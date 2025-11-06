BLACKPINK hiện đang tổ chức tour vòng quanh thế giới mang tên DEADLINE và nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng nhờ những tiết mục trình diễn đầy ấn tượng. Tới sáng 6/11, tờ Koreaboo đưa tin, 1 đoạn clip tổng hợp lại những màn xuất hiện của các thành viên "Hắc Hường" trong tour diễn đã bất ngờ trở nên viral, được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Trong video gây bàn tán, Jisoo bất ngờ được đặt lên bàn cân so sánh về... vóc dáng với Lisa, Jennie và Rosé. Đáng chú ý, Jisoo bị cho là sở hữu vòng eo kém thon gọn hơn so với 3 người chị em cùng nhóm. Trước ống kính, chị cả BLACKPINK còn lộ cả vòng eo ngấn mỡ kém săn chắc và trông có phần tăng cân so với thời gian trước đó.

Jisoo lộ vòng eo ngấn mỡ kém thon gọn trong đoạn video được chia sẻ rần rần

Trong khi đó, người đăng clip lại tán dương Lisa, Jennie và Rosé do 3 nữ thần tượng đều sở hữu vòng eo nuột nà, săn chắc

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen đã kịch liệt phê bình nhân vật đăng clip so sánh Jisoo với 3 thành viên cùng nhóm. Theo những khán giả này, mọi sự so sánh đều không cần thiết, bởi lẽ cả 4 mỹ nhân BLACKPINK đều nổi bật trước ống kính trong concert mới đây và tỏa sáng theo cách riêng của mình. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng cho rằng Jisoo không cần bận tâm tới những lời góp ý về vóc dáng do nữ ca sĩ hiện đang sở hữu 1 thân hình khỏe khoắn.

Cộng đồng mạng đồng loạt lên tiếng bảo vệ Jisoo: "Tôi yêu Jisoo, cô ấy vẫn vô cùng hoàn hảo theo cách riêng của mình", "Jisoo hiện đang trông vô cùng khỏe khoắn", "Cô ấy đáng yêu và xinh đẹp như thế còn gì nữa, nên đừng có bình phẩm ác ý nữa", "Để Jisoo yên, cô ấy còn tốt hơn mấy người chê bai ác ý nhiều"...

Công chúng đồng loạt lên tiếng bênh vực Jisoo sau khi nữ ca sĩ bị chê bai vóc dáng

Đây không phải lần đầu tiên Jisoo trở thành tâm điểm bàn tán liên quan tới chuyện ngoại hình. Hồi tháng 2 năm nay, Jisoo từng chiếm sóng mạng xã hội sau khi những hình ảnh của nữ ca sĩ trong lần tới ghi hình cho chương trình radio bỗng trở nên viral. Trong hình, chị cả "Hắc Hường" diện trang phục giản dị, xuề xòa, trông khác biệt rất nhiều so với phong cách sang chảnh của người đẹp tại các sự kiện lớn.

Trên diễn đàn mạng xã hội Hàn Quốc, 1 bài đăng chê bai phong cách ăn mặc của Jisoo đã trở thành chủ đề nóng, thu hút tới gần 170 ngàn lượt đọc chỉ sau thời gian ngắn. Dưới phần bình luận, hàng loạt khán giả "tấn công" chị cả BLACKPINK vì cho rằng gu thời trang của nữ ca sĩ ngày càng xuống cấp và cô hiện trông không giống 1 người nổi tiếng.

Ngay lập tức, cộng đồng fan đã ngay lập tức đáp trả, lên tiếng bênh vực nữ idol. Theo những khán giả này, Jisoo có quyền lựa chọn trang phục mình thích và không cần thiết lúc nào cũng phải ăn diện khi ra ngoài.