3 thành viên BLACKPINK tệ với Jisoo như thế này sao?

Ngày 13/10, tờ KoreaBoo đưa tin cách cư xử đầy bất ổn của Jennie, Lisa và Rosé với Jisoo đang gây bàn tán dữ dội trên MXH. 3 thành viên này được cho là đang hùa nhau hắt hủi, ghẻ lạnh chị cả trong nhóm ra mặt. Tranh cãi này nổ ra sau khi Jisoo phát hành MV Eyes Closed, hợp tác với Zayn Malik. Trong ngày "hoa hậu Kpop" có bước đi chiến lược đánh vào thị trường quốc tế đầu tiên hậu rời YG, Jennie, Lisa và Rosé bị soi không mấy nhiệt tình ủng hộ.

Jennie và Lisa bặt vô âm tín, không chia sẻ bất kỳ 1 điều gì về sản phẩm mới của Jisoo. Trong khi đó, phải nhiều giờ sau khi Eyes Closed phát hành, Rosé mới đăng tải video ủng hộ cho chị cả trong nhóm. Động thái của Rosé bị chê miễn cưỡng. Nhiều người còn chỉ trích giọng ca APT. mất quá nhiều thời gian để đăng tải bài viết cổ vũ Jisoo.

Thái độ cư xử của Jennie, Lisa và Rosé với Jisoo đang gây tranh cãi gay gắt

Theo không ít netizen, Jennie, Lisa và Rosé đang đối xử quá tệ bạc với đàn chị cùng nhóm. Nếu như Zayn Malik gửi hoa đến tận 2 lần trong ngày Jisoo bước ra thị trường thế giới, 3 thành viên nhóm BLACKPINK đến bài đăng quảng bá cho đàn chị cũng chẳng có, nói gì đến hoa. Trong khi đó, trước đây, mỗi khi 3 thành viên còn lại phát hành sản phẩm solo hay có dấu ấn sự nghiệp vượt trội, Jisoo đều tích cực lan tỏa và ủng hộ.

Jennie, Lisa và Rosé bị chê trách đang đối xử quá tệ bạc với đàn chị cùng nhóm

Trên MXH, nhiều khán giả còn nghi vấn Jennie, Lisa và Rosé lạnh nhạt với Jisoo vì xem thường chị cả. Trong 4 thành viên nhóm BLACKPINK, Jisoo được xem là người có danh tiếng kém nhất ở thị trường quốc tế. Kể từ khi tách ra solo, sự nghiệp của chị cả BLACKPINK chưa có thành tích nào nổi bật trên cả lĩnh vực phim ảnh, âm nhạc và cả thời trang.

Cô chủ yếu tập trung phát triển sự nghiệp tại Hàn Quốc và châu Á, ít vươn mình tới thị trường Âu Mỹ. Nhiều người cho rằng nguyên nhân nằm ở việc Jisoo là người thuần Hàn, không thực sự giỏi tiếng Anh nên cô tập trung phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực thế mạnh của mình, thay vì cố Mỹ tiến như 3 cô em. Điều này khiến Jisoo "lép vế" đẳng cấp hơn so với Jennie, Lisa và Rosé.

Sau khi tách ra hoạt động solo, Jisoo giậm chân tại chỗ, sự nghiệp mờ nhạt hơn hẳn so với 3 thành viên còn lại trong nhóm

Bên cạnh những chỉ trích hướng đến Jennie, Lisa và Rosé, cũng có người lên tiếng bênh vực, cho rằng không thể vì 3 nữ idol không chia sẻ sản phẩm âm nhạc mới Jisoo mà đánh đồng họ đối xử tệ, hùa nhau hắt hủi chị cả. Trong nhiều năm qua, BLACKPINK luôn bị đồn đoán bất hòa, từng hành động nhỏ của các thành viên đều có thể làm rộ lên tin đồn "bằng mặt không bằng lòng". Tuy nhiên, mọi đồn đoán bất hoà giữa BLACKPINK đều không có căn cứ.

Nguồn: KoreaBoo