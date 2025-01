Jisoo (BLACKPINK) dính tin hẹn hò tài tử hơn gần 10 tuổi chỉ vì 1 câu nói lỡ miệng tại sự kiện

Sáng 25/1, tờ Kbizoom đưa tin, Jisoo (BLACKPINK) và nam tài tử Park Jung Min bất ngờ dính nghi vấn hẹn hò bắt nguồn từ loạt động thái đáng chú ý của 2 nghệ sĩ trên phim trường và tại sự kiện họp báo. Đầu tiên, "phản ứng hóa học" vô cùng tự nhiên, ngọt ngào của Jisoo - Park Jung Min đã khiến khán giả thích thú, đồng thời tò mò về mối quan hệ thực sự giữa 2 ngôi sao.

Tiếp đó, Jisoo gây chú ý khi công khai ảnh thân thiết bên đàn anh hơn 8 tuổi lên trang cá nhân. Đặc biệt, chị cả BLACKPINK còn được cho là lỡ lời để lộ "hint" hẹn hò ngay trong sự kiện họp báo của tác phẩm Newtopia vào hôm 7/1 khi chia sẻ: "Khi ấy tôi ghi hình cho 1 cảnh gọi điện thoại. Mặc dù không có lịch quay vào ngày hôm đó nhưng anh Jung Min vẫn tới phim trường. Tôi đã rất bất ngờ và nhờ đó, tôi đã có thể đắm mình vào diễn xuất". Về phần Park Jung Min, anh cũng khen ngợi Jisoo hết lời: "Điều tôi ngưỡng mộ ở Jisoo là em ấy luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi trong quá trình quay phim. Tôi đã học hỏi được nhiều điều từ em ấy".

Tới nay, đại diện của 2 nghệ sĩ vẫn chưa chính thức lên tiếng về nghi vấn hẹn hò. Trên các diễn đàn mạng xã hội, 1 bộ phận khán giả thể hiện phản ứng tích cực trước nghi vấn hẹn hò của Jisoo - Park Jung Min, đồng thời tiếp tục nhiệt liệt đẩy thuyền "cặp đôi màn ảnh". Trong khi đó, nhiều fan lại nhấn mạnh những "hint" kể trên cho thấy 2 ngôi sao có tình bạn thân thiết chứ chưa đủ để chứng minh họ đã "phim giả tình thật" với nhau.

Park Jung Min sinh năm 1987, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi vừa tròn 20 tuổi qua phim ngắn mang tên The End of the World. Anh bắt đầu được chú ý sau màn thể hiện ấn tượng với vai nam chính ở tác phẩm điện ảnh Dongju: The Portrait of a Poet hồi năm 2016. Vai diễn này đã mang về cho Park Jung Min giải Tân binh xuất sắc nhất mảng điện ảnh ở lễ trao giải Baeksang và Rồng Xanh cùng năm. Từ đó đến nay, nam nghệ sĩ 8X tiếp tục khẳng định tên tuổi qua loạt phim điện ảnh được giới chuyên môn đánh giá cao. Bên cạnh diễn xuất, anh còn nổi tiếng với vai trò 1 nhà văn, là tác giả của cuốn sách bán rất chạy tại Hàn Quốc A Useful Person.