Jenny Huỳnh check-in ở "miền cổ tích" đẹp như phim Hollywood: Hóa ra đây là thánh địa cưới trong mơ mà nàng dâu hào môn Hề Mộng Dao lựa chọn

Chỉ trong chưa đầy một ngày, bài đăng mới nhất của Jenny Huỳnh trên trang cá nhân đã thu hút gần 60.000 lượt thích cùng hàng nghìn bình luận. Không phải những món đồ hiệu hay góc sống sang chảnh quen thuộc, lần này điều khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý lại là khung cảnh phía sau cô.

Trong bộ váy xanh pastel nhẹ nhàng, Jenny Huỳnh đứng giữa đồng cỏ xanh mướt, phía xa là một tòa lâu đài cổ kính nằm trên đỉnh đảo, bao quanh bởi biển cả và bầu trời trong xanh. Từng khung hình mang màu sắc điện ảnh, khiến nhiều người liên tưởng đến những bộ phim cổ tích của Disney hay các tác phẩm Hollywood lấy bối cảnh châu Âu.

Không ít người tò mò địa điểm này ở đâu mà đẹp đến vậy. Câu trả lời chính là Mont-Saint-Michel, một trong những di sản nổi tiếng nhất nước Pháp, nơi được ví như hòn đảo cổ tích có thật giữa đời thực.

Tòa lâu đài giữa biển khiến cả thế giới mê mẩn

Nếu chỉ nhìn qua ảnh, nhiều người sẽ nghĩ Mont-Saint-Michel là sản phẩm của kỹ xảo điện ảnh. Thế nhưng nơi đây hoàn toàn có thật.

Mont-Saint-Michel nằm ở vùng Normandy, phía tây bắc nước Pháp. Điều đặc biệt nhất là toàn bộ tu viện và ngôi làng cổ được xây dựng trên một hòn đảo đá nhô lên giữa biển. Khi thủy triều xuống, du khách có thể đi bộ hoặc lái xe đến đảo qua cây cầu nối đất liền. Nhưng khi nước biển dâng lên, hòn đảo gần như tách biệt hoàn toàn, tạo nên khung cảnh huyền ảo hiếm nơi nào có được.

Chính sự thay đổi liên tục của thủy triều khiến Mont-Saint-Michel mang hai diện mạo hoàn toàn khác nhau trong cùng một ngày. Buổi sáng, nơi đây giống một ngôi làng cổ bình yên giữa đồng cỏ và bãi cát rộng lớn. Đến chiều tối, khi nước biển bao quanh, cả hòn đảo trông như đang nổi lên giữa đại dương, tạo cảm giác bí ẩn và lãng mạn.

Đó cũng là lý do Mont-Saint-Michel nhiều lần được bình chọn là một trong những địa điểm đẹp nhất châu Âu, đồng thời trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bộ phim, trò chơi điện tử và tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng.

Có lẽ cũng vì vậy mà những bức ảnh của Jenny Huỳnh nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội. Chỉ cần đứng giữa khung cảnh ấy, không cần quá nhiều góc chụp cầu kỳ, mọi bức hình đều mang cảm giác như được quay trong một bộ phim điện ảnh.

Hơn 1.000 năm lịch sử và sức hút vượt thời gian

Ít ai biết rằng phía sau vẻ đẹp như cổ tích là cả một câu chuyện lịch sử kéo dài hơn một thiên niên kỷ.

Theo các tài liệu lịch sử, Mont-Saint-Michel bắt đầu được xây dựng từ thế kỷ VIII sau khi Giám mục Aubert được cho là nhận được lời mặc khải từ Tổng lãnh thiên thần Michael. Ban đầu chỉ là một nhà nguyện nhỏ, nơi đây dần được mở rộng thành tu viện Benedictine nổi tiếng.

Qua hàng trăm năm, công trình liên tục được xây dựng, bổ sung và hoàn thiện, tạo nên một quần thể kiến trúc đặc biệt với những bức tường đá đồ sộ, các mái nhọn Gothic, cầu thang uốn lượn và những con phố nhỏ lát đá.

Điều khiến Mont-Saint-Michel khác biệt so với nhiều lâu đài châu Âu chính là địa hình. Tất cả công trình đều được xây dựng theo triền dốc của hòn đảo, càng lên cao càng hùng vĩ. Đứng từ đỉnh tu viện, du khách có thể ngắm toàn cảnh vùng biển Normandy trải dài bất tận. Năm 1979, Mont-Saint-Michel được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Mỗi năm, nơi đây đón hàng triệu lượt khách từ khắp nơi trên thế giới.

Dù lượng khách đông, hòn đảo vẫn giữ được vẻ cổ kính hiếm có. Những con đường nhỏ, quán cà phê lâu đời, cửa hàng lưu niệm và các ngôi nhà đá khiến bất kỳ ai cũng có cảm giác như vừa bước ngược thời gian.

Vì sao giới siêu giàu đặc biệt yêu thích nơi này?

