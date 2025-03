Jisoo (BLACKPINK) lộ clip tắm biển với tài tử đình đám, 1 sao nữ hạng A liền tung ảnh “dằn mặt”?

Tờ Osen cho hay trong 2 ngày trở lại đây, cộng đồng mạng xứ Hàn náo loạn trước nghi vấn Seo In Guk (Reply 1997) và Eunji (Apink) đang hẹn hò. Tin đồn xuất hiện rầm rộ sau khi 2 ngôi sao bất ngờ chia sẻ lên trang Instagram cá nhân 2 hình ảnh được cho là "lovestagram" vào hôm 27/2. Trong ảnh, Seo In Guk - Eunji diện đồ đôi, gây chú ý với cách tạo dáng tương đồng khi chụp hình. Chưa dừng lại ở đó, 2 hình ảnh do cặp đôi tin đồn đăng lên còn có bối cảnh khá giống nhau.

Động thái của Eunji gây bàn tán hơn cả âu cũng là bởi cách đây không lâu trên mạng xã hội truyền tay nhau đoạn video ghi lại cảnh Seo In Guk tắm biển cùng Jisoo (BLACKPINK) ở Cebu (Philippines). Cộng đồng mạng thảo luận sôi nổi, thậm chí còn đặt ra nghi vấn Eunji vội tung ảnh nhằm đánh dấu chủ quyền với bạn trai tin đồn Seo In Guk. Còn nhớ cách đây khoảng 2 tuần, clip về Jisoo - Seo In Guk đã trở thành chủ đề nóng tới mức 1 blogger có gần 400 ngàn lượt người theo dõi đã dựa vào đó để đăng tải nghi vấn 2 ngôi sao đang yêu đương. Nhưng hóa ra đoạn video nói trên vốn ghi lại quá trình quay phim Monthly Boyfriend của chị cả BLACKPINK và tài tử Reply 1997 và đương nhiên không thể xem đó là bằng chứng hẹn hò.

Hình ảnh nghi là "lovestagram" của Eunji - Seo In Guk đã khiến mạng xã hội "loạn cào cào"

Cách đây không lâu, netizen truyền tay nhau video Jisoo tắm biển cùng Seo In Guk ở Philippines. Trên thực tế, đoạn clip đã ghi lại quá trình quay phim của 2 ngôi sao

Tới sáng 1/3, phía Eunji và Seo In Guk đã có động thái đáng chú ý đầu tiên sau nghi vấn "phim giả tình thật". Theo đó, công ty quản lý của Eunji - Seo In Guk đã ngầm phủ nhận tin đồn hẹn hò bằng việc đăng ảnh thông báo 2 ngôi sao hợp tác ra mắt single mang tên Couple vào ngày 16/3 tới đây. Nói cách khác, 2 tấm hình được cho là "lovestagram" của Eunji - Seo In Guk vào hôm 27/2 vốn là ảnh tuyên truyền cho màn hợp tác trong âm nhạc, không phải bằng chứng tình ái. Được biết, hồi năm 2012, 2 ngôi sao từng được netizen "đẩy thuyền" nhiệt tình sau khi đóng vai chính trong tác phẩm kinh điển Reply 1997. Bên cạnh đó, họ còn gặt hái thành công lớn với bản song ca All For You (nhạc phim Reply 1997) "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng 1 thời.

Công ty quản lý đăng ảnh thông báo về màn song ca sắp tới của Eunji và Seo In Guk

2 ngôi sao được cộng đồng mạng "ship" nhiệt tình sau màn hợp tác ăn ý trong bộ phim Reply 1997 cách đây 13 năm

Eunji nổi tiếng trên toàn châu Á với tư cách thành viên hút fan hàng đầu trong nhóm nhạc đình đám Apink. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc nổi bật, nữ diễn viên còn tỏa sáng trên mặt trận diễn xuất qua loạt phim ăn khách như Reply 1997, Ngọn Gió Đông Năm Ấy... Trong khi đó, Seo In Guk nổi tiếng tại Hàn sau khi giành được danh hiệu quán quân tại chương trình Superstar K 2009. Tới năm 2012, nam nghệ sĩ vang danh khắp châu Á nhờ vai chính trong tác phẩm gây sốt Reply 1997. Ngoài ra, anh còn ghi dấu ấn lớn với loạt tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh như Master's Sun, The King’s Face, Project Wolf Hunting, Kẻ Hủy Diệt Gõ Cửa Nhà Tôi...