Jisook khiến fan vừa bất ngờ vừa gật gù tán thưởng.