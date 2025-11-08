Chiều 7/11, tờ Edaily đưa tin, nữ ca sĩ nổi tiếng Jeon Somi và CEO A từ Beaubble Korea vừa bị cảnh sát điều tra với cáo buộc vi phạm Đạo luật Tổ chức Chữ thập đỏ Hàn Quốc. Theo đó, nữ ca sĩ sinh năm 2001 và CEO A bị tố sử dụng trái phép biểu tượng Chữ thập đỏ trong 1 chiến dịch quảng cáo sản phẩm.

Theo pháp luật Hàn Quốc hiện hành, việc sử dụng biểu tượng Chữ thập đỏ trái phép đã vi phạm Điều 25 của Đạo luật Tổ chức Chữ thập đỏ. Cá nhân hoặc tổ chức vi phạm có thể bị xử phạt 10 triệu won (tương đương 180 triệu đồng). Vụ việc liên quan tới Jeon Somi hiện đã được Sở cảnh sát Seongdong, Seoul tiếp nhận điều tra. Được biết, Beaubble Korea chính là công ty hợp tác với nữ ca sĩ 10X cho ra mắt thương hiệu mỹ phẩm GLYF.

Jeon Somi bị điều tra sau khi sử dụng trái phép biểu tượng Chữ thập đỏ trong chiến dịch quảng bá sản phẩm

Trong đơn khiếu nại, hành vi của Jeon Somi và CEO A đã bị lên án gay gắt: "Việc biểu tượng Chữ thập đỏ được sử dụng trong mục đích kinh doanh đã làm phai mờ ý nghĩa tốt đẹp ban đầu của biểu tượng, đồng thời làm suy yếu lòng tin của công chúng".

Trước đó, phía thương hiệu GLYF của Jeon Somi đã lên tiếng về ồn ào sử dụng trái phép biểu tượng Chữ thập đỏ trong chiến dịch quảng cáo mới đây. Qua đó, họ thừa nhận sai lầm, đồng thời cam kết sẽ sửa đổi: "Chúng tôi đã phạm phải sai lầm khi sử dụng hình ảnh tương tự với biểu tượng Chữ thập đỏ. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã không nhận thức đầy đủ về ý nghĩa lịch sử, nhân văn và yếu tố pháp lý của biểu tượng Chữ thập đỏ".

Trong diễn biến mới nhất, thương hiệu của Jeon Somi đã dừng đăng bài quảng cáo sản phẩm mới trên mạng xã hội và tạm ngừng phân phối vật phẩm có hình Chữ thập đỏ. Song song với đó, thương hiệu này cũng đang tích cực thu hồi các vật phẩm gây tranh cãi và cam kết sẽ chỉnh sửa lại theo đúng quy định hiện hành.

Jeon Somi đang đau đầu giải quyết vụ việc sử dụng trái phép biểu tượng Chữ thập đỏ

Jeon Somi chính thức ra mắt thương hiệu mỹ phẩm GLYF hồi tháng 4/2024, đánh dấu việc nữ idol mở rộng hoạt động sang ngành công nghiệp làm đẹp. Cô đã tích cực tham gia vào mọi khâu vận hành của thương hiệu, từ việc tạo ra sản phẩm cho đến thiết kế bao bì và ra mắt website.

Jeon Somi sinh năm 2001, có bố là người Canada gốc Hà Lan còn mẹ là người Hàn Quốc. Nữ ca sĩ bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 13 tuổi và trở nên nổi tiếng khắp châu Á sau khi tham gia chương trình Produce 101 hồi năm 2016. Trong suốt thời gian chương trình diễn ra, cô luôn thuộc nhóm thí sinh nổi bật, gây ấn tượng mạnh nhất. Người đẹp giành được suất ra mắt trong nhóm nhạc I.O.I ở tập cuối của Produce 101 và tiếp tục cùng nhóm gặt hái loạt thành tích khủng. Sau khi I.O.I tan rã, Jeon Somi đầu quân cho công ty con của YG để tập trung solo. Kể từ đó, tới nay, cô ra mắt nhiều bản hit "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng âm nhạc như Dumb Dumb, Fast Forward... Hiện tại, nữ ca sĩ sinh năm 2001 còn được mệnh danh là "bông hồng lai" đắt giá nhất tại Kbiz nhờ loạt thành tích đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp.