Video Kim Soo Hyun ê chề khi bị ông lớn mắng mỏ, xem phản ứng của đồng nghiệp xung quanh mới càng xấu hổ

Trong gần 1 tháng trở lại đây, Kim Soo Hyun liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội vì nghi vấn hẹn hò trẻ vị thành niên. Giữa tâm bão ồn ào, hàng loạt video đáng chú ý trong quá khứ của nam tài tử bỗng bị "đào xới" lên. Trong đó, đoạn clip ghi lại màn thử vai của Kim Soo Hyun cho bộ phim Vườn Sao Băng hồi năm 2008 bỗng gây chú ý trở lại, trở thành chủ đề hot gây bàn tán mới đây.

Theo tờ Koreaboo, trong buổi đọc kịch bản ngày đó, các diễn viên được yêu cầu diễn thử vai của mình trước sự chứng kiến của đạo diễn. Khi đến lượt Kim Soo Hyun, anh bất ngờ thêm thắt lời thoại, diễn khác 1 chút so với kịch bản. Màn "tự biên tự diễn" này khiến đạo diễn không hài lòng, liền mắng mỏ nam nghệ sĩ ngay trước mặt dàn sao: "Cậu đừng có tự ý diễn xuất theo cái kiểu như vậy". Câu nói của đạo diễn khiến Kim Soo Hyun rơi vào tình cảnh ngượng ngùng, tỏ ra bối rối, đứng hình trong giây lát. Cùng lúc đó, nhiều diễn viên trong buổi đọc kịch bản đã cười rộ lên khi chứng kiến mọi chuyện, càng khiến nam nghệ sĩ họ Kim trở nên sượng hơn. Được biết, tại thời điểm đó, Kim Soo Hyun mới chỉ là diễn viên nhỏ chưa có tên tuổi, từng có kinh nghiệm diễn vai phụ làm nền trong 1 bộ phim sitcom.

Ở 1 buổi diễn tập, Kim Soo Hyun tự ý thay đổi kịch bản, diễn theo cách hiểu của mình. Kết quả, đạo diễn đã mắng mỏ nam diễn viên, khiến anh đứng hình trong giây lát

Nhiều diễn viên trong đoàn phim cười rộ lên trước phản ứng từ đạo diễn

Không chỉ bị đạo diễn mắng trước mặt dàn sao, Kim Soo Hyun còn bị cắt luôn vai trong bộ phim Vườn Sao Băng sau màn "tự tung tự tác". Sau cùng, vai diễn của Kim Soo Hyun đã được giao cho người mẫu trẻ Jung Eui Chul. Trước ống kính, tài tử họ Kim không giấu nổi vẻ mặt buồn bã khi bị mất vai diễn ở "phút 89". Còn nhớ Vườn Sao Băng sau khi lên sóng đã trở thành cơn sốt truyền hình gây chấn động dư luận, trở thành bệ phóng giúp loạt diễn viên trẻ từ chính tới phụ trong phim vụt nổi tiếng. Vậy nên, không ít người hâm mộ từng rất tiếc nuối khi Kim Soo Hyun bị cắt vai trong phim này vào phút chót.

Kim Soo Hyun mất vai diễn ở Vườn Sao Băng vào tay Jung Eui Chul

Sau cú sốc từ Vườn Sao Băng, Kim Soo Hyun phải mất 1 thời gian khá lâu mới có cơ hội được tham gia diễn xuất ở bộ phim mang tên Will it Snow for Christmas? trong năm 2008. Dù phim này không trở thành cơn sốt rầm rộ như Vườn Sao Băng nhưng nam nghệ sĩ họ Kim vẫn kịp để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Anh tiếp tục đảm nhận 1 vai diễn phụ trong dự án đầu tư lớn Giant (2010) của SBS nhân dịp 20 năm thành lập đài. Và sau đó đúng 1 năm, Kim Soo Hyun nhận được vai chính trong bộ phim Dream High. Tác phẩm này đã trở thành hiện tượng truyền hình, đưa tên tuổi tài tử họ Kim trở nên nổi tiếng khắp châu Á.

Từ đó đến nay, anh tiếp tục tỏa sáng trên màn ảnh, leo lên hàng ngũ sao hạng A nhờ loạt phim "làm mưa làm gió" như Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Vì Sao Đưa Anh Tới, Điên Thì Có Sao, Queen of Tears... Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, nam diễn viên hiện đang đối mặt với cơn khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp khi dính vào nghi vấn hẹn hò, thao túng Kim Sae Ron khi cô ở độ tuổi vị thành niên. Giữa tâm bão lùm xùm, anh khẳng định mình chỉ hẹn hò sao nhí 1 thời trong giai đoạn nữ diễn viên 19-20 tuổi. Đồng thời, Kim Soo Hyun đã đâm đơn kiện gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero với cáo buộc phỉ báng, tung tin sai sự thật, đồng thời đòi bồi thường 11 tỷ won (194 tỷ đồng).