Mont-Saint-Michel không chỉ nổi tiếng với khách du lịch mà còn là địa điểm được giới thượng lưu yêu thích cho các sự kiện quan trọng. Một trong những câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất là đám cưới của siêu mẫu Hề Mộng Dao và doanh nhân Hà Du Quân. Thay vì lựa chọn khách sạn sang trọng hay cung điện xa hoa, cặp đôi quyết định tổ chức một phần lễ cưới tại Mont-Saint-Michel.

Lựa chọn này từng gây bất ngờ bởi nơi đây không phải điểm đến dễ tiếp cận như Paris hay Monaco. Tuy nhiên, chính sự riêng tư, giá trị lịch sử và vẻ đẹp vượt thời gian đã khiến Mont-Saint-Michel trở thành biểu tượng của phong cách "old money" mà nhiều gia đình thượng lưu yêu thích.

Không quá hào nhoáng nhưng đủ tinh tế, không phô trương nhưng mang chiều sâu văn hóa, Mont-Saint-Michel đại diện cho kiểu sang trọng đến từ lịch sử và giá trị di sản. Ngày nay, nhiều cặp đôi từ khắp thế giới cũng lựa chọn nơi đây để chụp ảnh cưới, cầu hôn hoặc tổ chức những buổi lễ thân mật.

Đến Mont-Saint-Michel, du khách không chỉ để chụp ảnh

Nhiều người nghĩ rằng tới đây chỉ để "check-in", nhưng thực tế Mont-Saint-Michel có rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Buổi sáng sớm là thời điểm lý tưởng nhất để khám phá những con phố nhỏ khi lượng khách chưa quá đông. Những cửa hàng bánh ngọt, tiệm lưu niệm, quán cà phê cổ kính đều mang nét đặc trưng của vùng Normandy. Một trong những trải nghiệm được yêu thích nhất là leo lên tu viện nằm trên đỉnh đảo. Từ đây, toàn bộ khung cảnh biển, bãi cát và những đồng cỏ xanh hiện ra ngoạn mục.

Nếu có thời gian, du khách nên ở lại đến chiều để chứng kiến thủy triều lên. Cảnh nước biển từ từ bao quanh hòn đảo là khoảnh khắc mà nhiều người ví là "kỳ quan chuyển động" của thiên nhiên. Ẩm thực địa phương cũng là điểm cộng lớn. Món trứng omelette nổi tiếng của nhà hàng La Mère Poulard đã trở thành biểu tượng của Mont-Saint-Michel suốt hơn một thế kỷ. Ngoài ra còn có hàu, sò điệp, cừu đồng muối và nhiều món hải sản đặc trưng của vùng Normandy.

Một điều khiến Mont-Saint-Michel luôn xuất hiện trong danh sách những địa điểm đáng đến nhất thế giới là khả năng "lên hình" gần như hoàn hảo. Mùa xuân và mùa hè, đồng cỏ xanh bao quanh hòn đảo tạo nên khung cảnh tươi sáng, đúng như những gì Jenny Huỳnh chia sẻ.

Mùa thu mang đến sắc vàng, cam đặc trưng của châu Âu, khiến cả không gian trở nên lãng mạn. Trong khi đó, mùa đông lại phủ lên nơi đây lớp sương mờ, tạo cảm giác huyền bí như bước vào một câu chuyện thần thoại.

Các nhiếp ảnh gia thường chọn góc chụp từ xa để ghi trọn hình ảnh hòn đảo nổi bật giữa biển. Còn nếu muốn có những bức ảnh chân dung đẹp như Jenny Huỳnh, những bãi cỏ xanh phía ngoài cùng với lâu đài phía sau chính là vị trí được nhiều người yêu thích.

Có rất nhiều lâu đài đẹp ở châu Âu, nhưng không nhiều nơi vừa sở hữu lịch sử hơn 1.000 năm, vừa có vị trí độc đáo giữa biển như Mont-Saint-Michel. Đó là nơi du khách có thể dành cả ngày để đi bộ qua từng con hẻm lát đá, ngắm những ô cửa sổ phủ đầy hoa, lắng nghe tiếng chuông nhà thờ ngân vang và chờ khoảnh khắc thủy triều thay đổi.

Có lẽ vì thế mà sau nhiều thế kỷ, Mont-Saint-Michel vẫn giữ nguyên sức hút. Đây không chỉ là điểm đến dành cho những người yêu lịch sử, kiến trúc hay nhiếp ảnh, mà còn là nơi khiến bất kỳ ai cũng có cảm giác mình đang bước vào một thế giới khác, chậm rãi, bình yên và đầy chất thơ.

Hai bức ảnh của Jenny Huỳnh vì thế không chỉ đơn thuần là những tấm hình du lịch đẹp mắt. Chúng còn vô tình đưa một trong những kỳ quan nổi tiếng nhất nước Pháp trở lại tâm điểm chú ý, khiến nhiều người thêm một địa điểm vào danh sách "nhất định phải đến một lần trong đời". Với vẻ đẹp vượt thời gian, giá trị văn hóa lâu đời và không gian tựa cổ tích, không khó hiểu khi Mont-Saint-Michel vừa là điểm check-in mơ ước của du khách, vừa là nơi các gia đình thượng lưu và những cặp đôi nổi tiếng gửi gắm những khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời.